Google y LALIGA refuerzan su alianza para combatir la piratería digital

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Google y LALIGA han reforzado su colaboración para proteger los derechos de propiedad intelectual en internet y mejorar la seguridad del ecosistema digital.

Ambas organizaciones aseguran que el trabajo conjunto desarrollado durante la temporada 2025/26 ha permitido agilizar las comunicaciones, mejorar el uso de las herramientas de reporte de Google y reducir de forma notable las incidencias relacionadas con contenidos no autorizados.

Google y LALIGA refuerzan su alianza contra la piratería digital

La lucha contra la piratería sigue siendo una de las grandes prioridades para LALIGA, especialmente en un contexto en el que el consumo de contenidos deportivos se ha desplazado cada vez más hacia plataformas digitales, buscadores, servicios online y canales de distribución en internet.

En este escenario, Google y LALIGA han consolidado una colaboración estratégica centrada en la protección de la propiedad intelectual y en la creación de un entorno digital más seguro, transparente y fiable para usuarios, titulares de derechos y empresas del sector del entretenimiento.

Según han explicado ambas compañías, esta cooperación se ha desarrollado de manera proactiva durante la temporada 2025/26 y ha permitido mejorar la coordinación entre los equipos de ambas partes. El objetivo principal ha sido optimizar el uso de los mecanismos técnicos de reporte disponibles en los productos y servicios de Google, facilitando una respuesta más ágil ante posibles usos indebidos por parte de terceros.

Menos incidencias y una comunicación más fluida

Uno de los resultados más destacados de esta colaboración ha sido la reducción significativa del volumen de incidencias reportadas en canales vinculados a servicios de Google durante la temporada 2025/26.

Aunque no se han compartido cifras concretas, LALIGA y Google aseguran que la tendencia ha sido claramente descendente a medida que avanzaban las competiciones. Para ambas organizaciones, este dato refleja que una coordinación directa, constante y bien estructurada puede ser una vía eficaz para abordar el problema de la distribución no autorizada de contenidos en internet.

La colaboración no se limita únicamente a la retirada o gestión de notificaciones. También busca mejorar los procesos técnicos, aumentar la transparencia de las comunicaciones y evitar que las herramientas digitales sean utilizadas de forma abusiva o fraudulenta por agentes externos.

Un ecosistema digital más seguro para usuarios y creadores

Tanto Google como LALIGA defienden que la tecnología debe servir para impulsar la innovación, facilitar el acceso legítimo a la información y proteger la sostenibilidad de las industrias creativas y del entretenimiento.

Desde esta perspectiva, ambas organizaciones han querido subrayar que sus plataformas y canales de colaboración no están dirigidos contra el uso normal de internet, sino contra prácticas no autorizadas o engañosas que perjudican a los titulares de derechos, deterioran la experiencia de los usuarios y reducen la confianza en la economía digital. La realidad, sin embargo, es que las actuaciones de la LIGA impiden el uso habitual de Internet debido a los bloqueos a direcciones IP usadas por sitios web legítimos.

Google, por su parte, recuerda que sus servicios actúan como herramientas neutrales que conectan a millones de usuarios con información y contenidos de todo el mundo. Sin embargo, la compañía insiste en que esa neutralidad no impide contar con mecanismos para combatir abusos, fraudes o usos indebidos de sus plataformas.

Google destaca la importancia de los canales de reporte

Lino Cattaruzzi, presidente de Google Iberia, ha señalado que el respeto por la propiedad intelectual y la creación de un entorno digital seguro son dos pilares fundamentales para la compañía.

Según Cattaruzzi, Google mantiene una inversión constante en tecnología para combatir la piratería y dispone de distintos mecanismos para impedir que terceros hagan un uso inadecuado de sus herramientas. En su opinión, la colaboración con LALIGA demuestra que una comunicación proactiva y un uso adecuado de los canales de reporte pueden ofrecer soluciones técnicas eficaces, rápidas y transparentes a los creadores de contenido.

El mensaje de Google es claro: la cooperación entre plataformas tecnológicas y titulares de derechos puede ser más efectiva cuando se basa en procesos definidos, comunicación continua y herramientas especializadas.

LALIGA insiste en la defensa del fútbol y sus derechos audiovisuales

Javier Tebas, presidente de LALIGA, también ha destacado la importancia de esta alianza dentro de la estrategia de la competición contra la piratería.

Tebas ha afirmado que LALIGA mantiene un compromiso firme en la lucha contra la distribución ilegal de contenidos y ha defendido que la colaboración con grandes actores tecnológicos como Google refuerza ese objetivo. Para el presidente de LALIGA, este tipo de acuerdos no solo protegen el fútbol, sino también la propiedad intelectual, el sector del entretenimiento y la integridad de la experiencia de los aficionados.

La patronal del fútbol español lleva años situando la piratería entre sus principales preocupaciones, especialmente por el impacto económico que puede tener sobre clubes, operadores audiovisuales y socios comerciales.

Una colaboración que podría marcar el camino para otros sectores

El acuerdo entre Google y LALIGA encaja en una tendencia cada vez más visible: la necesidad de que titulares de derechos, plataformas tecnológicas y empresas de entretenimiento trabajen de forma coordinada para combatir la distribución no autorizada de contenidos.

La protección de la propiedad intelectual en internet no depende únicamente de acciones legales o bloqueos puntuales. También requiere canales técnicos eficaces, procesos de notificación claros y colaboración entre los diferentes actores implicados.

En este sentido, ambas organizaciones presentan los resultados de la temporada 2025/26 como una prueba de que el diálogo y la cooperación pueden generar mejoras tangibles. La reducción de incidencias y la mejora de los tiempos de respuesta son, según LALIGA y Google, señales de que el modelo está funcionando.

La piratería sigue siendo un reto para el entretenimiento digital

A pesar de los avances, la piratería continúa siendo un desafío para el deporte, el cine, la televisión y otras industrias creativas. La facilidad con la que algunos contenidos pueden circular por internet obliga a reforzar constantemente las herramientas de detección, reporte y respuesta.

El caso de LALIGA es especialmente relevante porque los derechos audiovisuales representan una parte esencial del negocio del fútbol profesional. Cualquier distribución no autorizada de partidos puede afectar tanto a los ingresos de la competición como al valor de los acuerdos con operadores y plataformas.

Por eso, la colaboración con empresas tecnológicas de alcance global se ha convertido en una pieza clave para proteger el contenido y garantizar que los aficionados accedan a las retransmisiones a través de canales legítimos.