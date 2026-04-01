El primer logotipo de Apple: una obra compleja que pocos recuerdan

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Cuando pensamos en Apple, lo primero que viene a la mente es la icónica manzana mordida. Sin embargo, el primer logotipo de la compañía no tenía nada que ver con ese diseño minimalista que hoy conocemos. De hecho, su aspecto era radicalmente diferente y mucho más complejo, casi como una ilustración de libro antiguo.

Este primer logo, creado en 1976, es una pieza curiosa de la historia de la tecnología que refleja los orígenes humildes y la filosofía inicial de la compañía fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne.

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Un diseño inspirado en Isaac Newton

El logotipo original de Apple fue diseñado por Ronald Wayne, el tercer cofundador de la empresa, que abandonó el proyecto apenas unos días después de su creación. Lejos de apostar por un símbolo sencillo, Wayne optó por una ilustración extremadamente detallada.

El logo mostraba a Isaac Newton sentado bajo un manzano, en el momento previo al supuesto descubrimiento de la gravedad. La escena estaba enmarcada por un elaborado borde decorativo, con un estilo que recordaba a los grabados clásicos del siglo XIX.

En la parte superior podía leerse “Apple Computer Co.”, mientras que una cinta rodeaba la ilustración con una cita que decía:

“Newton… A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought… Alone.”

(“Newton… una mente que navega eternamente por extraños mares del pensamiento… sola.”)

Este enfoque reflejaba la intención de asociar la marca con la innovación, la curiosidad intelectual y el pensamiento revolucionario.

Un logotipo poco práctico para una empresa tecnológica

Aunque conceptualmente era interesante, el primer logotipo de Apple tenía un problema evidente: no era funcional.

Su nivel de detalle lo hacía difícil de reproducir en tamaños pequeños, algo clave incluso en los años 70 para su uso en productos, documentos o materiales promocionales. Además, no transmitía la modernidad que una empresa tecnológica emergente necesitaba proyectar.

En un momento en el que Apple comenzaba a dar sus primeros pasos en el mercado de los ordenadores personales, la compañía necesitaba una identidad visual más clara, reconocible y adaptable.

El nacimiento de la manzana mordida

Solo un año después, en 1977, Apple decidió dar un giro radical a su imagen de marca. Encargó un nuevo logotipo al diseñador Rob Janoff, que creó la famosa manzana mordida.

Este nuevo diseño apostaba por la simplicidad y la claridad: una silueta reconocible al instante, acompañada inicialmente por franjas de colores que simbolizaban la capacidad de los ordenadores Apple para mostrar gráficos en color.

La mordida (“bite”) no solo ayudaba a distinguir la manzana de otras frutas, sino que también introducía un juego de palabras con “byte”, un término clave en informática.

De ilustración clásica a icono global

El cambio de logotipo marcó un antes y un después para Apple. La compañía pasó de un diseño recargado y difícil de usar a un símbolo simple, moderno y extremadamente versátil.

Con el paso de los años, el logo evolucionó eliminando los colores del arcoíris para adoptar acabados monocromáticos, metálicos y más acordes con la estética minimalista de sus productos.

Hoy en día, la manzana mordida es uno de los logotipos más reconocibles del mundo, presente en dispositivos como el iPhone, el MacBook o el iPad.