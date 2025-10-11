El iPhone 18 Pro apunta alto: las seis novedades más esperadas para 2026

💿 ¡Bajan los precios! ¡Clave genuina de Windows 11 Pro por solo 13,63€! [ Saber más ]

Aunque todavía falta casi un año para que Apple presente oficialmente el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los rumores ya comienzan a perfilar algunas de las principales novedades que podrían llegar con esta nueva generación.

Si se confirman, estos avances marcarían un paso importante en la evolución del iPhone, combinando más potencia, mejoras fotográficas y un diseño más refinado.

1. Dynamic Island más pequeña y sin Face ID bajo pantalla

Una de las novedades más destacadas sería una Dynamic Island más compacta, lo que permitirá aprovechar mejor el espacio de la pantalla. Sin embargo, el esperado Face ID oculto bajo el panel aún no llegaría con esta generación, sino con los iPhone 19 Pro o posteriores.

Esta reducción en tamaño sería un paso previo hacia el futuro iPhone totalmente de cristal, que Apple podría lanzar para conmemorar el 20.º aniversario de su primer smartphone.

2. Nuevo chip A20 Pro fabricado en 2 nanómetros

El iPhone 18 Pro estrenaría el chip A20 Pro, el primero de Apple producido con el proceso de 2 nm de TSMC, lo que se traducirá en mejor rendimiento, menor consumo energético y una gestión térmica más eficiente.

Este avance colocará al A20 Pro como uno de los chips móviles más potentes del mercado, superando incluso al A19 Pro de los iPhone 17 Pro, que ya ofrecía un salto notable en inteligencia artificial y eficiencia energética.

3. Cámara principal con apertura variable

Otra de las grandes mejoras llegaría en el terreno fotográfico. Según el analista Ming-Chi Kuo, la cámara principal de 48 megapíxeles incluirá apertura variable, permitiendo ajustar manualmente la cantidad de luz que entra al sensor.

Esto ofrecerá mayor control sobre la profundidad de campo, algo ideal para quienes buscan retratos con desenfoques naturales o más nitidez en escenas con poca luz.

Hasta ahora, los modelos Pro mantenían una apertura fija de ƒ/1,78, por lo que esta mejora supondrá un salto importante para los fotógrafos móviles.

4. Diseño traslúcido y mejoras en materiales

El iPhone 18 Pro mantendría una línea estética similar al iPhone 17 Pro, pero con un toque distintivo: un acabado ligeramente translúcido en el área del Ceramic Shield trasero. Este cambio daría al dispositivo un aspecto más moderno y sofisticado, manteniendo la resistencia característica del cristal cerámico.

El diseño de las cámaras continuaría con la disposición triangular de tres lentes, y se conservarían los tamaños de 6,3 y 6,9 pulgadas para las versiones Pro y Pro Max, respectivamente.

5. Nuevo botón de cámara con sensibilidad a la presión

Apple también prepara un botón de cámara rediseñado, que sustituirá los gestos por controles sensibles a la presión. Esta innovación permitirá ajustar el enfoque o la exposición con diferentes niveles de presión, emulando el funcionamiento de los disparadores profesionales.

El objetivo es ofrecer una experiencia fotográfica más precisa y natural, especialmente para quienes utilizan el iPhone como cámara principal en viajes o trabajo creativo.

6. Módem C2 propio y conectividad 5G mejorada

El iPhone 18 Pro integrará el nuevo módem C2 diseñado por Apple, compatible con 5G mmWave en Estados Unidos. Esta decisión refuerza la estrategia de la compañía de reducir su dependencia de Qualcomm y optimizar la eficiencia energética de sus componentes internos.

Gracias a este nuevo módem, se espera una mayor velocidad de conexión y menor consumo de batería, especialmente en entornos con cobertura 5G intensiva.

Un salto evolutivo hacia el iPhone del vigésimo aniversario

Aunque los cambios del iPhone 18 Pro no supondrán una revolución total, sí representan una evolución clave antes de la gran renovación que Apple prepara para 2027.

El próximo modelo combinará mejoras de diseño, una cámara más avanzada, mayor potencia y nuevas tecnologías internas, consolidando al iPhone 18 Pro como uno de los smartphones más completos del mercado.

Todo apunta a que Apple seguirá perfeccionando su fórmula de innovación gradual, pero sólida, en su camino hacia un iPhone completamente sin marcos ni interrupciones en pantalla.