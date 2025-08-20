Google Pixel Buds 2a: Todas las novedades, especificaciones técnicas y precio

☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]

Los Google Pixel Buds 2a llegan como los auriculares de botón más accesibles de la A-Series, con un diseño ultracómodo inspirado en los Pixel Buds Pro 2, Cancelación de Ruido Activa con Silent Seal 1.5, chip Tensor A1 y batería para todo el día

Están disponibles en dos colores: verde musgo y lila. El objetivo: ofrecer lo esencial de Google en audio, llamadas y funciones de IA por menos.

Diseño y comodidad

Google ha afinado el encaje con datos de más de 45 millones de análisis de oídos, logrando unos auriculares pequeños, ligeros y cómodos durante todo el día. El estabilizador ajustable con giro permite rotarlos en un sentido para un ajuste más relajado o en el contrario para asegurarlos mejor.

Además, incluyen cuatro tamaños de almohadillas (XS, S, M, L) para adaptarse a más tipos de oreja. Para el día a día, llegan con resistencia al sudor y al agua IP54 en los auriculares y IPX4 en la funda, por lo que soportan entrenamientos intensos o lluvia ligera.

Sonido y cancelación de ruido

Cada auricular integra un transductor dinámico de 11 mm diseñado a medida y una acústica revisada para un audio nítido y cristalino. La Cancelación de Ruido Activa con Silent Seal™ 1.5 bloquea mejor el ruido exterior, mientras que el modo Sonido Ambiente te permite escuchar lo que ocurre alrededor cuando lo necesitas.

También alivian la presión interna con un sistema activo de descompresión para sesiones largas. Si quieres personalizar, el ecualizador de 5 bandas te deja ajustar graves, agudos y más. Y si tienes un dispositivo compatible, puedes activar audio espacial en estéreo.

Llamadas nítidas incluso con viento

Para llamadas claras, combinan una malla cortavientos con IA de Google y dos micrófonos por auricular, reduciendo el ruido ambiente y mejorando cómo se capta la voz. Además, la conexión Bluetooth Super Wideband y la función Clear Calling ayudan a que te escuchen mejor; la Super Wideband requiere un Pixel 8 o más reciente.

El chip Google Tensor A1 potencia un audio más rico y detallado, y procesa el sonido de forma ultrarrápida para adaptarse al entorno y atenuar ruido no deseado. También desbloquea funciones de IA avanzada y la integración con Gemini.

Habla con Gemini y batería para todo el día

Puedes invocar a Gemini sin usar las manos para pedir indicaciones, revisar correos o pensar ideas en voz alta. Con los gestos táctiles controlas reproducción, saltas pistas, alternas entre ANC y Sonido Ambiente o llamas a Gemini con un toque. Requiere emparejar con un teléfono Android compatible y la app de Gemini.

Con la Cancelación de Ruido Activa desactivada, ofrecen hasta 10 horas de escucha y hasta 27 horas totales con la funda. Con ANC activada, hasta 7 horas de escucha y 20 horas totales con la funda. Además, una carga rápida de 5 minutos en la funda aporta hasta 1 hora de escucha con ANC activada. La funda se carga por USB-C.

Conectividad y compatibilidad

Cada auricular se conecta con Bluetooth 5.4 e incorpora Super Wideband para voz. Funcionan con cualquier dispositivo Bluetooth 4.0 o superior (Android, iOS, tablets y portátiles), aunque para acceder a todas las funciones se necesita una cuenta de Google, un teléfono Android 6.0 o superior y conexión a Internet.

Entre los sensores incluidos están los dos micrófonos, el táctil capacitivo para gestos, el sensor IR de proximidad para detección en el oído, y en la funda un sensor de efecto Hall para apertura/cierre.

Integración con dispositivos Pixel

Se emparejan fácilmente con Fast Pair, cambian de forma fluida entre dispositivos con multipunto y, si los pierdes, el Localizador puede mostrar su ubicación exacta en un mapa o hacerlos sonar, incluso dentro de la funda cuando estás cerca (con Android compatible).

Precio y disponibilidad

Los nuevos Pixel Buds 2a estarán disponibles a partir del 9 de octubre, desde 149 €.

Especificaciones técnicas

Especificación Detalle Producto Google Pixel Buds 2a Requisitos de compatibilidad Se empareja con cualquier dispositivo Bluetooth 4.0+ (Android, iOS, tablets y portátiles).

Para acceso completo a funciones se requiere: Cuenta de Google Teléfono con Android 6.0 o superior 1 Conexión a Internet

Requisitos mínimos de SO y hardware: g.co/pixelbuds/help Resistencia al sudor y al agua Earbuds: IP54

Estuche: IPX4 Conectividad Cada auricular: Bluetooth 5.4 (con Super Wideband) Procesador Cada auricular: Google Tensor A1 Audio Cada auricular: driver dinámico personalizado de 11 mm

Cancelación activa de ruido (ANC) con Silent Seal™ 1.5

Modo transparencia

Alivio activo de presión en el oído Voz Cada auricular: Bluetooth Super Wideband 3

Clear Calling 4

Rejillas contra el viento Sensores Cada auricular: Dos micrófonos Superficie táctil capacitiva (toques) para música, llamadas y asistente de voz Sensor IR de proximidad para detección en el oído (reproducción/pausa automática)

Estuche: Sensor de Efecto Hall para detección de apertura/cierre del estuche

Carga Estuche de carga con puerto USB-C Batería Con ANC desactivada: hasta 10 h de escucha (hasta 27 h con estuche)

Con ANC activada: hasta 7 h de escucha (hasta 20 h con estuche)

Carga rápida: 5 min en el estuche → hasta 1 h de escucha con ANC activada Colores Hazel, Iris Dimensiones Cada auricular (con eartip mediano): 23,1 mm × 16,0 mm × 17,8 mm

Estuche de carga: 50,0 mm × 24,5 mm × 57,2 mm Peso Cada auricular (con eartip mediano): 4,7 g

Estuche (con auriculares dentro): 47,6 g Contenido de la caja Auriculares

Estuche de carga

Almohadillas (eartips) en 4 tamaños: XS, S, M, L

Guía de inicio rápido Sostenibilidad Fabricado con al menos un 41 % de materiales reciclados

Imanes de buds y estuche usan tierras raras 100 % recicladas

Estaño 100 % reciclado en la pasta de soldadura de varias PCB (incluida la placa lógica)

Batería con cobalto 100 % reciclado

Embalaje 100 % libre de plásticos