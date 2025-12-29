Aún queda esperanza: Samsung está probando una batería de 20.000 mAh para smartphone

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Samsung podría estar preparando un salto tecnológico importante en el terreno de las baterías para smartphones.

Mientras muchos fabricantes Android ya han apostado de forma clara por las baterías de silicio-carbono, la compañía surcoreana ha optado hasta ahora por una estrategia mucho más conservadora, manteniendo baterías de iones de litio incluso en modelos ultradelgados como el Galaxy S25 Edge. Sin embargo, esto podría cambiar más pronto de lo esperado.

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Samsung experimenta con baterías de silicio-carbono de gran capacidad

Según los últimos rumores procedentes de la cadena de suministro, Samsung SDI estaría probando una batería de silicio-carbono con una capacidad total de nada menos que 20.000 mAh. Se trataría de un diseño de doble celda apilada, una solución poco habitual en smartphones, pero que permitiría alcanzar cifras de autonomía hasta ahora impensables en este tipo de dispositivos.

La batería en cuestión estaría compuesta por dos celdas diferenciadas: una principal de 12.000 mAh y una secundaria de 8.000 mAh, trabajando de forma conjunta para ofrecer una capacidad total muy superior a la actual media del mercado.

Qué son las baterías de silicio-carbono y por qué son tan importantes

Las baterías de silicio-carbono representan una evolución frente a las tradicionales baterías de iones de litio. La principal diferencia está en el ánodo: en lugar de grafito, utilizan un compuesto de silicio y carbono mucho más resistente a la fractura.

Este cambio permite que el ánodo almacene hasta diez veces más iones de litio, lo que se traduce en una mayor densidad energética. En la práctica, esto significa baterías con mucha más capacidad sin necesidad de aumentar su tamaño físico, algo clave para dispositivos móviles cada vez más delgados.

Gracias a esta tecnología, ya hemos visto avances notables en otros dispositivos recientes, con capacidades que superan ampliamente los 7.000 u 8.000 mAh habituales. El paso a los 20.000 mAh supondría un auténtico punto de inflexión.

¿Smartphones con varios días de autonomía?

Si Samsung logra llevar esta tecnología a producción masiva, el impacto en el mercado podría ser enorme. Un smartphone con una batería de 20.000 mAh abriría la puerta a varios días de uso intensivo sin necesidad de recargar, recuperando una experiencia de autonomía que recuerda a la época de los teléfonos básicos, pero con toda la potencia y conectividad actuales.

Un desarrollo aún en fase experimental

Eso sí, conviene moderar el entusiasmo. La batería todavía se encuentra en una fase experimental y no está lista para su comercialización. Durante las pruebas internas, la celda secundaria de 8.000 mAh habría llegado a hincharse hasta un 80%, un problema serio que compromete la seguridad y la durabilidad.

Dado el historial de Samsung con incidentes relacionados con baterías en el pasado, es lógico pensar que la compañía extremará las precauciones antes de dar cualquier paso en falso. La prioridad seguirá siendo la seguridad, incluso si eso retrasa la llegada de esta tecnología al mercado.

Samsung y su apuesta a largo plazo por el silicio-carbono

Este rumor no surge de la nada. Recientemente, Samsung SDI anunció una colaboración con KGM para el desarrollo de baterías de silicio-carbono destinadas a vehículos eléctricos. Aunque inicialmente parecía que esta tecnología quedaría restringida al sector de la automoción, las nuevas informaciones apuntan a que Samsung también estaría explorando su aplicación en dispositivos móviles.

Esto refuerza la idea de que la compañía está trabajando en esta tecnología con una visión a largo plazo, aunque su llegada a los smartphones todavía requiera tiempo.

Cuándo podrían llegar estas baterías a los móviles

Por ahora, no hay una fecha clara para el lanzamiento de un smartphone con una batería de 20.000 mAh firmada por Samsung. Todo dependerá de cómo evolucionen las pruebas y de si se logra resolver el problema de la estabilidad y el hinchamiento de las celdas.

Si el desarrollo avanza de forma positiva, no sería descabellado pensar en su llegada antes de que termine la década, marcando una nueva era en la autonomía de los smartphones.