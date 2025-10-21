Roborock F25 Ultra: la aspiradora premium que limpia con vapor a 180 °C llega a España

Roborock ha presentado en España el nuevo F25 Ultra, una aspiradora que redefine la limpieza doméstica al ser la primera y única aspiradora de alta gama del país que limpia con vapor a 180 °C. La marca combina en este modelo potencia extrema, precisión avanzada e inteligencia artificial, ofreciendo una experiencia de limpieza profunda, segura y completamente automatizada.

Desde hoy y hasta el 9 de noviembre, el Roborock F25 Ultra puede adquirirse con un precio especial de lanzamiento de 699 €, frente a su precio habitual de 799 €.

Limpieza profesional con vapor a alta temperatura

El Roborock F25 Ultra incorpora el exclusivo sistema VaporFlow, capaz de calentar el agua hasta 180 °C, lo que elimina más del 99,99 % de bacterias, incluyendo Staphylococcus aureus y Escherichia coli, así como alérgenos como el polen o la caspa de mascotas. A pesar de la potencia del vapor, las pruebas certifican un 0 % de desgaste en suelos de madera, garantizando una limpieza eficaz y respetuosa con las superficies más delicadas.

Además, el sistema WaveFlow utiliza agua caliente a 86 °C para disolver manchas de grasa y aceite con una sola pasada, logrando resultados que superan ampliamente a los métodos convencionales. A esto se suma una tecnología antical de triple capa, que evita la acumulación de sarro y alarga la vida útil del dispositivo, manteniendo un rendimiento óptimo durante años.

Máxima potencia y precisión en cada pasada

El nuevo F25 Ultra combina limpieza en seco y húmedo, alcanzando una potencia de succión de 22.000 Pa, la más elevada de cualquier aspiradora húmeda y seca de Roborock. Su presión descendente de 33 N asegura la eliminación de polvo y residuos incrustados.

El sistema Edge-to-Edge limpia a ras de pared, alcanzando bordes y esquinas con una precisión milimétrica, mientras que su iluminación con luz azul detecta el polvo más fino en entornos oscuros. Cada detalle está diseñado para conseguir resultados impecables y uniformes en toda la superficie del hogar.

Limpieza inteligente adaptada a cada situación

Gracias al sensor DirTect, el Roborock F25 Ultra analiza el nivel de suciedad en tiempo real mediante tecnología infrarroja, ajustando automáticamente la potencia de limpieza. También dispone de un dispensador automático de detergente de 100 ml, con autonomía para hasta 30 días, cuya dosificación puede personalizarse desde la aplicación móvil de Roborock.

El rodillo JawScrapers combina 141 dientes de 3 mm con un sistema de presión constante que evita los enredos (tasa del 0 %), incluso con cabellos largos, y elimina el agua sucia sin dejar marcas. Por su parte, la tecnología SlideTech 2.0 emplea algoritmos de IA para ajustar la asistencia de empuje en función de la fuerza del usuario, garantizando un manejo más cómodo y ligero.

El sistema Twist Assist mejora los giros ajustando la velocidad de las ruedas, y el depósito de agua, situado en posición baja, contribuye a un diseño más delgado y manejable, ideal para cualquier tipo de vivienda.

Diseño ergonómico y limpieza de alto rendimiento

El diseño FlatReach 2.0 permite que el F25 Ultra se acueste completamente para limpiar debajo de muebles, gracias a sus solo 12,5 cm de altura. Un giroscopio integrado ajusta el rendimiento del motor para mantener una succión constante incluso en posiciones inclinadas.

El cabezal de limpieza gira hasta 70°, ofreciendo una maniobrabilidad excelente para llegar a zonas de difícil acceso, como esquinas o huecos estrechos.

Su base de autolimpieza automática combina vapor a 180 °C, agua caliente y aire a 90 °C para esterilizar completamente el rodillo, eliminando el 99,99 % de bacterias. El sistema de separación sólido-líquido-aire mantiene el interior limpio, mientras que el usuario puede elegir entre un modo de secado rápido de 5 minutos con aire a 95 °C o un modo silencioso de 30 minutos con un nivel sonoro de apenas 53 dBA, asegurando un secado sin humedad.

Control total desde la aplicación móvil

La aplicación de Roborock ofrece control absoluto desde el smartphone. A través de ella es posible ajustar la intensidad de limpieza, activar la autolimpieza o seleccionar el modo de secado.

La función One-Touch Customization permite configurar rutinas de limpieza, controlar el estado de los consumibles y acceder a información en tiempo real mediante alertas de voz y pantalla integrada. También es posible dirigir el aspirador a zonas específicas, como debajo de sofás o camas, con total precisión.

Precio y disponibilidad en España

El Roborock F25 Ultra ya está disponible en España a un precio promocional de 699 € hasta el 9 de noviembre, tras lo cual su precio oficial será de 799 €. Puede adquirirse tanto en la web oficial de Roborock como en Amazon.

Además, Roborock ha presentado también los nuevos Roborock H60 y Roborock H60 Hub Pro. El primero cuenta con un tubo flexible de hasta 90°, ideal para limpiar rincones difíciles, mientras que el segundo incorpora una base de vaciado automático “todo en uno”, que combina recarga, almacenamiento y filtración sin intervención manual.