Pixel Drop de marzo: Todas las novedades que llegan a tu Google Pixel

Google ha lanzado el Pixel Drop de marzo, una actualización que refuerza la inteligencia artificial, la personalización y la seguridad en los dispositivos Pixel. Las novedades comienzan a desplegarse desde hoy y llegarán progresivamente durante las próximas semanas.

Entre las funciones más destacadas encontramos mejoras en Circle to Search para comprar directamente desde la pantalla, nuevas capacidades de Gemini para automatizar tareas, recomendaciones de restaurantes con Magic Cue, avances en seguridad en el Pixel Watch y expansión de funciones de IA a más países, incluido España.

Circle to Search ahora reconoce múltiples objetos y permite probar ropa

Circle to Search da un salto importante. La función, que ya permitía buscar cualquier elemento visible en pantalla rodeándolo con el dedo, ahora incorpora reconocimiento de múltiples objetos dentro de una misma imagen.

Esto significa que, si ves un conjunto completo mientras navegas —por ejemplo, un abrigo de lana, unos zapatos oxford y un bolso— puedes rodear todo el outfit en un Pixel 10 y obtener resultados detallados de cada prenda en una sola búsqueda.

Además, se añade la función “Pruébatelo”. Una vez localizado un producto compatible, puedes probarlo virtualmente directamente desde los resultados de búsqueda, aunque esta función no está disponible en España. Basta con seleccionar el botón correspondiente y subir una foto propia o elegir un modelo para ver cómo quedaría la prenda antes de comprarla. Esto reduce la incertidumbre en compras online y aporta una experiencia más inmersiva.

Gemini automatiza tareas cotidianas en segundo plano

La IA también gana protagonismo con nuevas capacidades en la app de Gemini. Ahora puede gestionar tareas como pedir comida, solicitar un servicio de transporte o repetir un pedido habitual en segundo plano.

Por ejemplo, puedes pedirle que vuelva a solicitar tu último pedido en una app de reparto, y Gemini se encargará de preparar la acción. El usuario mantiene el control en todo momento, ya que puede revisar o cancelar las tareas antes de que se completen. Esta funcionalidad está disponible actualmente en fase beta en la app Gemini.

Magic Cue sugiere restaurantes sin salir del chat

Encontrar restaurante cuando estás organizando planes por chat es ahora más sencillo. Magic Cue detecta conversaciones relacionadas con dónde comer y propone utilizar Gemini para generar recomendaciones.

Con un solo toque, se abre una ventana dentro del propio chat mostrando opciones basadas en el contexto de la conversación, como restaurantes veganos cerca de una zona concreta o locales con vistas destacadas. Todo sin necesidad de cambiar de aplicación.

Now Playing se convierte en app independiente

La función de reconocimiento musical Now Playing ahora tiene su propia aplicación independiente. Esto permite consultar fácilmente el historial completo de canciones identificadas, desde nuevos descubrimientos hasta clásicos.

Desde la pestaña de historial es posible reproducir directamente los temas en tu app de música preferida, facilitando la gestión de tu biblioteca musical.

Más información útil en At a Glance

El widget At a Glance amplía su alcance. Ahora puede mostrar retrasos en transporte público en tiempo real, marcadores deportivos actualizados y datos de carteras financieras mediante integración con Google Finance.

Esta información aparece directamente en la pantalla de inicio, ofreciendo actualizaciones relevantes sin necesidad de abrir múltiples aplicaciones.

Iconos personalizados con estilos generados por IA

La personalización también evoluciona. Los usuarios pueden elegir entre cinco estilos generados por IA que aplican una estética coherente a todos los iconos de la pantalla de inicio.

Además, se añade un nuevo pack temático inspirado en SpongeBob SquarePants, permitiendo personalizar el aspecto del dispositivo de forma más creativa.

Más funciones de seguridad y expansión internacional

La función Scam Detection en Phone by Google ya está disponible en España, Francia, Italia, Alemania, México y Japón. Detecta patrones de voz asociados a estafas durante llamadas y alerta cuando identifica comportamientos sospechosos.

En India, la función Call Notes permite grabar y transcribir llamadas, facilitando la revisión posterior de conversaciones importantes.

Pixel Watch protege el teléfono y añade nuevas funciones

Pixel Watch amplía sus capacidades de seguridad. El reloj puede enviar alertas si dejas tu teléfono atrás y bloquearlo automáticamente cuando sales del rango de conexión.

También se incorpora Find Hub, que permite localizar dispositivos desde la muñeca, hacerlos sonar si están dentro del alcance Bluetooth o consultar su ubicación en un mapa si están fuera de rango.

Las funciones de gestos con una sola mano, introducidas en Pixel Watch 4, llegan ahora al Pixel Watch 3. Con movimientos como doble pellizco o giro de muñeca es posible contestar llamadas, hacer fotos o pausar música sin tocar la pantalla.

Además, se introduce el pago exprés: tras activarlo, basta con girar y acercar el reloj al lector para pagar, sin necesidad de abrir previamente Google Wallet.

Alertas sísmicas y Satellite SOS

Pixel Watch añade alertas sísmicas independientes que notifican terremotos cercanos en tiempo real, proporcionando segundos cruciales para reaccionar.

Por su parte, Satellite SOS, lanzado inicialmente en Pixel Watch 4 en EE. UU., se expande ahora a Canadá, Europa, Alaska y Hawái, ampliando la cobertura de emergencias en zonas con conectividad limitada.