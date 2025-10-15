Apple Vision Pro con chip M5: más potencia, más autonomía y nuevas experiencias espaciales

💿 ¡Bajan los precios! ¡Clave genuina de Windows 11 Pro por solo 13,63€! [ Saber más ]

Apple ha presentado una nueva versión de Apple Vision Pro que integra el chip M5, mejora el renderizado de pantalla, acelera los flujos de trabajo con IA y amplía la autonomía. Además, suma la cómoda Dual Knit Band y llega con visionOS 26, que estrena widgets, nuevas Personas, un entorno interactivo de Júpiter y funciones de Apple Intelligence con soporte para más idiomas.

Ya hay más de 1.000.000 de apps y miles de juegos en App Store, cientos de películas 3D en Apple TV y nuevas producciones Apple Immersive, con partidos en directo de la NBA próximamente. Las reservas ya están disponibles y la disponibilidad general comienza el miércoles, 22 de octubre.

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

Un gran salto de rendimiento con el M5

El M5, fabricado con tecnología de 3 nm de tercera generación, incorpora una CPU de 10 núcleos con mayor rendimiento multihilo, lo que se traduce en cargas de apps y widgets más rápidas y una navegación web más fluida. La GPU de 10 núcleos añade trazado de rayos por hardware y mesh shading, elevando el detalle de luces, sombras y reflejos en juegos exigentes como Control.

Con M5, Vision Pro renderiza un 10 % más de píxeles en sus micro-OLED personalizados, ofreciendo texto más nítido e imágenes con mayor detalle. Además, puede elevar la tasa de refresco hasta 120 Hz para reducir el desenfoque al ver el entorno físico y lograr una experiencia aún más fluida en Mac Virtual Display.

R1, sensores y batería: respuesta inmediata y más tiempo de uso

El M5 trabaja junto al chip R1, que procesa la entrada de 12 cámaras, 5 sensores y 6 micrófonos, enviando nuevas imágenes a los paneles en 12 ms para una vista del mundo en tiempo real.

La batería de alto rendimiento alcanza hasta 2,5 horas de uso general y hasta 3 horas de reproducción de vídeo con una sola carga, y puede conectarse a la corriente para sesiones más largas en casa, en la oficina o de camino al trabajo.

IA más rápida con el neural engine de 16 núcleos

El Neural Engine de 16 núcleos acelera funciones con IA hasta un 50 % para experiencias del sistema —como capturar una Persona o transformar fotos en escenas espaciales— y hasta 2 veces para apps de terceros.

Desarrolladores como JigSpace combinan computación espacial con IA en el dispositivo usando Foundation Models: la app permite explorar datos complejos en lenguaje natural y comprender objetos técnicos (por ejemplo, turbinas eólicas) a través de modelos 3D interactivos.

Nueva dual knit band: más confort y mejor ajuste

La Dual Knit Band mejora la comodidad con dos correas 3D-tejidas en una sola pieza que crean una estructura de doble nervio para aportar acolchado, transpirabilidad y elasticidad. La correa inferior integra costillas de tejido flexible con inserciones de tungsteno que actúan como contrapeso para mayor equilibrio y estabilidad. El Fit Dial de doble función permite un ajuste fino.

Está disponible en tallas S, M y L, se vende por separado y es compatible con la generación anterior de Vision Pro. La talla adecuada puede medirse desde la app Apple Store en iPhone.

visionOS 26: widgets, nuevas personas y escenas espaciales

visionOS 26 potencia la computación espacial con:

Widgets persistentes en tu espacio para consultar hora, tiempo, música, fotos o acceder a ChatGPT.

en tu espacio para consultar hora, tiempo, música, fotos o acceder a ChatGPT. Nuevas Personas que hacen la comunicación más natural en apps como FaceTime.

que hacen la comunicación más natural en apps como FaceTime. Escenas espaciales que, con IA generativa, aportan profundidad realista a tus fotos.

que, con IA generativa, aportan profundidad realista a tus fotos. Reproducción de vídeo en 180° , 360° y gran campo de visión desde cámaras de acción de Canon, Insta360 y GoPro, con publicación fácil en formatos compatibles en Safari o Vimeo.

, y gran campo de visión desde cámaras de acción de Canon, Insta360 y GoPro, con publicación fácil en formatos compatibles en Safari o Vimeo. Con iPadOS 26.1 llega la app **Apple Vision Pro** para iPad, donde descubrir contenido, poner apps en cola, encontrar trucos y consultar información del dispositivo.

Apps, contenidos y apple immersive: catálogo en expansión

Hay más de 1.000.000 de apps disponibles, incluidas más de 3.000 creadas específicamente para visionOS. Entre ellas:

Creatividad y hogar : HomeByMe, Lowe’s Style Studio, Crayon, Da Vinci Eye.

: HomeByMe, Lowe’s Style Studio, Crayon, Da Vinci Eye. Moda y arte : Balenciaga, Christie’s Select, Art Authority Museum.

: Balenciaga, Christie’s Select, Art Authority Museum. Exploración: Epic Earth, Explore POV, Space Vision, D-Day: The Camera Soldier.

En entretenimiento, Vision Pro ofrece conciertos inmersivos (Amplium), apps deportivas oficiales y un “cine personal” con servicios de streaming en una pantalla que parece de hasta 100 pies. Apple Immersive suma nuevas series y películas en Apple TV; esta temporada, los usuarios del área de retransmisión de los Lakers podrán ver partidos en directo en Apple Immersive, y llegarán títulos del Audi F1 Project, BBC, HYBE y Red Bull. El catálogo 3D de Apple TV incluye estrenos como Superman, Jurassic World Rebirth, How to Train Your Dragon y Wicked.

Juegos: pantallas ultra nítidas y nuevos mandos compatibles

La experiencia de juego se apoya en los paneles de ultra-alta resolución, Audio Espacial, baja latencia y controles versátiles —incluidos mandos populares como Sony DualSense, ahora con emparejamiento multidispositivo—.

Además, llega la compatibilidad con el mando PlayStation VR2 Sense, aportando una nueva clase de juegos inmersivos con seguimiento de movimiento en 6 grados de libertad, detección táctil de dedos y vibración. Entre los primeros títulos compatibles figuran Elu Legend, Pickle Pro, Ping Pong Club y Spatial Rifts.

También podrás disfrutar de juegos de iPad como Where Winds Meet, POOLS y Sniper Elite 4, así como los últimos lanzamientos de consola y PC con Portal o Steam Link. En Apple Arcade, Glassbreakers: Champions of Moss se lanza el 13 de noviembre, sumándose a más de 200 juegos del servicio para Vision Pro.

Capacidades para profesionales y empresas

Vision Pro acelera flujos de trabajo y desbloquea nuevas formas de crear:

Artistas y fotógrafos : dibuja con Crayon o Da Vinci Eye; edita con precisión en cualquier entorno con **Pixelmator** en **MacBook Pro** usando **Mac Virtual Display**.

: dibuja con Crayon o Da Vinci Eye; edita con precisión en cualquier entorno con **Pixelmator** en **MacBook Pro** usando **Mac Virtual Display**. Cine y vídeo : localiza escenarios a distancia con panoramas y vídeos espaciales grabados con iPhone en una pantalla envolvente.

: localiza escenarios a distancia con panoramas y vídeos espaciales grabados con iPhone en una pantalla envolvente. Presentaciones : prepara y ensaya en una réplica asiento-a-asiento del **Steve Jobs Theater** con **Keynote**.

: prepara y ensaya en una réplica asiento-a-asiento del **Steve Jobs Theater** con **Keynote**. Logitech Muse: lápiz digital creado para Vision Pro que habilita nueva precisión; apps como Crayon, doppl (Interaptix), Sketch Pro y Spatial Analogue añadirán soporte en las próximas semanas.

En el ámbito empresarial:

CAE usa Vision Pro para entrenar pilotos fuera de centros especializados con cabinas y escenarios realistas.

usa Vision Pro para entrenar pilotos fuera de centros especializados con cabinas y escenarios realistas. Porsche permite visualizar y personalizar vehículos en concesionarios seleccionados.

permite visualizar y personalizar vehículos en concesionarios seleccionados. Visage ofrece imágenes médicas 3D de alta calidad, ayudando a hospitales como **UC San Diego Health** a mejorar la atención al paciente.

ofrece imágenes médicas 3D de alta calidad, ayudando a hospitales como **UC San Diego Health** a mejorar la atención al paciente. ThingLink facilita manuales de instrucciones inmersivos.

Precio y disponibilidad

Apple Vision Pro con chip M5 y Dual Knit Band parte de 3.499 $ (EE.UU.), con opciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB.

Reservas hoy en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, EAU, Reino Unido y EE.UU.

en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, EAU, Reino Unido y EE.UU. Reservas desde el viernes, 17 de octubre en China continental y Singapur.

en China continental y Singapur. Disponibilidad en tienda el miércoles, 22 de octubre en Australia, Canadá, China continental, Hong Kong, Francia, Alemania, Japón, Singapur, EAU, Reino Unido y EE.UU.

en Australia, Canadá, China continental, Hong Kong, Francia, Alemania, Japón, Singapur, EAU, Reino Unido y EE.UU. Próximamente en Corea del Sur y Taiwán.

Por el momento, no está prevista su llegada a España.

Los clientes pueden reservar en apple.com y solicitar una demo en tiendas Apple Store.