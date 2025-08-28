HONOR Magic V5: El plegable más fino y resistente aterriza en Europa
El HONOR Magic V5 (ver análisis) ya está a la venta oficialmente en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Italia. Presentado en Londres el 28 de agosto, este plegable hacia dentro presume de récord de delgadez con solo 8,8 mm y un peso de 217 g.
Lo mejor de todo es que logra esto sin renunciar a autonomía, potencia, fotografía avanzada y funciones de productividad impulsadas por IA.
Diseño ultradelgado y batería de larga duración
HONOR ha afinado su proceso de fabricación con IA para entregar un chasis de 8,8 mm y 217 g que prioriza comodidad y estilo.
A pesar de su perfil mínimo, el terminal no escatima en resistencia: cuenta con certificación IP58 frente a polvo y agua, escudo antirrayaduras NanoCrystal Shield y un panel interior reforzado con fibra de carbono. La bisagra de acero ultrarresistente está diseñada para soportar hasta 500.000 pliegues, un listón que marca la diferencia en el día a día.
El HONOR Magic V5 ha sido reconocido por Guinness World Records tras soportar 104 kg suspendido, la mayor carga jamás levantada por un smartphone plegable. La certificación, lograda en Dubái el 1 de agosto de 2025, refrenda la robustez de su bisagra de acero y su ingeniería orientada a la durabilidad.
La autonomía es otro de sus grandes argumentos. La batería de 5.820 mAh incorpora celdas con un 15% de contenido de silicio, una arquitectura que maximiza densidad energética y vida útil sin engordar el dispositivo. En la práctica, el Magic V5 promete jornadas intensas de uso continuado manteniendo su silueta ultrafina.
Potencia y conectividad con enfoque en la IA
En el interior, la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon® 8 Elite garantiza rendimiento de primer nivel y una IA integrada fluida, tanto para tareas profesionales como de ocio.
El conjunto saca partido de MagicOS 9.0 y llega con Google Gemini preinstalado para escribir mejor, planificar, aprender o ensayar presentaciones con respuestas en tiempo real. Además, HONOR estrena un gesto de acceso directo: basta con tocar dos veces la parte trasera del teléfono para invocar Gemini al instante.
El HONOR Magic V5 apuesta por la multitarea real: su pantalla interior de 7,95 pulgadas y la exterior de 6,43 pulgadas admiten entrada con lápiz óptico, ideales para tomar notas, dibujar o realizar selecciones precisas. El modo Multi-Flex mejorado permite trabajar con hasta tres apps simultáneamente, de modo que puedes revisar documentos, atender videollamadas y comparar precios en una sola vista.
HONOR Notes añade IA para resumir, dar formato, transcribir y revisar gramática, mientras que la app Grabadora ofrece transcripción y traducción en tiempo real.
En comunicación, Traducción de llamadas IA funciona en el propio dispositivo para priorizar la privacidad, ofreciendo traducción en tiempo real en seis idiomas. A ello se suma Traducción IA para textos y conversaciones instantáneas, ideal para viajes, reuniones internacionales o estudio de idiomas.
La nueva versión de HONOR Share permite transferencia bidireccional de archivos entre Android, iOS, macOS y Windows. La función de clonación facilita la migración desde iPhone, incluyendo contactos, calendarios, fotos, notas y recordatorios. En productividad, el Magic V5 es plenamente compatible con formatos de documentos de Windows Office y archivos profesionales como CAD y EPUB, asegurando flujos de trabajo fluidos entre plataformas.
Cámaras de nivel profesional con AI Falcon
El apartado fotográfico brilla con el sistema AI Falcon: una cámara principal de 50 MP ultrasensible a la luz, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo periscopio de 64 MP.
El motor de imagen de HONOR activa funciones como Retrato mejorado con IA, Superzoom con IA y Captura con detección de movimiento, pensadas para clavar el momento con detalle y nitidez, incluso en escenas exigentes.
La suite creativa va más allá de los filtros. Imagen a Vídeo IA —impulsado por el modelo Veo AI de Google— convierte fotos estáticas en clips realistas en menos de un minuto. Para edición, dispone de Recorte con IA, Goma de Borrar IA, Pintura con IA y Mejora IA, que facilitan reencuadres, borrados, extensiones de lienzo y mejoras de calidad. Con HD Moving Photo podrás capturar imágenes en movimiento de alta definición listas para compartir.
Disponibilidad, colores y precio
El dispositivo se comercializa en tres colores: Ivory White (exclusivo en la web de HONOR), Black y Dawn Gold. La configuración disponible es de 16 GB + 512 GB. Ya puede comprarse con un precio recomendado de 1.999€.
Entre el 28 de agosto y el 30 de septiembre, HONOR incluye un paquete promocional que añade:
- Cupón de descuento de 300€
- HONOR Super Charge 66 W
- HONOR Magic Pen
Además, cualquier cliente contará con 12 meses de protección de pantalla a través del registro y solicitud en la aplicación de MyHonor.