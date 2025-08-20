Google Pixel Buds 2a: Todas las novedades, especificaciones técnicas y precio
Los Google Pixel Buds 2a llegan como los auriculares de botón más accesibles de la A-Series, con un diseño ultracómodo inspirado en los Pixel Buds Pro 2, Cancelación de Ruido Activa con Silent Seal 1.5, chip Tensor A1 y batería para todo el día
Están disponibles en dos colores: verde musgo y lila. El objetivo: ofrecer lo esencial de Google en audio, llamadas y funciones de IA por menos.
☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]
👉🏻 Todo lo que ha presentado Google hoy:
- 📱 Google Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL: Todas las novedades, especificaciones técnicas y precio
- ⌚ Google Pixel Watch 4: Todas las novedades, especificaciones técnicas y precio
- 🎧 Google Pixel Buds Pro 2: Todas las novedades, especificaciones técnicas y precio
- 🎧 Google Pixel Buds 2a: Todas las novedades, especificaciones técnicas y precio
Diseño y comodidad
Google ha afinado el encaje con datos de más de 45 millones de análisis de oídos, logrando unos auriculares pequeños, ligeros y cómodos durante todo el día. El estabilizador ajustable con giro permite rotarlos en un sentido para un ajuste más relajado o en el contrario para asegurarlos mejor.
Además, incluyen cuatro tamaños de almohadillas (XS, S, M, L) para adaptarse a más tipos de oreja. Para el día a día, llegan con resistencia al sudor y al agua IP54 en los auriculares y IPX4 en la funda, por lo que soportan entrenamientos intensos o lluvia ligera.
Sonido y cancelación de ruido
Cada auricular integra un transductor dinámico de 11 mm diseñado a medida y una acústica revisada para un audio nítido y cristalino. La Cancelación de Ruido Activa con Silent Seal™ 1.5 bloquea mejor el ruido exterior, mientras que el modo Sonido Ambiente te permite escuchar lo que ocurre alrededor cuando lo necesitas.
También alivian la presión interna con un sistema activo de descompresión para sesiones largas. Si quieres personalizar, el ecualizador de 5 bandas te deja ajustar graves, agudos y más. Y si tienes un dispositivo compatible, puedes activar audio espacial en estéreo.
Llamadas nítidas incluso con viento
Para llamadas claras, combinan una malla cortavientos con IA de Google y dos micrófonos por auricular, reduciendo el ruido ambiente y mejorando cómo se capta la voz. Además, la conexión Bluetooth Super Wideband y la función Clear Calling ayudan a que te escuchen mejor; la Super Wideband requiere un Pixel 8 o más reciente.
El chip Google Tensor A1 potencia un audio más rico y detallado, y procesa el sonido de forma ultrarrápida para adaptarse al entorno y atenuar ruido no deseado. También desbloquea funciones de IA avanzada y la integración con Gemini.
Habla con Gemini y batería para todo el día
Puedes invocar a Gemini sin usar las manos para pedir indicaciones, revisar correos o pensar ideas en voz alta. Con los gestos táctiles controlas reproducción, saltas pistas, alternas entre ANC y Sonido Ambiente o llamas a Gemini con un toque. Requiere emparejar con un teléfono Android compatible y la app de Gemini.
Con la Cancelación de Ruido Activa desactivada, ofrecen hasta 10 horas de escucha y hasta 27 horas totales con la funda. Con ANC activada, hasta 7 horas de escucha y 20 horas totales con la funda. Además, una carga rápida de 5 minutos en la funda aporta hasta 1 hora de escucha con ANC activada. La funda se carga por USB-C.
Conectividad y compatibilidad
Cada auricular se conecta con Bluetooth 5.4 e incorpora Super Wideband para voz. Funcionan con cualquier dispositivo Bluetooth 4.0 o superior (Android, iOS, tablets y portátiles), aunque para acceder a todas las funciones se necesita una cuenta de Google, un teléfono Android 6.0 o superior y conexión a Internet.
Entre los sensores incluidos están los dos micrófonos, el táctil capacitivo para gestos, el sensor IR de proximidad para detección en el oído, y en la funda un sensor de efecto Hall para apertura/cierre.
Integración con dispositivos Pixel
Se emparejan fácilmente con Fast Pair, cambian de forma fluida entre dispositivos con multipunto y, si los pierdes, el Localizador puede mostrar su ubicación exacta en un mapa o hacerlos sonar, incluso dentro de la funda cuando estás cerca (con Android compatible).
Precio y disponibilidad
Los nuevos Pixel Buds 2a estarán disponibles a partir del 9 de octubre, desde 149 €.
Especificaciones técnicas
|Especificación
|Detalle
|Producto
|Google Pixel Buds 2a
|Requisitos de compatibilidad
|
|Resistencia al sudor y al agua
|
|Conectividad
|
|Procesador
|
|Audio
|
|Voz
|
|Sensores
|
|Carga
|
|Batería
|
|Colores
|Hazel, Iris
|Dimensiones
|
|Peso
|
|Contenido de la caja
|
|Sostenibilidad
|