Apple Vision Pro estrena su gran revolución: partidos de la NBA en 3D con vista a pie de pista

Apple ha dado un paso decisivo para que su visor de realidad mixta Vision Pro conquiste al gran público. La compañía ha cerrado un acuerdo con Spectrum SportsNet para ofrecer por primera vez partidos de la NBA en directo con una experiencia totalmente inmersiva en 3D.

Este movimiento podría marcar un antes y un después en el atractivo comercial del dispositivo, cuyo precio parte de 3.499 dólares.

La NBA llega al Apple Vision Pro con una experiencia totalmente inmersiva

La alianza entre Apple y Spectrum SportsNet permitirá retransmitir una selección de encuentros de los Los Angeles Lakers durante la temporada 2025-2026. Según el comunicado oficial de la compañía, los partidos concretos se anunciarán a finales de este año, y las primeras emisiones comenzarán a principios de 2026 a través de la nueva aplicación de Spectrum SportsNet para Vision Pro.

Apple asegura que el espectador tendrá la sensación de estar sentado en la cancha, con una perspectiva tridimensional envolvente imposible de igualar por los medios tradicionales. Para ello, se utilizará la nueva cámara URSA Cine Immersive Live, desarrollada por Blackmagic Design, capaz de capturar imágenes en 3D de alta precisión.

Repeticiones, resúmenes y más contenido deportivo exclusivo

Además de los partidos en directo, los usuarios de Vision Pro podrán disfrutar de repeticiones completas, resúmenes y contenidos adicionales a través de las aplicaciones de Spectrum SportsNet y la NBA, disponibles en varios países y regiones.

La experiencia no se limitará al baloncesto: Apple promete incluir también documentales inmersivos, conciertos, eventos deportivos de alto nivel, música y viajes, entre otros contenidos diseñados para explotar las capacidades espaciales del visor.

Integración con NBA League Pass y estadísticas en tiempo real

Quienes deseen ir más allá podrán acceder al NBA League Pass, que ofrecerá información en tiempo real sobre los jugadores, estadísticas y detalles de cada encuentro. Esto convierte al Vision Pro en una herramienta ideal para los fanáticos del baloncesto que buscan una forma completamente nueva de vivir el deporte.

Vision Pro: el desafío de llevar la realidad mixta al gran público

El Apple Vision Pro es el primer visor de computación espacial de la compañía, que combina realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR) para permitir a los usuarios interactuar con el contenido digital de una forma nunca vista.

Sin embargo, el dispositivo sigue enfrentándose a varios retos: un precio muy elevado, un ecosistema de aplicaciones aún limitado y la dependencia de una batería externa.

Aun así, el contenido deportivo en directo podría ser la clave para impulsar su adopción. Los deportes son una de las categorías que más interés despiertan entre los usuarios, y la posibilidad de ver la NBA como si estuvieran en primera fila podría convertirse en el “killer app” que Apple necesita para hacer del Vision Pro un éxito comercial.