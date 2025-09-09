iPhone 17: Pantalla más brillante, chip A19 y cámaras de 48 MP

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Apple ha presentado el nuevo iPhone 17, un dispositivo que supone un salto en diseño, rendimiento y fotografía móvil. Con un equilibrio entre innovación y precio más accesible que la gama Pro, este modelo llega con mejoras clave en pantalla, autonomía y cámaras.

Su pantalla de 6,3 pulgadas Super Retina XDR con tecnología ProMotion ofrece una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y puede descender a 1 Hz para ahorrar batería.

Los marcos son más delgados que en el iPhone 16 y el brillo máximo alcanza los 3.000 nits, lo que lo convierte en uno de los paneles más luminosos del mercado. Además, la pantalla siempre activa ahora ofrece el doble de contraste en exteriores, facilitando la lectura bajo la luz solar directa.

La resistencia también ha mejorado con el nuevo Ceramic Shield 2, que ofrece tres veces más protección frente a arañazos. Por primera vez, Apple ha añadido un recubrimiento especial que reduce significativamente los reflejos, mejorando la legibilidad en exteriores y haciendo que el iPhone 17 sea más duradero en el día a día.

En el corazón del dispositivo se encuentra el chip A19, fabricado en un proceso de 3 nm. Incluye una CPU de 6 núcleos con 2 de alto rendimiento y 4 de eficiencia, junto a una GPU de 5 núcleos con trazado de rayos acelerado por hardware, sombreado de malla y escalado MetalFX para videojuegos más fluidos y realistas.

El chip también incorpora un motor de pantalla encargado de gestionar ProMotion y la pantalla siempre activa, además de un Neural Engine de 16 núcleos que duplica el ancho de banda de memoria y mejora la eficiencia en tareas de inteligencia artificial, como el reconocimiento de escenas en fotografía o la traducción instantánea.

La batería ofrece un salto importante, con 8 horas más de reproducción de vídeo respecto al iPhone 16, y es capaz de alcanzar el 50% de carga en solo 20 minutos gracias a la carga rápida mediante USB-C.

En el apartado fotográfico, el iPhone 17 equipa una cámara principal de 48 megapíxeles con píxeles de 2 μm en modo cuádruple y estabilización óptica por desplazamiento de sensor. Este sensor no solo capta más luz, sino que también permite un zoom 2x de alta calidad gracias al recorte nativo.

Le acompaña una cámara ultra gran angular de 48 MP con apertura f/2.2, píxeles de 1,4 μm y enfoque híbrido, perfecta para paisajes y tomas de grupo, y una cámara macro de 12 MP para capturar detalles a solo unos centímetros de distancia.

La cámara frontal también ha sido renovada con un sensor el doble de grande que en la generación anterior y un campo de visión más amplio. Por primera vez adopta un diseño cuadrado, lo que le permite capturar fotos y vídeos de alta resolución tanto en formato vertical como horizontal.

La inteligencia artificial ajusta automáticamente el encuadre en función del número de personas en la toma, ideal para selfies de grupo o videollamadas.

El iPhone 17 también incluye el nuevo chip N1 de comunicaciones inalámbricas que ofrece compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, lo que mejora la estabilidad de la conexión y la velocidad de transferencia en el ecosistema Apple.

Precio y disponibilidad

El iPhone 17 puede reservarse a partir del 12/9 a las 14:00 y estará disponible el día 19/9 con los siguientes precios:

256 GB: 959€

512 GB: 1.209€