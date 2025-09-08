¿Qué presentará Apple en su evento Awe Dropping el 9 de septiembre de 2025?

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

El gran evento de otoño de Apple está a solo a un día y promete ser uno de los más completos de los últimos años.

La compañía anunciará la nueva familia iPhone 17, junto con novedades en relojes inteligentes, auriculares y hasta accesorios. El encuentro tendrá lugar el 9 de septiembre en el Apple Park de Cupertino, California, a las 19:00 (hora española peninsular) y podrá seguirse en directo desde diversos canales.

Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 y Watch SE 3

El evento suele abrir con el Apple Watch, y este año habrá grandes sorpresas. Tras una actualización menor en 2024, el protagonista será el Apple Watch Ultra 3, que incorporará una pantalla más grande con marcos reducidos, mayor brillo y un modo always-on más eficiente.

También destacará por integrar conectividad 5G y mensajería satelital, dos funciones que lo posicionan como el reloj más avanzado de la gama.

El Apple Watch Series 11 añadirá la detección de presión arterial, aunque en general será una evolución más discreta. Por su parte, el Watch SE 3 romperá con la tradición al ofrecer un rendimiento a la altura de los modelos premium. Los tres relojes, además, podrían estrenar el primer chip Wi-Fi y Bluetooth propio de Apple.

AirPods 3 Pro con sensores de salud

Apple también renovará su gama de auriculares con los AirPods 3 Pro. Este modelo estrenará el chip H3 y sumará sensores de ritmo cardíaco y temperatura, pensados para trabajar en conjunto con el Apple Watch. Otra de sus grandes novedades será una función de traducción en vivo, lo que ampliará el abanico de usos de los AirPods más allá del entretenimiento.

iPhone 17 y la estrella de la fiesta, iPhone 17 Air

La gran estrella del evento será la serie iPhone 17, compuesta por el iPhone 17 estándar, el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el nuevo iPhone 17 Air, que sustituirá al anterior modelo Plus.

El iPhone 17 Air será el iPhone más fino jamás fabricado, con solo 5,5 mm de grosor. Este diseño extremo implicará compromisos, como una batería más pequeña y una única cámara trasera de 48 MP. No obstante, algunos rumores apuntan a que podría incorporar una batería de silicio de alta densidad para compensar. Además, podría contar con pantalla ProMotion de 120 Hz, un salto notable frente a generaciones anteriores.

El modelo base iPhone 17 aumentará su pantalla hasta las 6,3 pulgadas, igualando al Pro más pequeño, y podría incluir por primera vez un panel de 120 Hz, aunque no está claro si será LTPO.

iPhone 17 Pro y Pro Max: potencia y fotografía mejoradas

Los modelos Pro estrenarán un diseño renovado con una isla de cámaras horizontal de cristal que cubrirá toda la parte superior trasera. En su interior integrarán el chip A19 Pro de 3 nm y 12 GB de RAM, lo que supondrá un gran impulso para la inteligencia artificial en el dispositivo.

En fotografía, el gran cambio será un nuevo teleobjetivo de 48 MP, que reemplazará al sensor de 12 MP y mejorará el zoom digital. También se esperan mejoras en la cámara frontal y un recubrimiento antirreflejos en la pantalla, similar al visto en los iPad y en competidores como el Galaxy S25 Ultra.

Accesorios y fundas renovadas

Apple presentará nuevas fundas TechWoven, que sustituirán a las criticadas FineWoven, ofreciendo más resistencia y un diseño actualizado.

Además, podría mostrar avances de futuros productos como un HomePod mini de segunda generación, un nuevo Apple TV 4K con chip A17 Pro o incluso la próxima versión del AirTag, aunque estos lanzamientos se esperan más adelante en 2025.