ChatGPT estrena GPT-6 e Intelligent UI: respuestas con botones, gráficos y herramientas

Pedirle una explicación a ChatGPT ya puede dar lugar a algo más que una respuesta de texto: OpenAI está desplegando GPT-6 con Intelligent UI, una capacidad que permite combinar gráficos, botones y herramientas interactivas en la propia conversación. La idea es adaptar la presentación a lo que necesitamos resolver.

Tras la llegada de los primeros modelos GPT-6 en septiembre, entre ellos GPT-6 Astra, esta actualización lleva Sol y Luna a las conversaciones cotidianas de ChatGPT. También cambia cómo empieza a contestar el asistente, que puede mostrar información útil mientras sigue trabajando en la respuesta.

Intelligent UI adapta la respuesta a lo que estás preguntando

La novedad más visible se llama Intelligent UI y permite que ChatGPT combine texto, elementos visuales y controles interactivos dentro de una misma respuesta. El formato se decide en función de la pregunta y del contenido que resulta útil para contestarla.

Eso significa que una respuesta puede incorporar gráficos, botones pulsables, formularios y experiencias interactivas que se utilizan sin salir de la conversación. La información deja de tener que organizarse siempre como una sucesión de párrafos y puede adoptar una estructura más práctica para cada tarea.

Por ejemplo, una comparación puede mostrarse con las alternativas una junto a otra, mientras que una explicación puede apoyarse en un diagrama interactivo. Es fácil ver el atractivo de ese enfoque: al comparar dos opciones, tener sus diferencias a la vista facilita localizar lo que nos importa.

El texto sigue formando parte de la propuesta, y OpenAI indica que ChatGPT puede ofrecer una respuesta sencilla cuando ese sea el formato más útil. La clave está en elegir cómo presentar la información, de manera que una pregunta rápida no tenga que convertirse necesariamente en una interfaz compleja.

Calculadoras, herramientas y juegos dentro de la conversación

Intelligent UI también está pensada para explicar conceptos que se entienden mejor cuando podemos explorarlos. Ante una petición compleja, ChatGPT puede generar widgets interactivos que permiten modificar entradas y observar cómo cambia el resultado, una forma de aprender mediante la experimentación.

Un diagrama de este tipo puede ayudarnos a recorrer una explicación paso a paso o a comprobar el efecto de cambiar una variable. La diferencia para el usuario está en participar en la respuesta, utilizando los controles que acompañan a la información en lugar de limitarse a leerla.

La función también permite crear herramientas interactivas directamente dentro del chat. Entre los ejemplos citados por OpenAI están las calculadoras y los repartidores de cuentas, útiles para resolver una tarea concreta en el momento en que surge.

También se pueden crear juegos que se utilizan en la propia conversación, ampliando las posibilidades más allá de consultar información. En su anuncio oficial de GPT-6 e Intelligent UI, OpenAI muestra distintas peticiones y cómo cambia la presentación para responder a cada una.

GPT-6 empieza a responder mientras continúa pensando

El cambio afecta también al tiempo que pasa hasta que vemos algo útil en pantalla. Con GPT-6, ChatGPT puede empezar a contestar mientras continúa pensando, en lugar de esperar a terminar todo el proceso antes de ofrecer la primera parte de la respuesta.

El modelo va añadiendo información de forma progresiva, a medida que avanza en la tarea. Según OpenAI, el entrenamiento busca que esas entregas parciales aporten contenido útil y mantengan la coherencia de la respuesta completa, sin recurrir a relleno para cubrir la espera.

La compañía aporta un dato para las preguntas que requieren búsquedas en la web: GPT-6 Instant comienza a responder un 44 % antes, de media, que GPT-5.6 Instant. La cifra procede de sus evaluaciones internas y se refiere al inicio de la respuesta, por lo que no equivale a una reducción idéntica del tiempo total de cada tarea.

Para quien está al otro lado de la pantalla, el interés de esta respuesta progresiva está en poder empezar a leer antes y seguir cómo se completa la explicación. Será especialmente útil cuando la pregunta exija varios pasos, aunque la valoración de la respuesta seguirá dependiendo de su contenido y de que resuelva lo que hemos pedido.

Qué planes reciben GPT-6 Sol y Luna y cuándo comienza el despliegue

OpenAI anunció el 7 de octubre de 2026 el inicio del despliegue global de GPT-6 Sol en ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise. Estos modelos están ajustados para las conversaciones cotidianas, después de la introducción de los primeros integrantes de la familia GPT-6 el mes anterior.

Para los planes Free y Go, el modelo elegido es GPT-6 Luna, cuyo despliegue comienza el 8 de octubre. Es un lanzamiento por fases: las fechas marcan el comienzo de la distribución, por lo que conviene tener presente ese matiz al buscar la novedad en una cuenta concreta.

La actualización se aplica a la experiencia Chat de ChatGPT, y OpenAI precisa que este anuncio mantiene los modelos que utilizan Work y Codex. En las cuentas Enterprise, la disponibilidad también depende de la configuración establecida por los administradores del entorno de trabajo.

La combinación de Sol y Luna para conversaciones habituales e Intelligent UI para presentar las respuestas es el centro de esta actualización. El interés está en que una misma petición pueda acabar en una explicación, una comparación visual o una pequeña herramienta utilizable, según lo que resulte más adecuado.

Planes de ChatGPT Modelo del despliegue anunciado Inicio del despliegue Plus y Pro GPT-6 Sol 7 de octubre de 2026 Business y Enterprise GPT-6 Sol 7 de octubre de 2026; en Enterprise depende de los ajustes del administrador Free y Go GPT-6 Luna 8 de octubre de 2026