Pedirle a Siri que ponga una alarma seguirá funcionando aunque hayas agotado tu cuota diaria. Otra cosa es pedirle que busque en tu correo la dirección de una reserva, calcule a qué hora tienes que salir y avise a otra persona.

Las peticiones complejas que dependen de los servidores de Apple tienen un límite de uso, y la segunda beta de iOS 27.3 ya permite probar cómo se amplía con iCloud+.

Apple ha detallado el sistema en un documento de soporte. Hay una cuota gratuita por dispositivo y los planes de iCloud+ a partir de 200 GB ofrecen más margen en los mercados compatibles. Para los usuarios de España hay una salvedad: Apple excluye a la Unión Europea de esa ampliación.

Qué funciones consumen la cuota diaria de Apple Intelligence

La diferencia está en lo que le pides al asistente. Enviar un mensaje breve, poner un temporizador o programar una alarma seguirá siendo posible tras agotar la cuota. Si la petición necesita cruzar información de varias aplicaciones o encadenar acciones usando los modelos de Apple en la nube, puede contar para el límite de Siri AI.

Los topes afectan a Siri AI, no disponible en la UE, y también a herramientas de Apple Intelligence como Image Playground y algunas opciones de edición inteligente en Fotos, como eliminar elementos, ampliar el encuadre o reajustar una foto espacial. También entran en el sistema las automatizaciones de Atajos que usan modelos AFM Cloud o Cloud Pro y las aplicaciones de terceros que recurren a los modelos de Apple a través de Private Cloud Compute.

Cada dispositivo tiene su propia cuota gratuita para cada categoría. Agotar las peticiones avanzadas de Siri en el iPhone no consume la cuota gratuita de esas mismas peticiones en el Mac. Tampoco significa que hayas agotado el cupo de edición de imágenes en el iPhone.

Apple no ha publicado un número fijo de peticiones por día. El límite puede variar según la categoría, la complejidad de la tarea y la demanda de los servidores. Cuando llegues al tope, el sistema te avisará y esa categoría volverá a estar disponible tras el reinicio, que normalmente se produce alrededor de la medianoche. Lo que no uses un día no se acumula para el siguiente.

Cuánto amplía los límites cada plan de iCloud+

El iPhone, el iPad o el Mac compatible usan primero su cuota gratuita. Una vez agotada, pueden recurrir al margen adicional de una suscripción compatible. El plan de 50 GB mantiene el límite estándar.

Plan Límite diario total para funciones compatibles Gratuito o iCloud+ de 50 GB Límite estándar del dispositivo iCloud+ de 200 GB Hasta 2 veces el límite estándar iCloud+ de 2 TB Hasta 5 veces el límite estándar iCloud+ de 6 TB Hasta 10 veces el límite estándar iCloud+ de 12 TB Hasta 20 veces el límite estándar

La capacidad extra del plan es compartida. Los dispositivos de la misma cuenta de Apple y los miembros de En familia que comparten la suscripción también comparten el mismo cupo adicional por orden de uso. En un grupo familiar, la hora de reinicio se rige por la zona horaria de quien contrató el plan.

Las cifras de la tabla son máximos anunciados, por lo que no indican cuántas imágenes podrás editar o cuántas peticiones podrás hacer a Siri en un día. Los Atajos con el modelo AFM Cloud Pro tienen condiciones propias: el plan de 200 GB da acceso a ese modelo en mercados compatibles.

La ampliación se está probando en las betas de iOS 27.3 y de las actualizaciones correspondientes de iPadOS y macOS. Apple la sitúa a partir de la versión 27.3 y puede ajustar cuánto uso incluye cada plan.

Qué significa para los usuarios de España

Como ya ocurrió con iOS 27.2, que Siri AI pueda funcionar en español no significa que esté disponible en todos los países donde se habla el idioma. La propia Apple sigue indicando que Siri AI no está disponible en iPhone, iPad ni Apple Watch en la Unión Europea.

Hay una excepción en otros dispositivos. Según la guía de disponibilidad de Apple, los usuarios con una cuenta de la UE pueden usar Siri AI en Mac y Apple Vision Pro compatibles si tienen configurados en inglés tanto el dispositivo como Siri.

La ampliación de cuota de iCloud+ tiene sus propias restricciones geográficas. Apple incluye expresamente a la UE entre las regiones donde no ofrece el acceso ampliado ni para Siri AI ni para las funciones de Apple Intelligence incluidas en este programa.

Si estás en España y te planteas contratar más almacenamiento únicamente para conseguir más peticiones de Siri AI, por ahora esa suscripción no te dará acceso a las cuotas de la tabla.