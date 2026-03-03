Los Pixel en España ya detectan estafas en llamadas con IA

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

Google ha comenzado a desplegar oficialmente la función Detección de estafas en la app Teléfono para móviles Pixel en España, como parte de la actualización Pixel Drop de marzo.

La característica también llega a Francia, Italia, Alemania, México y Japón, ampliando la protección frente a llamadas fraudulentas en más mercados internacionales.

Esta herramienta está diseñada para ofrecer mayor tranquilidad a los usuarios, ya que analiza patrones de voz típicos utilizados por estafadores y alerta cuando detecta que una conversación puede volverse sospechosa.

Qué es Detección de Estafas y cómo funciona

Detección de Estafas es una función integrada en la app Phone by Google que se ejecuta durante las llamadas telefónicas. Su objetivo es identificar en tiempo real señales lingüísticas comunes en fraudes telefónicos, como urgencias artificiales, amenazas de bloqueo de cuentas o solicitudes de datos personales.

Es importante tener en cuenta que la función no es infalible. Google advierte que no todas las llamadas fraudulentas pueden detectarse y que el sistema no ofrece una precisión del 100%. Los estafadores cambian constantemente sus tácticas, por lo que siempre es recomendable actuar con cautela ante números desconocidos.

El sistema se basa en un amplio corpus de conocimiento sobre técnicas de estafa, entrenado con modelos de aprendizaje automático que reconocen patrones característicos de fraude.

Diferencias según el modelo Pixel

El funcionamiento interno varía según el dispositivo:

En Pixel 9 y modelos posteriores (excepto los Pixel de la serie A), Detección de Estafas utiliza Gemini Nano, el modelo de IA que opera directamente en el dispositivo.

En modelos anteriores de Pixel, la función emplea modelos de machine learning propios de Google también ejecutados en el propio terminal.

El procesamiento en el dispositivo refuerza la privacidad, ya que el análisis se realiza localmente sin enviar el contenido de la llamada a servidores externos.

Qué ocurre durante una llamada sospechosa

Cuando la función detecta una alta probabilidad de fraude, el usuario recibe una alerta mediante notificación en pantalla, sonido y vibración.

Para garantizar transparencia entre los participantes, la función emite un tono audible al inicio de la llamada y cada pocos minutos, indicando que el sistema está activo.

Si el usuario considera que la llamada no es fraudulenta, puede tocar la opción “No es una estafa” para descartar el aviso. En caso contrario, puede finalizar la llamada directamente desde la notificación o desde la parte inferior de la pantalla de llamada.

Un paso más en la protección frente al fraude telefónico

Las estafas telefónicas siguen siendo uno de los métodos más utilizados para el fraude digital. Con la integración de IA en el propio dispositivo, Google refuerza la protección de los usuarios Pixel en España y otros mercados clave.

Aunque la herramienta no sustituye la prudencia del usuario, sí añade una capa adicional de seguridad basada en inteligencia artificial, que puede resultar decisiva ante intentos de ingeniería social cada vez más sofisticados.