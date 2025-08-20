Google Pixel Buds Pro 2: Todas las novedades y especificaciones técnicas

☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]

Los Google Pixel Buds Pro 2 llegan con una premisa clara: mejor sonido, más inteligencia y un ecosistema que crece con el tiempo gracias a actualizaciones.

Google adelanta un salto importante en audio, nuevas formas de hablar con Gemini y un color “piedra lunar” a juego con los Pixel 10, todo desplegado mediante software para los Buds Pro 2 ya existentes.

Diseño y resistencia

Los Pixel Buds Pro 2 están pensados para ser los auriculares de botón Pixel más cómodos hasta la fecha, con un estabilizador ajustable mediante giro: gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj si buscas un ajuste firme para entrenar y en el sentido de las agujas del reloj si prefieres comodidad para todo el día.

Se estrena además el color “piedra lunar”, que encaja con los nuevos Pixel 10 y se suma a una paleta que incluye Porcelain, Hazel, Wintergreen y Peony.

Cada auricular cuenta con certificación IP54 frente a polvo y salpicaduras, mientras que la funda de carga alcanza IPX4. En sostenibilidad, el conjunto integra al menos un 24% de materiales reciclados por peso, usa tierras raras recicladas en los imanes de los buds y de la funda, y llega en un embalaje 100% libre de plásticos.

Además de los micrófonos y los sensores táctiles, cada auricular integra sensor IR de proximidad para pausar/reanudar al ponértelos o quitártelos y giroscopio para funciones avanzadas. La funda incluye sensor Hall para detección de apertura/cierre y un altavoz de tonos pensado para localizarla más fácilmente

Audio a otro nivel: ANC, sonido y confort de escucha

Cada auricular integra un driver dinámico personalizado de 11 mm y un procesado con el chip Google Tensor A1 para audio de latencia ultrabaja.

La Cancelación de Ruido Activa con Silent Seal 2.0 se acompaña de modo transparencia, alivio activo de presión en el oído y detección de conversación para pausar música cuando hablas. Según Google, la ANC es el doble de potente que en la generación anterior (en el rango 400 Hz–2 kHz).

A partir de septiembre de 2025, Audio Adaptativo ajustará el nivel de cancelación y transparencia según el ruido ambiente para reducir distracciones sin aislarte del entorno. En paralelo, la protección frente a ruidos repentinos atenuará automáticamente estruendos (por ejemplo, una sirena cercana) para cuidar tu audición.

Con Live, hablarás con Gemini sin sacar el móvil: inspírate para una noche de pelis, añade la lista de aperitivos a Google Keep o crea un evento en Google Calendar solo con la voz. Además, podrás aceptar o rechazar llamadas y responder mensajes asintiendo o negando con la cabeza; los Buds detectan estos movimientos con acelerómetros y sensores dedicados.

En entornos ruidosos, el procesado prioriza tu voz y reduce el ruido de fondo para mantener conversaciones claras con Gemini Live. Estas funciones empiezan a desplegarse en septiembre de 2025.

Como ocurre con el resto del ecosistema, Google plantea que los Pixel Buds Pro 2 sigan recibiendo funciones mediante actualizaciones, desde mejoras de audio hasta nuevas experiencias con Gemini. El resultado: unos auriculares que no se quedan como salen de la caja, sino que suman valor con el paso de los meses.

Conectividad y autonomía

Cada auricular incorpora Bluetooth 5.4 con Super Wideband, tres micrófonos, acelerómetro de voz y rejillas anti-viento. Para llamadas más claras, se apoyan en Clear Calling y en el propio Super Wideband (requiere Pixel 7 o posterior para Clear Calling y Pixel 8 o posterior para Super Wideband). Controles capacitivos de toque y deslizamiento permiten gestionar música, llamadas y el asistente.

Con ANC desactivada, los Buds Pro 2 ofrecen hasta 12 horas de reproducción y hasta 48 horas en total con la funda. Con ANC activada, alcanzan hasta 8 horas y 30 horas con la funda. Un “sprint” de 5 minutos en la funda aporta hasta 1,5 horas de escucha con ANC desactivada.

La carga es por USB-C y admite carga inalámbrica Qi. Ahora, además, recibirás avisos cuando a la funda le quede poca batería o esté completamente cargada, y podrás ver el estado en tu Pixel con el widget de batería.

Especificaciones técnicas

Categoría Especificaciones Modelo Google Pixel Buds Pro 2 Compatibilidad y requisitos Empareja con cualquier dispositivo Bluetooth 4.0+ (Android, iOS, tablets y portátiles).

Acceso completo a funciones: cuenta de Google, teléfono con Android 6.0 o posterior e Internet.

Requisitos mínimos de SO y hardware: g.co/pixelbuds/help. Resistencia al sudor y agua Auriculares: IP54

Estuche: IPX4 Conectividad Cada auricular: Bluetooth 5.4 con Super Wideband. Procesador Cada auricular: Tensor A1. Audio Cada auricular: driver dinámico de 11 mm diseñado a medida.

Cancelación Activa de Ruido con Silent Seal 2.0.

Modo transparencia.

Alivio activo de presión intraauricular.

Detección de conversación.

Estuche: altavoz de tonos para “Find Hub”. Voz y llamadas Cada auricular: Bluetooth Super Wideband.

Clear Calling.

Acelerómetro de voz.

Mallas cortaviento. Sensores Cada auricular: tres micrófonos.

Sensores táctiles capacitivos (toques y deslizamientos) para música, llamadas y asistente.

Sensor de proximidad IR para detección en oído (reproduce/pausa automática).

Acelerómetro y giroscopio con detección de movimiento.

Estuche: sensor de efecto Hall para detección de apertura/cierre. Carga Estuche: puerto USB-C.

Carga inalámbrica certificada Qi. Batería Con ANC desactivada: hasta 12 h de escucha; hasta 48 h en total con el estuche.

Con ANC activada: hasta 8 h de escucha; hasta 30 h en total con el estuche.

Carga de 5 minutos (en el estuche): hasta 1,5 h de escucha con ANC desactivada. Colores Porcelain, Hazel, Wintergreen, Peony, Moonstone (disponibilidad sujeta a región). Dimensiones Cada auricular (con almohadilla mediana): 22,74 × 23,08 × 17,03 mm.

Estuche: 25,0 × 49,9 × 63,3 mm. Peso Cada auricular: 4,7 g (con almohadilla mediana).

Estuche: 65,0 g (con los auriculares dentro). Contenido de la caja Auriculares Pixel Buds Pro 2.

Estuche de carga inalámbrica.

Almohadillas en 4 tallas: XS, S, M (instalada), L.

Guía de inicio rápido. Sostenibilidad Fabricado con al menos un 24 % de materiales reciclados.

Imanes de los buds y del estuche con tierras raras recicladas.

Embalaje 100 % libre de plásticos.