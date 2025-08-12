Microsoft confirma nuevas aplicaciones de Office 365 exclusivas de Windows 11

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Apps ligeras y exclusivas para Windows 11

Microsoft ha explicado que estas mini apps están pensadas para mejorar la productividad ofreciendo acceso rápido desde la barra de tareas.

Serán exclusivas para Windows 11 en equipos de escritorio y no estarán disponibles en Windows 10, sistema que dejará de recibir soporte próximamente y que, según pruebas de rendimiento, se encuentra en desventaja frente a Windows 11.

Microsoft 365: Microsoft 365 companion apps – una suite de aplicaciones diseñada para mejorar la productividad. Microsoft 365 Companions incluye People, File Search y Calendar, integradas con Microsoft 365 para facilitar la búsqueda de contactos, navegación por organigramas, localización de archivos, visualización de calendarios y optimización de flujos de trabajo, todo sin distracciones. Acceso directo desde la barra de tareas de Windows 11.

Estas aplicaciones se instalarán automáticamente en los PCs que cumplan los requisitos, siguiendo el calendario de despliegue de Microsoft 365. Una vez instaladas, se iniciarán automáticamente junto con el sistema, aunque los usuarios podrán desactivar esta opción desde los ajustes de cada aplicación.