Samsung Galaxy SmartTag3 llega con compatibilidad con iOS y hasta 790 días de batería

Samsung ha presentado el Galaxy SmartTag3, una nueva generación de su localizador que llega con un tamaño menor, más autonomía y una novedad especialmente interesante para familias que mezclan móviles: compatibilidad con dispositivos Galaxy e iOS. El accesorio permite localizar y compartir la ubicación de llaves, equipaje u otras pertenencias desde SmartThings Find.

El nuevo modelo también amplía el alcance de Vista de brújula, incorpora avisos al entrar o salir de una zona y promete hasta 790 días de batería en ahorro de energía. Eso sí, hay diferencias entre plataformas y varias funciones dependen de los dispositivos compatibles y de la red Galaxy Find Network, así que merece la pena conocer sus condiciones antes de dar por hecho lo que puede hacer.

Compatible con iOS, aunque con diferencias frente a los Galaxy

La apertura a otros sistemas operativos es una de las novedades más relevantes del Galaxy SmartTag3. Por primera vez en esta familia, Samsung añade compatibilidad para dispositivos Galaxy e iOS, permitiendo que usuarios de ambas plataformas accedan a las principales herramientas de localización y uso compartido.

Desde SmartThings Find se puede consultar y compartir la ubicación de un SmartTag, además de utilizar Buscar cerca en los dispositivos compatibles. Samsung lo ilustra con una situación habitual: prestar una maleta a un familiar que utiliza un teléfono de otra plataforma y permitirle localizarla desde su propio dispositivo.

Eso no significa que la experiencia sea idéntica. Vista de brújula, Notificación al teléfono y Alerta de olvido no están disponibles en iOS, según las condiciones del anuncio. La disponibilidad del resto de funciones también puede variar por plataforma, dispositivo y mercado, por lo que conviene comprobar la compatibilidad de SmartThings con el móvil que se vaya a utilizar.

Samsung presenta el accesorio como una forma de facilitar la búsqueda de pertenencias y mascotas. Jay Kim, vicepresidente ejecutivo y responsable de la Oficina de Experiencia del Cliente de Mobile eXperience, sitúa la nueva generación como la experiencia SmartTag más completa de la compañía, apoyada en su red de dispositivos Galaxy participantes.

Más pequeño y ligero, con hasta 790 días de batería

El localizador reduce su volumen aproximadamente un 35 % y su peso un 33 % frente a la generación anterior. Es un cambio pensado para facilitar su colocación en llaves, bolsos pequeños, equipaje o el collar de una mascota, aunque Samsung no proporciona en este anuncio sus dimensiones y peso absolutos.

El diseño redondeado incorpora un botón con acabado en aluminio, y se acompaña de nuevos accesorios oficiales: una funda de silicona con llavero y una funda con correa. Estos complementos se venden por separado y sus colores y disponibilidad pueden variar según el distribuidor y el operador.

La autonomía anunciada alcanza 550 días con uso estándar y 790 días en ahorro de energía. SmartTag3 utiliza una pila CR2032 incluida en la caja, y las cifras proceden de simulaciones y pruebas internas con equipos preliminares; el uso real, el entorno y la marca de la pila de sustitución pueden modificar la duración.

El modo de ahorro tiene una contrapartida: algunas funciones, como Vista de brújula o los ajustes de volumen y tono, pueden dejar de estar disponibles. La localización básica mediante Bluetooth LE se mantiene, de modo que la cifra máxima de autonomía corresponde a una experiencia con ciertas capacidades limitadas.

Vista de brújula amplía la búsqueda hasta 60 metros

Samsung quiere que localizar un objeto resulte útil desde una distancia mayor. Con Bluetooth 6.0 Channel Sounding, Vista de brújula ofrece indicaciones de distancia y dirección hasta a 60 metros, aproximadamente tres veces el alcance de la generación anterior según el fabricante.

A medida que el usuario se acerca, la banda ultraancha UWB aporta mayor precisión. La idea es combinar ambas tecnologías para orientar la búsqueda desde más lejos y afinarla cuando el objeto está cerca, algo que podría ayudar si las llaves se pierden en una zona amplia, como un parque.

Vista de brújula requiere un Galaxy con Android 12 o posterior y compatibilidad con UWB o Bluetooth Channel Sounding. En el lanzamiento, Channel Sounding está disponible únicamente en Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy S26 Ultra y Galaxy S26 Plus; Samsung contempla ampliar la compatibilidad en el futuro.

Los 60 metros se han medido con visión directa y sin obstáculos entre los dispositivos. Las paredes, otros elementos físicos y los equipos electrónicos cercanos pueden reducir el alcance y la precisión de la dirección y la distancia; la disponibilidad también depende del país, la región y el dispositivo.

Galaxy Find Network y alertas cuando un objeto entra o sale de una zona

Cuando el SmartTag3 queda fuera de la conexión directa con el teléfono, entra en juego Galaxy Find Network, con más de 900 millones de dispositivos Galaxy participantes en todo el mundo. Esos equipos pueden detectar el localizador y ayudar a actualizar su ubicación, ampliando la búsqueda más allá del alcance del móvil del propietario.

Samsung anuncia actualizaciones de ubicación más rápidas tras la desconexión, pero no establece un intervalo fijo. Tanto la disponibilidad como el tiempo de actualización dependen de los Galaxy participantes que haya cerca, la red, los ajustes y las condiciones de la región.

La nueva Notificación de lugar permite definir un área y recibir avisos cuando el objeto entra o sale. Entre los ejemplos se encuentran una mascota que abandona el jardín o una bicicleta que se desplaza fuera de su zona habitual de aparcamiento. Es una función de prueba que se activa en SmartThings > Vida > Buscar, habilitando la opción de notificar cuando esté en un lugar determinado, y la ubicación mostrada puede diferir de la real según el entorno.

SmartTag3 también ofrece historial de ubicaciones durante un máximo de siete días, eliminando automáticamente los registros anteriores. Por su parte, Notificar al detectar movimiento funciona cuando el localizador está desconectado del dispositivo y depende de señales detectadas por Galaxy cercanos que participen en la localización sin conexión. Las alertas pueden retrasarse o no llegar, por lo que no debe interpretarse como una garantía de aviso inmediato.

Modo perdido con NFC, rutinas y avisos de olvido

El nuevo modelo mantiene Modo perdido mediante NFC. Si alguien encuentra el localizador, puede acercar un móvil compatible para ver la información de contacto o un mensaje breve que el propietario haya registrado previamente en SmartThings.

Para consultar esos datos, el teléfono de quien lo encuentre necesita lectura NFC y conexión a internet, y Modo perdido debe estar activado. Samsung recomienda desactivarlo cuando ya no sea necesario para ayudar a proteger la información personal que se haya facilitado.

El botón también sirve para activar rutinas preestablecidas de dispositivos conectados compatibles mediante SmartThings IoT Control. De esta forma, el accesorio puede utilizarse para interactuar con el hogar conectado además de localizar una pertenencia.

La función Notificar si se olvida puede avisar cuando el móvil pierde la conexión con el objeto etiquetado. Depende por completo de ese enlace y puede generar falsas alertas si un obstáculo o las condiciones ambientales interrumpen la comunicación aunque el objeto siga cerca. Esta función no está disponible en iOS, y los datos de ubicación del servicio están cifrados para ayudar a proteger la privacidad.

Resistencia IP67 y próxima llegada a España

Galaxy SmartTag3 mantiene certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo. Según Samsung, soporta una profundidad de hasta un metro durante un máximo de 30 minutos en las condiciones de prueba correspondientes.

La compañía recomienda enjuagar los residuos y secar el localizador después de mojarse, y desaconseja utilizarlo en la playa o la piscina. La resistencia no es permanente y puede disminuir con el tiempo, por lo que la certificación no convierte el accesorio en un dispositivo apto para cualquier exposición al agua.

Si se coloca en el collar de una mascota o en un objeto al alcance de niños pequeños, Samsung indica que debe quedar bien sujeto y comprobarse periódicamente. Si se desprende, puede suponer un riesgo de ingestión; si presenta daños o deformaciones hay que dejar de utilizarlo, y en caso de ingestión se debe contactar inmediatamente con emergencias médicas o con un veterinario.

Samsung confirma que estará disponible próximamente en España en blanco y negro. Por ahora, el anuncio no concreta el precio ni una fecha de venta, aunque fuentes de la compañía nos indicaron que se apunta a finales de año.