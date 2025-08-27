Cinco años después: ¿Por qué los Airpods Max no han sido renovados?

Cinco años después de su lanzamiento en 2020, los AirPods Max siguen en el catálogo de Apple sin una renovación real de hardware. Son unos auriculares de gama alta con gran sonido y construcción premium, pero la competencia ha avanzado tanto que su propuesta empieza a quedarse corta para 2025.

Informaciones apuntan a que no habrá un nuevo modelo, como pronto, hasta 2027. La lectura interna sería clara: los Max venden lo bastante como para seguir ofreciéndolos, pero no lo suficiente como para justificar una inversión grande en una segunda generación. Esa estrategia deja a los compradores con un producto veterano en un mercado que no para de moverse.

La incorporación de USB-C no fue una actualización

En 2024 llegó una variante USB-C para cumplir con la regulación europea. Por dentro, nada cambió: ni chips, ni autonomía, ni estuche. Llamarlo “actualización” es generoso; fue, básicamente, un cambio de conector.

Hoy, unos AirPods Max cuestan 579€ (a veces algo menos con descuento). Siguen situándose entre los auriculares inalámbricos más caros de su segmento. La calidad de sonido y el acabado en aluminio mantienen el aura “premium”, pero ya no marcan el camino en autonomía y conectividad.