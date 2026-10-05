El Galaxy S27 Ultra podría cargar más rápido sin superar los 60 W

Cuando hablamos de carga rápida, es fácil fijarse únicamente en los vatios que aparecen en la ficha técnica. Sin embargo, dos móviles con la misma potencia máxima pueden tardar tiempos distintos en recargarse: también importa cómo mantienen y reducen esa potencia durante el proceso.

Una nueva filtración plantea precisamente esa vía para el Samsung Galaxy S27 Ultra. La idea sería aprovechar mejor el límite de carga existente, un enfoque que resulta interesante al combinarlo con los rumores sobre una batería de mayor capacidad.

Mantener una potencia alta durante más tiempo sería la clave

Según Android Authority, que recoge una publicación del filtrador WalleGalaxy, el Galaxy S27 Ultra conservaría la carga de 60 W y prolongaría la fase en la que trabaja a unos 55–56 W. El informante apunta a una mejora de velocidad del 2–3%, incluso con una batería más grande.

Para entender la propuesta conviene distinguir entre el techo de potencia y su evolución a lo largo de la recarga. Un pico elevado que dura poco puede tener menos efecto sobre el tiempo de espera que una potencia algo inferior sostenida durante un intervalo mayor; la cifra máxima, por sí sola, no describe toda la carga.

Esta variación no es extraña en las baterías de los móviles. En su explicación sobre las baterías de iones de litio, Apple describe una primera fase rápida y otra posterior más lenta para preservar su vida útil, y señala que la temperatura también puede limitar la carga. Ese ejemplo ayuda a entender el concepto, aunque no establece cuál será la curva concreta del próximo Samsung.

Si un teléfono conserva una potencia alta durante más tiempo, puede entregar más energía en ese tramo sin elevar su máximo anunciado. Desde el punto de vista del usuario, la comparación útil sería cuánta batería recupera en una pausa corta; para valorar ese resultado hacen falta mediciones del proceso, además de la especificación que aparece en la caja.

Una batería de 5.700 mAh cambiaría el contexto de la mejora

La otra pieza de esta historia es la capacidad. Como ya explicamos al hablar de la posible batería de 5.700 mAh del Galaxy S27 Ultra, anteriores informaciones apuntaban a una celda nominal de 5.534 mAh que podría anunciarse con una capacidad típica de 5.700 mAh. Sigue siendo una especificación pendiente de confirmación.

En su documentación oficial, Samsung publica una batería típica de 5.000 mAh para el Galaxy S26 Ultra, con una capacidad nominal mínima de 4.855 mAh. Comparando las dos cifras típicas, pasar de 5.000 a 5.700 mAh supondría un aumento del 14%; es un cálculo de capacidad, no una promesa de que la autonomía crecerá exactamente en esa proporción.

El punto de partida de la recarga también está documentado: Samsung anuncia hasta un 75% en aproximadamente 30 minutos para el S26 Ultra con un adaptador de 60 W y Super Fast Charging 3.0. Es una referencia del fabricante bajo condiciones de prueba, y no debe confundirse con el tiempo necesario para completar el 100%.

Una batería mayor da otra dimensión a cualquier avance en recarga: el mismo porcentaje representa una cantidad distinta de capacidad. Por eso, una comparación rigurosa debería mostrar tanto los porcentajes alcanzados como los tiempos, el cargador utilizado y las condiciones de ensayo; así podríamos valorar si la mejora se aprecia realmente en el uso cotidiano.

El iPhone 18 Pro Max aporta una referencia, pero faltan pruebas comparables

La noticia también destaca los 5.391 mAh de capacidad nominal del iPhone 18 Pro Max, por encima de los 5.000 mAh típicos publicitados por Samsung. Conviene recordar que son tipos de capacidad diferentes y que los mAh, sin más contexto, tampoco permiten ordenar la autonomía real de dos teléfonos.

En carga por cable, Apple anuncia hasta un 50% en unos 15 minutos con un adaptador de al menos 60 W compatible con Adjustable Voltage Supply y un cable USB-C. La potencia requerida del cargador no significa que el móvil absorba constantemente 60 W, y esa prueba hasta el 50% no es directamente equivalente a la referencia de Samsung hasta el 75%.

La serie Galaxy S27 se espera para comienzos de 2027, sin confirmación de Samsung sobre esta optimización ni sobre su extensión al resto de modelos. Será necesario probar el Ultra comercial para comprobar si la mejora estimada se materializa y cuánto tiempo de espera permite ahorrar.