iOS 26 y su nueva magia oculta: sincronización automática de Wi-Fi cautivo

Apple ha dado un giro radical a la estética de sus dispositivos móviles con el lanzamiento de iOS 26, presentado en la conferencia WWDC 2025. Se trata del mayor rediseño del sistema operativo en años, con un enfoque visual completamente renovado que la compañía ha denominado Liquid Glass.

Esta nueva interfaz apuesta por un estilo brillante y translúcido, que ha despertado comparaciones con antiguos sistemas como Windows Vista o Windows 7.

Aunque esta transformación visual ha sido protagonista en la keynote inaugural del evento, no ha generado una recepción unánime. Para muchos usuarios será una cuestión de acostumbrarse, ya que el nuevo look no ha conquistado por completo al público.

Más allá del rediseño visual, iOS 26 introduce una serie de novedades que enriquecen notablemente la experiencia de uso en el ecosistema Apple. Algunas fueron mostradas en el escenario del WWDC, mientras que otras pasaron desapercibidas, a pesar de su utilidad práctica.

Una de las más destacadas y menos comentadas es la nueva función de sincronización universal de Wi-Fi cautivo.

¿Qué es el WiFi cautivo y cómo ayuda iOS 26?

Seguramente te ha pasado: llegas a un aeropuerto, un restaurante o un hotel, intentas conectarte a una red Wi-Fi abierta y aparece una página de inicio que te pide introducir tu correo electrónico u otra información antes de concederte acceso. A ese tipo de conexión se le conoce como Wi-Fi cautivo.

Con iOS 26, Apple da un paso más hacia la comodidad del usuario: si inicias sesión en una red de este tipo desde un iPhone, la conexión se sincroniza automáticamente con todos los demás dispositivos vinculados a tu cuenta de Apple. Es decir, no tendrás que repetir el proceso en tu iPad o MacBook. La conexión será automática.

Hasta ahora, el ecosistema de Apple ya permitía compartir redes Wi-Fi entre dispositivos conectados a la misma cuenta, pero solo si ya se había introducido la contraseña previamente. Esta nueva función amplía esa capacidad incluso a redes cautivas, lo que representa una mejora importante para quienes viajan o trabajan en múltiples ubicaciones.

La función estará disponible no solo en iOS 26, sino también en iPadOS 26 y macOS 26, lo que garantiza una integración total entre dispositivos. Con un solo inicio de sesión, todos tus equipos se conectarán automáticamente a la misma red pública.

Curiosamente, esta mejora no tiene equivalente en Android. Aunque inicies sesión en múltiples dispositivos Android con la misma cuenta de Google, cada uno deberá pasar por el proceso de conexión manual en redes cautivas. Esto convierte a iOS 26 en un referente en cuanto a comodidad y conectividad sin fricciones dentro de un ecosistema tecnológico.