GTA 6 será tan avanzado que ningún juego podrá igualarlo en 20 años, según insiders

Tras más de una década de espera, Rockstar Games ha puesto fecha definitiva al lanzamiento de GTA 6, previsto para el 19 de noviembre de 2026.

Aunque el retraso acumulado ha desesperado a los fans, las últimas filtraciones empiezan a explicar por qué el desarrollo ha sido tan largo: el estudio estaría creando un juego tan ambicioso que, según algunas fuentes, no podría ser igualado por ningún otro desarrollador en los próximos 15 o 20 años.

Diez años desde GTA 5: un mercado totalmente diferente

Desde el lanzamiento de GTA 5 en 2013, la industria del videojuego ha cambiado radicalmente. La saga ha atravesado tres generaciones de consolas, desde PS3 y Xbox 360 hasta PS5 y Xbox Series X|S, y en este periodo Rockstar solo ha publicado un gran título nuevo: Red Dead Redemption 2, considerado uno de los mejores juegos jamás creados.

La presión sobre GTA 6, por tanto, es enorme. Y las filtraciones señalan que Rockstar no solo quiere cumplir expectativas, sino redefinir los estándares actuales del sector.

Un desarrollo marcado por retrasos, perfeccionismo y ambición técnica

Aunque el juego ha sufrido dos retrasos oficiales, filtraciones anteriores apuntaban a que la decisión se tomó para garantizar un lanzamiento libre de errores. Sin embargo, una nueva teoría está cobrando fuerza: Rockstar habría invertido tiempo adicional para construir un mundo y unas mecánicas imposibles de replicar a corto plazo.

Según el conocido insider Reece «Kiwi Talkz» Reilly, quien ya adelantó uno de los retrasos de GTA 6, la magnitud del proyecto es tal que ningún otro estudio podría alcanzar un nivel comparable “en 15 o 20 años”. Reilly también desmintió que GTA 6 vaya a ser simplemente una evolución directa de GTA 5: lo describe como algo mucho más grande y complejo.

lol it definitely isn’t GTA V 2.0 and people have no idea what they are talking about. Some of the stuff I have heard Rockstar are doing with GTA 6 is super ambitious and it is unlikely any other developer will be able to match what they are doing for 15-20+ years. — Reece “Kiwi Talkz” Reilly (@kiwitalkz) November 13, 2025

Destrucción masiva, climatología extrema y un mundo más vivo que nunca

Aunque Rockstar no ha detallado todas las mecánicas, diversas ofertas de empleo y patentes registradas por la compañía en los últimos años aportan pistas sobre las características del juego:

Destrucción a gran escala , con escenarios donde edificios completos podrían colapsar.

, con escenarios donde edificios completos podrían colapsar. Climas extremos y efectos meteorológicos avanzados , capaces de modificar el entorno en tiempo real.

, capaces de modificar el entorno en tiempo real. Generación procedimental de interiores , lo que permitiría que muchos edificios tengan espacios únicos sin necesidad de diseñarlos manualmente.

, lo que permitiría que muchos edificios tengan espacios únicos sin necesidad de diseñarlos manualmente. NPC con inteligencia artificial mejorada, capaces de reaccionar a eventos del mundo de forma individual.

Estas tecnologías, combinadas, apuntan a un mundo mucho más dinámico y creíble.

Un mapa más interactivo que nunca: más de 700 tiendas accesibles

Otro insider con un sólido historial, conocido como GameRoll, asegura que los jugadores podrán entrar en más de 700 tiendas y centros comerciales, muchos de los cuales podrían ser robados. Esto elevaría la interactividad del mundo abierto a un nivel nunca antes visto en la franquicia.

La filtración coincide con informes previos que señalaban que Rockstar llevaba años trabajando en que los interiores del juego fueran un elemento central, para dar más profundidad y variedad a la experiencia.

La revolución de la IA dentro del juego

Una de las patentes más comentadas sugiere que GTA 6 usará inteligencia artificial procedimental para generar comportamientos, rutas y reacciones de NPC en tiempo real. Esto evitará que los personajes se sientan repetitivos y permitirá que el jugador perciba un mundo más espontáneo y orgánico.

Rockstar ya había mostrado interés en este tipo de tecnologías durante el desarrollo de Red Dead Redemption 2, pero todo apunta a que GTA 6 elevará esta aproximación a un nivel completamente nuevo.

Un proyecto sin precedentes en la historia de Rockstar

Con todo lo filtrado, es comprensible que Rockstar haya tardado tantos años en presentar su nuevo juego. La combinación de destrucción avanzada, IA procedimental, interiores generados dinámicamente y un mapa hiperinteractivo también explicaría por qué la compañía ha destinado tantos recursos al desarrollo.

Aunque las filtraciones deben tomarse con cautela, el consenso entre insiders es claro: GTA 6 busca revolucionar el género del mundo abierto.