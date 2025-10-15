Nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5: más potencia, IA avanzada y hasta 24 horas de batería

🔊 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos hasta 60% en Echo, Fire TV y Kindle! [ Saber más ]

Apple ha presentado su nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con el revolucionario chip M5, que marca un salto histórico en rendimiento, inteligencia artificial y eficiencia energética.

Este modelo promete ofrecer una experiencia profesional sin límites, combinando una potencia extrema con una autonomía de hasta 24 horas, macOS Tahoe y una espectacular pantalla Liquid Retina XDR.

El chip M5 lleva la inteligencia artificial del Mac a un nuevo nivel

El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas se impulsa con el chip M5, que introduce una GPU de última generación con un Neural Accelerator en cada núcleo, ofreciendo un rendimiento de IA hasta 3,5 veces superior al modelo anterior y 6 veces más potente que el primer MacBook Pro con chip M1.

Su CPU de 10 núcleos, junto con un Neural Engine de 16 núcleos optimizado, permite ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de forma local, procesar tareas de deep learning o generar imágenes mediante IA en cuestión de segundos.

Las aplicaciones más populares de inteligencia artificial, como Draw Things, LM Studio o DaVinci Resolve, se benefician directamente del nuevo hardware. Además, el M5 dobla el rendimiento de la unidad SSD respecto a la generación anterior, permitiendo importar o exportar archivos pesados, y ofrece opciones de almacenamiento de hasta 4 TB.

Rendimiento extremo para profesionales y creativos

El chip M5 ofrece un rendimiento gráfico hasta 1,6 veces superior en comparación con el modelo con M4, y eleva las frecuencias de fotogramas en juegos un 60 %. La CPU incorpora el núcleo más rápido del mundo, lo que acelera la multitarea y la ejecución de procesos intensivos.

El MacBook Pro de 14 pulgadas es ideal para analistas de datos, desarrolladores o diseñadores que trabajan simultáneamente en herramientas como Xcode, Rhino o Notion. Su ancho de banda de memoria unificada de más de 150 GB/s permite trabajar con grandes volúmenes de datos, renderizar escenas 3D complejas o ejecutar modelos de IA de gran tamaño directamente en el dispositivo.

En cifras concretas:

Topaz Video : hasta 7,7 veces más rápido que el modelo con M1 y 1,8 veces frente al M4.

: hasta 7,7 veces más rápido que el modelo con M1 y 1,8 veces frente al M4. Blender : hasta 6,8 veces más rápido que el M1 y 1,7 veces que el M4.

: hasta 6,8 veces más rápido que el M1 y 1,7 veces que el M4. Juegos : hasta 3,2 veces más fluidos frente al M1 y 1,6 veces respecto al M4.

: hasta 3,2 veces más fluidos frente al M1 y 1,6 veces respecto al M4. Compilación en Xcode: hasta 2,1 veces más veloz frente al M1 y 1,2 veces respecto al M4.

Actualización ideal para usuarios de Intel y M1

El MacBook Pro con M5 representa un salto generacional masivo para quienes vienen de procesadores Intel o del chip M1. En comparación con los modelos con Intel, ofrece un rendimiento de IA hasta 86 veces superior, una GPU con trazado de rayos hasta 30 veces más rápida y una CPU 5,5 veces más veloz.

Los usuarios que actualicen desde el M1 disfrutarán de una mejora de IA hasta 6 veces superior, gráficos 6,8 veces más rápidos y un rendimiento de CPU doble.

La autonomía también marca la diferencia: hasta 24 horas de uso continuo, 14 horas más que los modelos Intel y 4 más que los equipos con M1. Además, incluye carga rápida, alcanzando el 50 % de batería en solo 30 minutos con un adaptador USB-C de 96 W o superior.

Una pantalla de otro nivel: Liquid Retina XDR

El MacBook Pro de 14 pulgadas integra la aclamada pantalla Liquid Retina XDR con tecnología mini-LED y opción de vidrio nanotexturizado para reducir reflejos. Ofrece 1.600 nits de brillo máximo en HDR y 1.000 nits sostenidos en SDR, ideal para profesionales del vídeo, la fotografía o el diseño.

Además, puede conectar hasta dos monitores externos de alta resolución, expandiendo el entorno de trabajo sin comprometer rendimiento ni color.

Audio, cámara y micrófonos de calidad profesional

El nuevo MacBook Pro eleva la experiencia audiovisual con una cámara de 12 MP con Center Stage, micrófonos con calidad de estudio y un sistema de seis altavoces con compatibilidad con audio espacial. Estas mejoras garantizan videollamadas más naturales y una experiencia sonora envolvente tanto en reuniones como en reproducción multimedia.

Apple Intelligence y macOS Tahoe: productividad redefinida

Con macOS Tahoe, el nuevo MacBook Pro ofrece un entorno más ágil, intuitivo y visualmente espectacular. El sistema estrena el diseño Liquid Glass, que refleja y refracta el entorno, y una barra de menús completamente transparente.

El renovado Spotlight facilita la búsqueda de apps, archivos y acciones directas como crear notas o enviar correos. Gracias a la nueva app Teléfono, es posible acceder al buzón de voz, contactos o recientes desde el propio Mac.

Apple Intelligence potencia la experiencia con traducción en tiempo real en Mensajes, FaceTime y Teléfono, y permite crear automatizaciones inteligentes mediante Atajos. Los desarrolladores pueden integrar estas capacidades o usar el entorno Foundations para ejecutar modelos locales de IA directamente en el equipo.

Sostenibilidad y materiales reciclados

Apple continúa avanzando hacia su compromiso Apple 2030, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en toda su cadena de suministro antes del final de la década. El nuevo MacBook Pro está fabricado con un 45 % de materiales reciclados, incluyendo aluminio 100 % reciclado en su carcasa y cobalto reciclado en la batería.

El 55 % de la energía utilizada en su producción proviene de fuentes renovables, como la solar y la eólica, y su embalaje está compuesto por 100 % fibra reciclable. Además, cumple los estándares más estrictos de eficiencia energética y durabilidad.

Precio y disponibilidad en España

El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 ya se puede reservar en apple.com/es/store y estará disponible en tiendas Apple Store y distribuidores autorizados a partir del 22 de octubre.