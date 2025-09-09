iPhone Air: El iPhone más delgado y resistente de la historia ya está aquí

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Apple ha presentado el nuevo iPhone Air, un modelo que marca un antes y un después en el diseño de la compañía.

Con un grosor de tan solo 5,6 mm, se convierte en el iPhone más delgado jamás fabricado, combinando ligereza con un nivel de resistencia sin precedentes.

La carcasa está fabricada en titanio de grado aeroespacial y, por primera vez, tanto el frontal como la parte trasera están protegidos con Ceramic Shield, lo que convierte al iPhone Air en el smartphone más resistente en la historia de Apple.

La pantalla también evoluciona: monta un panel Super Retina XDR con hasta 3.000 nits de brillo máximo en exteriores, Always-On Display y ProMotion de 1 Hz a 120 Hz, lo que garantiza una experiencia fluida y con gran visibilidad incluso bajo la luz solar directa.

El módulo de cámaras ha sido rediseñado y equipa un sensor principal de 48 megapíxeles, capaz de capturar imágenes con gran nivel de detalle y fidelidad cromática. Apple ha optimizado el software con el Photonic Engine para mejorar la reproducción de colores y el rendimiento en baja luz. Gracias a su construcción ultradelgada, el iPhone Air logra integrar este sistema sin comprometer la estética.

En su interior, estrena el nuevo chip N1 de comunicaciones inalámbricas, compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, pensado para ofrecer conexiones más rápidas y estables en todo momento. A esto se suma un módem C1X diseñado por Apple, que dobla la velocidad respecto al anterior C1, mejorando la experiencia en descargas, streaming y llamadas sobre redes móviles.

El iPhone Air funciona exclusivamente con eSIM, eliminando por completo la bandeja de tarjetas físicas y consolidando el futuro de la conectividad móvil totalmente digital.

En cuanto a la autonomía, Apple asegura que ofrece batería para todo el día, pese a su delgado diseño. El equilibrio se consigue gracias a la eficiencia del chip y a un sistema de gestión energética mejorado que permite mantener un rendimiento óptimo sin sacrificar duración.

El iPhone Air no solo apuesta por diseño y potencia, sino también por el medioambiente. Apple lo fabrica con 30% de materiales reciclados, incluyendo cobalto reciclado en la batería y oro reciclado en placas de circuito. Además, se ensambla con electricidad renovable y utiliza un embalaje 100% de fibra reciclada.

El resultado es un dispositivo que combina elegancia extrema, conectividad de última generación y resistencia avanzada, consolidándose como el smartphone más refinado y futurista de Apple hasta la fecha.

Precio y disponibilidad

El iPhone Air puede reservarse a partir del 12/9 a las 14:00 y estará disponible el día 19/9 con los siguientes precios:

256 GB: 1.219€

512 GB: 1.469€

1 TB: 1.719€