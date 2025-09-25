Xiaomi 17 oficial: el primer smartphone con Snapdragon 8 Elite Gen 5 y batería de 7.000mAh

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

El nuevo Xiaomi 17 marca un antes y un después en la gama alta.

Es el primer dispositivo en estrenar el Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de una batería masiva de 7.000mAh y una serie de mejoras en diseño, pantalla y cámaras que lo convierten en uno de los lanzamientos más potentes del año.

Uno de los mayores atractivos del Xiaomi 17 es su batería de 7.000mAh con un 16% de silicio en su composición, lo que mejora la densidad energética y la eficiencia. Este módulo soporta:

Carga rápida de 100W por cable , compatible con los estándares de Xiaomi y PPS.

, compatible con los estándares de Xiaomi y PPS. Carga inalámbrica de 50W , ideal para recargar sin cables con gran velocidad.

, ideal para recargar sin cables con gran velocidad. Carga inversa inalámbrica de 22,5W, que permite dar energía a auriculares, relojes u otros móviles.

Se trata de una de las baterías más ambiciosas dentro del ecosistema Android, con una autonomía extendida que no sacrifica la velocidad de carga.

En el frontal, el Xiaomi 17 incorpora un panel OLED LTPO M10 de 6,3 pulgadas con resolución de 1.220 x 2.656 píxeles, frecuencia de actualización variable de 1 a 120Hz y hasta 3.500 nits de brillo máximo local.

La pantalla está protegida por Xiaomi Dragon Crystal Glass y cuenta con marcos ultra delgados de solo 1,18mm en los cuatro lados. Además, integra un sensor ultrasónico de huellas bajo pantalla, que garantiza precisión y seguridad incluso con dedos húmedos.

El Xiaomi 17 apuesta por un marco plano de aluminio que aporta robustez sin renunciar a la elegancia. Está certificado con resistencia al agua y al polvo IP68, lo que asegura protección frente a accidentes cotidianos e inmersiones ocasionales.

En el apartado fotográfico, el dispositivo mantiene un sistema de triple cámara trasera pero con importantes mejoras:

Principal de 50MP (23mm) con sensor Light Hunter 950 de 1/1,31” , apertura luminosa y OIS.

con sensor , apertura luminosa y OIS. Teleobjetivo de 50MP (60mm) con zoom óptico 2,6x y estabilización óptica.

con zoom óptico 2,6x y estabilización óptica. Ultra gran angular de 50MP (17mm) con un campo de visión amplio para capturas panorámicas.

con un campo de visión amplio para capturas panorámicas. Cámara frontal de 50MP, ideal para selfies de alta calidad y videollamadas con gran nivel de detalle.

El corazón del Xiaomi 17 es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más avanzado de Qualcomm hasta la fecha. Se complementa con una cámara de vapor de 4.497mm² para mantener temperaturas estables incluso en sesiones de gaming intensas.

El terminal estará disponible en configuraciones de 12GB o 16GB de RAM y 256GB o 512GB de almacenamiento UFS 4.1. Todo ello funciona bajo HyperOS 3, la capa de software optimizada de Xiaomi.

Precios y disponibilidad en China

El Xiaomi 17 se ha lanzado inicialmente en China, con envíos a partir del 27 de septiembre. Estos son los precios oficiales:´

Versión Precio (CNY) Precio aprox. (€) 12GB + 256GB 4.499 540 12GB + 512GB 4.799 576 16GB + 512GB 4.999 600

El nuevo flagship llega en negro, blanco, azul y rosa, ofreciendo un abanico de opciones tanto sobrias como llamativas para todo tipo de usuarios.