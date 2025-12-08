Así funcionará la nueva alternativa de Android a NameDrop del iPhone

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

En noviembre comenzaron a circular las primeras informaciones sobre una nueva función en la que estaría trabajando Google para dispositivos Android, inspirada claramente en una de las herramientas más cómodas del ecosistema de Apple.

Se trata de un sistema de intercambio de información simplemente acercando dos móviles, una idea que recuerda mucho a NameDrop, la función presentada por Apple en 2023 que permite compartir archivos y contactos de forma inmediata entre iPhone.

La propuesta de Google busca ofrecer una alternativa directa dentro del universo Android, simplificando al máximo el intercambio de datos personales entre usuarios sin depender de aplicaciones externas ni ajustes complejos.

Una función pensada, de momento, para compartir contactos

Aunque NameDrop permite tanto el intercambio de archivos como de información de contacto, todo apunta a que la versión de Android se centrará inicialmente en la segunda opción. El sistema estaría enfocado principalmente en compartir tarjetas de contacto de forma rápida, práctica y sin pasos intermedios innecesarios.

En el vídeo interno que ha trascendido sobre su funcionamiento, se muestra cómo dos dispositivos Android pueden intercambiar datos personales simplemente al acercarlos entre sí, reproduciendo una animación muy similar a la que ya conocen los usuarios de iPhone.

El nombre definitivo sigue siendo un misterio

Por ahora, tampoco está claro cuál será el nombre comercial de esta nueva función. Durante su desarrollo interno está recibiendo denominaciones provisionales como “Gesture Exchange” o “Contact Exchange”, aunque ninguna de ellas está confirmada como definitiva. Es posible que el equipo de marketing esté trabajando en una alternativa más atractiva de cara a su lanzamiento oficial.

Este detalle refuerza la idea de que la función aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo y todavía no está lista para llegar al gran público.

Una función aún incompleta y sin fecha cerrada

Aunque ya se ha podido ver una primera animación de cómo funcionará el sistema, el intercambio real de contactos todavía no es funcional. Esto confirma que la herramienta sigue en pleno proceso de desarrollo y que aún quedan etapas importantes por completar antes de su despliegue definitivo.

Según las estimaciones actuales, este nuevo sistema de intercambio por proximidad podría llegar a los dispositivos Android a lo largo de 2.026, aunque de momento no hay una fecha oficial confirmada para su lanzamiento.

El papel clave del NFC en el intercambio de datos

Uno de los puntos técnicos más relevantes de esta nueva función es el uso del chip NFC como método de enlace inicial entre los dispositivos. Para que el sistema funcione correctamente, será necesario alinear las antenas NFC de ambos móviles, algo que en iPhone resulta bastante sencillo gracias a que Apple coloca siempre esta antena en la parte superior.

Sin embargo, en el ecosistema Android la ubicación del NFC varía considerablemente según el fabricante y el modelo del dispositivo, lo que podría obligar a los usuarios a realizar pequeños ajustes o “coreografías” hasta conseguir que ambos teléfonos se comuniquen correctamente.

Un paso más hacia un Android más intuitivo y conectado

La llegada de esta funcionalidad supondrá un avance importante en la forma en la que los usuarios comparten información básica entre dispositivos Android. Frente a métodos tradicionales como códigos QR, aplicaciones de terceros o envíos por mensajería, este sistema apuesta por una experiencia más inmediata, visual y sencilla.

Además, refuerza la tendencia de Android a incorporar funciones que hasta ahora habían sido exclusivas de otros ecosistemas, reduciendo distancias y mejorando la experiencia de uso diaria.

Intercambio rápido de contactos sin depender de la nube

Uno de los grandes atractivos de esta función es que no dependerá necesariamente de servicios en la nube para el intercambio inicial, sino que se apoyará en la conexión directa entre dispositivos. Esto no solo agiliza el proceso, sino que también mejora la privacidad, al evitar que los datos personales tengan que pasar por servidores externos.

Para muchos usuarios, esta será una forma mucho más segura y cómoda de compartir su información de contacto en reuniones, eventos profesionales o encuentros casuales.

Una función que apunta a convertirse en estándar

Si finalmente se implementa correctamente, este sistema de intercambio por proximidad tiene todas las papeletas para convertirse en una herramienta habitual dentro del ecosistema Android. Su simplicidad de uso, unida a la velocidad del intercambio y a la ausencia de pasos intermedios, lo convierten en una solución ideal para el día a día.

El reto principal estará en garantizar una experiencia homogénea entre dispositivos de distintos fabricantes, algo que siempre ha sido uno de los grandes desafíos dentro de Android.