Cuidado con el protector de pantalla que usas con el iPhone 18 Pro

La llegada del iPhone 18 Pro ha traído un cambio importante que pasa casi inadvertido a simple vista: parte del sistema de reconocimiento facial se ha trasladado bajo la pantalla. La novedad permite reducir el espacio visible que ocupa Dynamic Island, pero también introduce una consecuencia inesperada para quienes protegen el móvil con cristal templado.

Los primeros casos muestran que no todos los protectores de pantalla son compatibles con el nuevo sensor infrarrojo. Algunos modelos pueden ralentizar Face ID, provocar fallos intermitentes o impedir directamente que el teléfono reconozca al usuario, aunque el protector parezca perfectamente transparente al ojo humano.

Esto no significa que haya que utilizar el iPhone 18 Pro con la pantalla desnuda. La clave está en entender qué ha cambiado, qué tipos de protector pueden causar problemas y qué conviene comprobar antes de comprar uno para el nuevo iPhone 18 Pro.

El cambio invisible que ha reducido Dynamic Island

Apple ha conseguido hacer más pequeña Dynamic Island en los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max moviendo una parte del conjunto TrueDepth debajo del panel. En concreto, el sensor infrarrojo ya no depende únicamente de una abertura visible, sino que debe captar información atravesando los píxeles de la pantalla.

La cámara frontal continúa necesitando su propia abertura, por lo que Dynamic Island no ha desaparecido por completo. Sin embargo, la redistribución de componentes explica por qué el recorte es ahora más compacto.

Para que la luz infrarroja pueda cruzar el panel, Apple emplea una zona con propiedades ópticas específicas. Aunque visualmente forma parte de la pantalla, esa región está preparada para dejar pasar una señal que nuestros ojos no ven y que Face ID necesita para construir el mapa de profundidad del rostro.

El problema aparece cuando se coloca una capa adicional sobre esa zona. Un protector puede verse transparente y, aun así, filtrar, dispersar o reflejar la luz infrarroja, reduciendo la cantidad de información que llega al sensor oculto.

Por qué algunos protectores pueden bloquear Face ID

Face ID no funciona como una cámara convencional que compara una fotografía. El sistema proyecta miles de puntos invisibles sobre el rostro, obtiene una imagen infrarroja y genera un mapa tridimensional que se procesa dentro del enclave seguro del dispositivo.

Este proceso necesita un recorrido óptico bastante limpio. Un cristal demasiado grueso, un adhesivo irregular, una capa polarizadora o un tratamiento que disperse la luz pueden degradar la señal, aunque la pantalla siga mostrando colores y texto sin ningún defecto aparente.

Los protectores mate y antirreflejos son especialmente delicados porque su superficie está diseñada precisamente para dispersar la luz y reducir los reflejos. Lo que mejora la visibilidad para el usuario puede perjudicar la lectura del sensor infrarrojo situado bajo el panel.

Algo parecido sucede con los filtros de privacidad, que limitan los ángulos desde los que puede verse la pantalla mediante distintas capas ópticas. Estos productos pueden alterar aún más el paso de la radiación infrarroja y convertirse en los candidatos con mayor riesgo de interferir con Face ID.

Los primeros fabricantes ya han reconocido incompatibilidades

El problema no es únicamente teórico. Tras la llegada de los nuevos modelos, varios fabricantes de accesorios han reconocido que algunos de sus protectores no funcionan correctamente con Face ID en el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

Entre las empresas citadas en los primeros avisos figuran Trinity, NIMASO Japan, Telefon Lease —responsable de la marca Rasta Banana— y PGA. Dependiendo del producto y del mercado, se han ofrecido sustituciones, reembolsos o recomendaciones para retirar el protector afectado.

La incompatibilidad no parece limitarse a una única marca, porque el elemento común está en el tipo de acabado y en la posición del sensor oculto. Por eso conviene desconfiar de cualquier accesorio diseñado antes de conocerse con precisión la nueva distribución del hardware frontal.

Esta es una orientación rápida sobre el riesgo relativo de cada clase de protector. No sustituye a la certificación del fabricante, pero ayuda a entender por qué dos productos aparentemente similares pueden comportarse de forma muy distinta.

Tipo de protector Riesgo para Face ID Qué conviene comprobar Transparente brillante Bajo si está validado Compatibilidad expresa con iPhone 18 Pro o Pro Max Mate o antirreflejos Medio o alto Prueba específica del sensor infrarrojo bajo pantalla Filtro de privacidad Alto Garantía de funcionamiento con Face ID Con marco negro Variable Que el borde no invada la zona del sensor Hidrogel o película Variable Grosor, acabado y compatibilidad confirmada

El acabado mate y los filtros de privacidad exigen más cuidado

Los protectores mate gustan porque reducen huellas y reflejos, además de proporcionar una sensación más parecida al papel al deslizar el dedo. Sin embargo, su textura microscópica difunde la luz en múltiples direcciones, justo lo contrario de lo que necesita un sensor óptico oculto.

Con un filtro de privacidad, la situación puede ser todavía más compleja. Sus microestructuras bloquean parte de la luz que llega desde ángulos laterales y, dependiendo de cómo esté fabricado, también pueden limitar la señal infrarroja que entra o sale del teléfono.

Los modelos que combinan privacidad, acabado mate y varias capas adhesivas acumulan factores de riesgo. No quiere decir que todos vayan a fallar, pero sí que no conviene comprar uno basándose únicamente en que las dimensiones físicas encajan con las del iPhone.

Apple recomienda retirar cualquier elemento que cubra o interfiera con el sistema TrueDepth cuando Face ID no funciona correctamente. En esta generación, esa indicación debe interpretarse de forma más amplia porque una parte del sistema ya no coincide necesariamente con el recorte visible.

Un agujero en el protector no siempre es la mejor solución

Ante un sensor situado bajo la pantalla, la solución más intuitiva sería dejar una ventana sin cubrir. Algunos accesorios pueden recurrir a un recorte o a una zona con material diferente para facilitar el paso de la señal infrarroja.

La idea puede funcionar desde el punto de vista técnico, pero tiene inconvenientes. Una abertura en medio de la superficie útil puede acumular suciedad, romper la continuidad al deslizar el dedo y dejar desprotegida una parte de la pantalla que también puede sufrir arañazos.

Además, la posición y el tamaño de esa ventana deben coincidir con mucha precisión con el sensor. Un marco opaco desplazado apenas unos milímetros podría ser suficiente para degradar Face ID, especialmente si la colocación manual del protector no es perfecta.

La alternativa más elegante es un protector uniforme cuyo vidrio, adhesivo y recubrimientos hayan sido probados con el nuevo hardware. Por eso resulta más importante una compatibilidad demostrada que una simple etiqueta genérica de “apto para iPhone 18”.

Qué protector conviene comprar para el iPhone 18 Pro

La opción más prudente es elegir un protector transparente y brillante de una marca que mencione expresamente el iPhone 18 Pro o el iPhone 18 Pro Max. No basta con que el tamaño coincida: la ficha debería confirmar que el producto ha sido probado con Face ID y el sensor infrarrojo bajo pantalla.

También conviene revisar la fecha de fabricación o la versión del accesorio. Un producto diseñado a partir de esquemas preliminares puede encajar físicamente, pero no tener en cuenta la zona óptica que Apple utiliza finalmente para el sistema TrueDepth.

Si se prefiere un modelo mate o de privacidad, es recomendable buscar una garantía clara de compatibilidad y una política sencilla de devolución. Las valoraciones de compradores que utilicen exactamente el mismo modelo de iPhone pueden aportar información, aunque no sustituyen a una prueba del fabricante.

El precio tampoco garantiza el resultado. Un cristal económico validado para esta generación puede funcionar mejor que un producto premium pensado para un iPhone anterior, así que la compatibilidad óptica debe pesar más que el grosor, la dureza anunciada o el nombre comercial.

Qué hacer si Face ID falla después de instalarlo

Si Face ID funcionaba bien antes de colocar el protector y comienza a fallar justo después, la primera prueba es bastante sencilla: retira el accesorio temporalmente, limpia la zona superior de la pantalla y vuelve a intentar el desbloqueo en condiciones normales.

Cuando el reconocimiento vuelve a funcionar sin el protector, la causa queda prácticamente aislada. Reconfigurar Face ID una y otra vez puede ofrecer una mejora puntual, pero no corrige la pérdida de señal provocada por un material incompatible.

También hay que comprobar que la funda no invade el borde superior y que el protector está bien centrado. Una banda negra decorativa o un adhesivo acumulado cerca de la zona del sensor pueden producir problemas incluso cuando el vidrio central es adecuado.

Si el fallo continúa con la pantalla limpia y sin accesorios, entonces sí conviene reiniciar el dispositivo, instalar la última versión disponible de iOS y consultar el soporte de Apple. Un problema que persiste sin protector puede tener otra causa de software o hardware.

Proteger la pantalla sigue teniendo sentido

El nuevo diseño no convierte los protectores en accesorios inútiles. Aunque Ceramic Shield 2 mejore la resistencia a los arañazos, las caídas, la arena y el contacto con materiales duros siguen pudiendo marcar o romper una pantalla cuyo reemplazo no es precisamente barato.

El debate sobre si merece la pena instalar uno continúa, y hasta el responsable de hardware de Apple ha mostrado su sorpresa ante quienes cubren la pantalla. Aun así, como explicamos en nuestro artículo sobre el iPhone y los protectores de pantalla, cada usuario valora de forma diferente el riesgo, el tacto y el coste de una reparación.

Lo que cambia con el iPhone 18 Pro es que la elección ya no depende solo de la protección frente a golpes y arañazos. Ahora el protector también forma parte del camino óptico de un componente biométrico, de modo que un mal accesorio puede afectar a una función que usamos decenas de veces al día.

Por tanto, sigue siendo razonable proteger el panel, pero merece la pena evitar productos genéricos sin información clara. Unos minutos comprobando la compatibilidad pueden ahorrar semanas de fallos, devoluciones y la falsa impresión de que Face ID funciona peor en el nuevo iPhone.

La compatibilidad debe probarse en cada modelo

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max comparten la nueva filosofía de diseño, pero eso no significa que cualquier protector sirva indistintamente para ambos. Las dimensiones, la curvatura de los bordes y la posición exacta de las zonas funcionales obligan a utilizar el accesorio correspondiente.

Tampoco conviene asumir que un protector compatible con el iPhone 18 normal servirá para la versión Pro. Aunque la diagonal pueda parecer cercana, la distribución del sistema frontal y la tecnología del panel pueden ser diferentes.

Los fabricantes responsables deberían comprobar el desbloqueo en distintas condiciones de luz, con gafas y desde los ángulos habituales de uso. Una prueba rápida en una habitación iluminada no siempre detecta una pérdida parcial de rendimiento infrarrojo.

Para el comprador, la señal más fiable es que la compatibilidad se mencione de manera explícita y que exista soporte posventa. Si la descripción solo habla de dureza 9H, cobertura completa o instalación sin burbujas, falta precisamente el dato más importante para esta generación.