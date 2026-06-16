Google lanza el Pixel Drop de junio con nuevas funciones de IA, vídeo y seguridad

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Google ha anunciado su nuevo Pixel Drop de junio, una actualización cargada de novedades para móviles Pixel, el Pixel Watch y otros dispositivos del ecosistema. En esta ocasión, la compañía introduce funciones centradas en la creatividad, la personalización, la inteligencia artificial y la seguridad, además de nuevas prestaciones asociadas a Android 17 y Wear OS 7.

Como suele ocurrir con este tipo de despliegues, las novedades empiezan a llegar desde hoy, aunque Google advierte de que la distribución se realizará de forma gradual durante las próximas semanas. Esto significa que algunos usuarios las verán antes que otros, dependiendo del modelo, la región y la configuración del dispositivo.

Screen reactions: graba la pantalla con tu reacción en vídeo

Una de las funciones más llamativas de este Pixel Drop es Screen reactions, una experiencia que llega primero a los Pixel y que está pensada para quienes crean contenido desde el móvil.

Hasta ahora, grabar un vídeo de reacción mientras se mostraba algo en pantalla podía ser un proceso algo incómodo. Normalmente hacía falta recurrir a varias aplicaciones, editar después el resultado o usar soluciones poco prácticas. Google quiere simplificar todo esto integrando directamente la cámara frontal dentro de las grabaciones de pantalla.

Con Screen reactions, el usuario puede grabar lo que ocurre en la pantalla y, al mismo tiempo, incluir un recorte de su rostro capturado con la cámara selfie. Es una especie de “pantalla verde” integrada en el propio sistema, ideal para vídeos de reacción, tutoriales, explicaciones paso a paso o contenido para redes sociales.

Para activarlo, basta con deslizar dos veces hacia abajo desde los ajustes rápidos, tocar el icono de grabación de pantalla, activar la opción “Mostrar cámara selfie” y comenzar la grabación. Durante el proceso, el usuario puede seguir interactuando con el teléfono en tiempo real y también mover, arrastrar o cambiar el tamaño de su imagen en pantalla.

Gemini Omni lleva la creación de vídeo con IA a los Pixel

Otra de las grandes novedades llega de la mano de Gemini Omni, una herramienta que permite crear y editar vídeos en los Pixel usando lenguaje natural. La idea es que el usuario pueda describir lo que quiere hacer y dejar que Gemini convierta esa instrucción en un vídeo.

La función permite combinar texto, imágenes y vídeos para generar contenidos de alta calidad. También se puede empezar desde cero, reutilizar fotos y vídeos guardados en la galería o partir de una plantilla ya preparada.

Uno de los aspectos más llamativos es la posibilidad de crear un avatar personalizado con inteligencia artificial que se parezca al usuario y suene como él. De esta forma, es posible insertar una versión digital de uno mismo dentro del vídeo, algo que apunta claramente a creadores de contenido, redes sociales y vídeos personalizados.

Gemini también puede crear canciones originales

Google también está incorporando una función de generación musical con Gemini en los Pixel. Con ella, los usuarios pueden crear canciones originales a partir de una descripción de texto o incluso de una imagen.

La herramienta permite indicar el estilo musical, el tipo de voz, el tempo y otros detalles para ajustar el resultado. Además, no se limita a crear una base instrumental, sino que puede generar una pista de audio completa con letra.

Para empezar, solo hay que abrir la app de Gemini, acceder al menú de herramientas y seleccionar la opción “Crear música”. A partir de ahí, basta con describir la idea. Por ejemplo, se puede pedir una canción country para decirle a un compañero de piso que deje de comerse el helado, y Gemini generará una pista basada en esa petición.

Bubbles convierte cualquier app en una ventana flotante

La multitarea también recibe una mejora importante con la llegada de Bubbles. Esta función permite convertir cualquier aplicación en una pequeña ventana flotante que permanece por encima del resto de apps.

El funcionamiento es sencillo: basta con mantener pulsado el icono de una aplicación y convertirla en una burbuja. A partir de ahí, la app queda disponible en formato compacto, de modo que se puede alternar entre tareas sin tener que abrir y cerrar aplicaciones constantemente.

En el Pixel 10 Pro Fold, la experiencia será aún más específica gracias a una barra dedicada para burbujas situada en la parte inferior de la pantalla. Desde ahí, los usuarios podrán cambiar entre aplicaciones con un solo toque, algo especialmente útil en un dispositivo plegable pensado para productividad, viajes, tutoriales o uso simultáneo de varias apps.

Voice Translate llega al Pixel 10a

Google también está ampliando algunas funciones ya conocidas a más dispositivos. Una de ellas es Voice Translate, que ahora llega al Pixel 10a.

Esta función permite traducir llamadas telefónicas en tiempo real mediante traducción de voz a voz. Lo interesante es que no se limita a mostrar texto traducido, sino que mantiene el sonido de la voz de cada interlocutor para que la conversación resulte más natural.

En el Pixel 10a, Voice Translate permite traducir entre inglés y alemán, español, francés, italiano, portugués e hindi, aunque este último idioma se encuentra todavía en fase de vista previa.

Para activarlo, hay que abrir la aplicación Teléfono de Google, entrar en Ajustes, tocar en Voice Translate y descargar los modelos de idioma deseados.

Quick Share se entiende mejor con AirDrop en más Pixel

Otra novedad práctica es la ampliación de la compatibilidad entre Quick Share y AirDrop. Google indica que esta función ahora también está disponible en los Pixel 8a y Pixel 9a.

Esto facilita el intercambio de archivos entre dispositivos Android y productos de Apple, una mejora especialmente útil en entornos donde conviven móviles Pixel, iPhone, iPad o Mac. Aunque Google no entra en demasiados detalles en el texto proporcionado, la intención es clara: hacer que compartir archivos entre ecosistemas sea menos frustrante.

Magic Cue se integrará en Snapchat

Google también está llevando Magic Cue a más aplicaciones. En las próximas semanas, esta función aparecerá dentro de las conversaciones de Snapchat.

Magic Cue está diseñada para ofrecer sugerencias contextuales y ahorrar tiempo al usuario. La idea es que el sistema entienda mejor lo que está ocurriendo en una conversación y proponga acciones útiles justo cuando hacen falta.

Por ejemplo, podría ayudar a responder más rápido, recuperar información relevante o facilitar determinadas tareas dentro del chat. En el caso de Snapchat, Google promete una integración fluida para que las sugerencias aparezcan directamente en las conversaciones.

Take a Message se expande y añade saludos personalizados

Google también está ampliando las funciones relacionadas con las llamadas. Take a Message, presentada originalmente en Made by Google 2025, permite gestionar llamadas perdidas o rechazadas de una forma más inteligente.

Cuando el usuario no puede contestar, el sistema puede ofrecer una transcripción en tiempo real del mensaje de voz y, después de la llamada, generar próximos pasos mediante inteligencia artificial. Esto ayuda a saber rápidamente quién ha llamado, qué necesitaba y qué conviene hacer a continuación.

Con este Pixel Drop, Take a Message llega a más mercados y añade una nueva opción: Custom Greetings. Gracias a ella, el usuario puede grabar un mensaje de bienvenida personalizado para quienes llamen cuando no pueda atender el teléfono.

De esta forma, la experiencia resulta más cercana para la persona que llama, mientras el propietario del Pixel sigue recibiendo la transcripción del mensaje en tiempo real.

Emergency Sharing se integra con las detecciones de emergencia

La seguridad también tiene un papel importante en este Pixel Drop. Google está integrando Emergency Sharing directamente dentro de sus principales funciones de detección de emergencias, como Car Crash Detection, Fall Detection y Loss of Pulse Detection.

Esto significa que, si un Pixel detecta un accidente de coche grave, una caída fuerte o una posible pérdida de pulso, podrá llamar a los servicios de emergencia y, al mismo tiempo, avisar a los contactos de emergencia elegidos por el usuario.

Además, esta configuración será personalizable. El usuario podrá decidir qué contactos reciben avisos para cada tipo de detección, activando o desactivando los contactos de emergencia según el caso.

Es una mejora pensada para ofrecer más tranquilidad tanto al usuario como a sus familiares o personas cercanas, especialmente en situaciones en las que actuar rápido puede ser clave.

Ask Photos permite editar imágenes con solo pedirlo en más países

Por último, Google está ampliando la disponibilidad de Edit with Ask Photos en Google Photos. La función llega ahora a los móviles Pixel en Reino Unido, Alemania, Francia, España e Italia.

Esta herramienta, impulsada por modelos Gemini, permite editar fotos mediante una conversación natural con el teléfono. En lugar de buscar manualmente cada ajuste, el usuario puede escribir o decir lo que quiere cambiar.

Por ejemplo, se puede pedir simplemente “hazla mejor” para que Google Photos aplique mejoras automáticas, o solicitar cambios más concretos como eliminar reflejos y corregir colores lavados en una sola instrucción.

La función está pensada tanto para retoques rápidos como para ediciones más complejas de varios pasos, reduciendo la dependencia de controles manuales y haciendo que la edición fotográfica sea más accesible.

Un Pixel Drop muy centrado en IA, creación y seguridad

El Pixel Drop de junio deja claro hacia dónde quiere llevar Google sus dispositivos: más funciones de inteligencia artificial integradas en el día a día, más herramientas para creadores y más automatización en situaciones importantes.

Screen reactions apunta directamente a quienes graban tutoriales o contenido para redes sociales. Gemini Omni y la generación musical refuerzan el papel del Pixel como herramienta creativa. Bubbles mejora la multitarea, especialmente en plegables. Y las novedades de llamadas, traducción y emergencia añaden utilidad real más allá del apartado puramente llamativo.

Como siempre, el despliegue será progresivo, por lo que es posible que algunas funciones no aparezcan de inmediato en todos los dispositivos compatibles. Aun así, este Pixel Drop parece uno de los más ambiciosos de los últimos tiempos, especialmente por la cantidad de funciones nuevas basadas en Gemini y por la expansión de características que antes estaban limitadas a determinados modelos o regiones.