Xiaomi ha presentado en París los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max para el mercado internacional. Los dos tienen una pantalla trasera integrada en el módulo de cámaras, una cámara principal y un teleobjetivo Leica de 200 MP cada uno, y un modo de privacidad que reduce la visibilidad lateral de la pantalla frontal.

El Xiaomi 18 Pro tiene una pantalla de 6,4 pulgadas y 72 mm de ancho. El Xiaomi 18 Pro Max sube a 6,9 pulgadas, añade 1.050 mAh de batería y monta una versión más potente del Snapdragon. En España cuestan desde 1.399,99 € y 1.599,99 €, respectivamente, antes de las promociones de lanzamiento.

Una pantalla trasera para hacer fotos, ver avisos y traducir conversaciones

La pantalla trasera es un visor para usar las cámaras Leica en selfis y vídeos. Si detecta a más de tres personas en un selfi, el móvil puede pasar al ultra gran angular para que entre todo el grupo. También muestra la vista previa mientras se graba con las cámaras traseras hasta en 8K a 30 fps.

Xiaomi ha integrado el panel y las cámaras bajo una misma lámina de Gorilla Glass Victus 2. En los dos modelos, la pantalla trasera llega a 4.000 nits de brillo de pico y ajusta el refresco entre 1 y 120 Hz. La del Pro Max ofrece algo más de anchura en píxeles, con la misma densidad de 400 ppp.

Con el móvil boca abajo se pueden consultar avisos de llamadas, indicaciones de navegación y actualizaciones de servicios compatibles. También se pueden fijar imágenes y texto en la pantalla trasera: por ejemplo, un código QR o una tarjeta de embarque.

AI Interpreter usa las dos pantallas para mostrar a cada interlocutor la traducción en su idioma. Xiaomi anuncia 29 idiomas. También ofrece más de 50 miniaplicaciones predefinidas y permite personalizarlas o crear otras mediante instrucciones escritas. La disponibilidad de estas funciones depende de la región, el idioma y la versión del software.

Dos cámaras Leica de 200 MP, con un sensor principal distinto en el Pro Max

La cámara principal de ambos cubre una focal equivalente a 23 mm, con apertura f/1,67, estabilización óptica y un sensor de 1/1,28 pulgadas. El Pro usa el Light Fusion 960 y el Pro Max lleva el Light Fusion 960L con HDR LOFIC. Xiaomi cifra el rango dinámico del sensor del Pro Max en hasta 16,2 EV, una ventaja que debería notarse sobre todo en escenas de alto contraste.

El teleobjetivo periscópico es el mismo en los dos: un Samsung HP5 de 200 MP, apertura f/2,4, estabilización óptica y una focal equivalente a 75 mm. También permite enfocar a 12 cm para hacer fotos de cerca. Xiaomi anuncia un encuadre equivalente a 150 mm mediante recorte del sensor; la óptica sigue siendo la de 75 mm.

Completan el conjunto un ultra gran angular Leica de 50 MP y 17 mm equivalentes, con un campo de visión de 102 grados, y una cámara frontal de 50 MP. Para vídeo, los dos ofrecen 8K a 30 fps, 4K Dolby Vision hasta 120 fps y un perfil Log de 10 bits para quien quiera ajustar el color después de grabar.

Xiaomi también ha añadido tres estilos de foto que imitan acabados de película en blanco y negro, de cámaras CCD y de imagen vintage. Entre las herramientas de asistencia hay un relleno de luz para retratos a contraluz y sugerencias de encuadre antes o después de disparar.

Privacidad en el panel frontal y dos tamaños para elegir

Los dos montan un panel Xiaomi M11 con HyperRGB 2.0, que usa subpíxeles rojos, verdes y azules completos en cada píxel. Sus pantallas principales ofrecen refresco adaptativo de 1 a 120 Hz, hasta 4.000 nits de brillo de pico y compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision.

La pantalla de privacidad que Xiaomi venía preparando se puede activar para aplicaciones, notificaciones, ventanas flotantes o la pantalla dividida. Cuando entra en funcionamiento, el panel utiliza píxeles que emiten luz con un ángulo más estrecho para dificultar la lectura desde los lados. El contenido puede seguir siendo visible desde ciertos ángulos.

El botón lateral de IA se puede configurar para activar el modo de privacidad. Otra función, Privacy Notice, avisa mediante una vibración o desde HyperIsland si detecta una posible mirada lateral. Xiaomi indica que la detección funciona aproximadamente hasta un metro y dentro de un ángulo de ±30 grados.

El tamaño será probablemente el criterio más útil para elegir entre ambos. Con 203 g y 72 mm de ancho en sus acabados más ligeros, el Pro es más fácil de manejar con una mano. El Pro Max gana espacio para vídeo y juegos, pero es 5,6 mm más ancho y pesa 32 g más si se comparan los mismos acabados. Ambos tienen lector ultrasónico bajo la pantalla y resistencia IP68.

Snapdragon de 2 nm y hasta 7.050 mAh de batería

El Xiaomi 18 Pro monta el Snapdragon 8 Elite Gen 6 y el Pro Max, el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Los dos se fabrican con un proceso de 2 nm de TSMC y se venden en España con 12 GB de RAM LPDDR5X y 256 o 512 GB de almacenamiento UFS 4.1.

El Pro Max añade un encapsulado que crea una vía térmica directa de cobre entre el procesador y la cámara de vapor. Xiaomi combina esa solución con su sistema 3D IceLoop para mejorar la disipación de calor durante tareas prolongadas como jugar o grabar vídeo.

En autonomía, los dos recurren a baterías de silicio-carbono. El Pro tiene 6.000 mAh y carga por cable de 90 W; el Pro Max tiene 7.050 mAh y carga de 100 W. La carga inalámbrica llega a 50 W en ambos con un cargador compatible, que se vende por separado.

Los dos llegan con Xiaomi HyperOS 4, Google Gemini, Rodea para Buscar y funciones de transcripción y resumen de Xiaomi HyperAI. El Pro Max también añade un tercer altavoz y Xiaomi Privacy Call, que intenta reducir cuánto se oye una llamada desde fuera mediante ondas sonoras en contrafase.

Xiaomi 18 Pro frente a Xiaomi 18 Pro Max: ficha técnica

Estas son las configuraciones que Xiaomi ha detallado para España. Las distancias focales de la tabla son equivalentes a formato de 35 mm, y los valores de brillo corresponden al pico que anuncia el fabricante.

Especificación Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Dimensiones 151,8 × 72 × 8,46 mm (8,56 mm en azul) 163,39 × 77,6 × 8,39 mm (8,47 mm en azul) Peso 203 g (208 g en azul) 235 g (240 g en azul) Pantalla principal 6,4 pulgadas; 2.436 × 1.120 píxeles 6,9 pulgadas; 2.624 × 1.208 píxeles Panel principal Xiaomi M11, HyperRGB 2.0; LTPO de 1 a 120 Hz; hasta 4.000 nits de pico Xiaomi M11, HyperRGB 2.0; LTPO de 1 a 120 Hz; hasta 4.000 nits de pico Imagen y protección frontal BT.2020, HDR10+, Dolby Vision, Xiaomi Privacy Display y Shield Glass 3.0 BT.2020, HDR10+, Dolby Vision, Xiaomi Privacy Display y Shield Glass 3.0 Pantalla trasera AMOLED de 912 × 596 píxeles; 400 ppp; 1 a 120 Hz; hasta 4.000 nits de pico AMOLED de 976 × 596 píxeles; 400 ppp; 1 a 120 Hz; hasta 4.000 nits de pico Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) RAM y almacenamiento 12 GB LPDDR5X; 256 o 512 GB UFS 4.1 12 GB LPDDR5X; 256 o 512 GB UFS 4.1 Cámara principal Leica 200 MP, Light Fusion 960 de 1/1,28″, f/1,67, 23 mm y OIS 200 MP, Light Fusion 960L de 1/1,28″, f/1,67, 23 mm, OIS y HDR LOFIC Teleobjetivo periscópico Leica 200 MP, Samsung HP5 de 1/1,56″, f/2,4, 75 mm, OIS y telemacro a 12 cm 200 MP, Samsung HP5 de 1/1,56″, f/2,4, 75 mm, OIS y telemacro a 12 cm Ultra gran angular Leica 50 MP, OV51D, f/2,4, 17 mm y 102° 50 MP, OV51D, f/2,4, 17 mm y 102° Cámara frontal 50 MP, OV51D, f/2,2, 21 mm y 90° 50 MP, OV51D, f/2,2, 21 mm y 90° Vídeo trasero 8K a 30 fps, 4K Dolby Vision hasta 120 fps y Log de 10 bits hasta 4K a 120 fps 8K a 30 fps, 4K Dolby Vision hasta 120 fps y Log de 10 bits hasta 4K a 120 fps Batería de silicio-carbono (típica) 6.000 mAh 7.050 mAh Carga HyperCharge 90 W por cable y 50 W inalámbrica 100 W por cable y 50 W inalámbrica Altavoces y micrófonos Altavoces estéreo, cuatro micrófonos, Dolby Atmos, Hi-Res Audio y Hi-Res Audio Wireless Tres altavoces, cuatro micrófonos, Dolby Atmos, Hi-Res Audio y Hi-Res Audio Wireless Motor háptico Lineal 751440 Lineal CyberEngine 0916C Conectividad y biometría Wi-Fi 7 y lector ultrasónico bajo la pantalla Wi-Fi 7 y lector ultrasónico bajo la pantalla Resistencia al agua y al polvo IP68 IP68 Software Xiaomi HyperOS 4 Xiaomi HyperOS 4 Colores Negro, blanco, Azul Cósmico y Velvet Red Negro, blanco, Azul Cósmico y Velvet Red Precio oficial en España (12 + 256 GB) 1.399,99 € 1.599,99 € Precio oficial en España (12 + 512 GB) 1.599,99 € 1.799,99 €

El acabado Azul Cósmico añade algo de grosor y peso en ambos modelos. Negro, blanco y Velvet Red comparten las otras medidas de la tabla.

En audio, el Pro Max se distingue por su sistema de tres altavoces y un motor háptico diferente. Los dos admiten Wi-Fi 7 si la red y la normativa regional lo permiten.

La tabla recoge las potencias máximas de carga. Xiaomi indica que conviene consultar al vendedor para confirmar si el adaptador de corriente viene en la caja.

Precios y ofertas de lanzamiento en España

El Xiaomi 18 Pro cuesta 1.399,99 € con 256 GB y 1.599,99 € con 512 GB. El Xiaomi 18 Pro Max parte de 1.599,99 € con 256 GB y sube a 1.799,99 € con 512 GB. A igualdad de almacenamiento, el salto al Pro Max cuesta 200 € antes de aplicar los descuentos.

Según Xiaomi, su campaña de lanzamiento en mi.com y tiendas propias va del 17 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027. La compañía anuncia para usuarios registrados 250 € de rebaja en cualquiera de las dos versiones del Pro y 300 € en las del Pro Max.

La marca también anuncia 50 € adicionales en el Xiaomi 18 Pro al comprar desde la app oficial y una promoción de 350 € de descuento para el Pro de 512 GB el día del lanzamiento. Conviene comprobar en el carrito qué ofertas se aplican a cada compra: los cupones de la campaña de reserva tienen sus propios plazos y no se acumulan con otros cupones.

Los dos modelos se ofrecen en negro, blanco, Azul Cósmico y Velvet Red, aunque la disponibilidad puede variar según el acabado y la capacidad. Xiaomi también anuncia financiación de hasta 24 meses sin intereses, sujeta a las condiciones de la tienda.