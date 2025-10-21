Roborock H60 y H60 Hub Pro llegan a España: potencia, flexibilidad y vaciado automático

💸 ¡Ofertas Google! ¡Descuento del 15% en todos los Google Pixel! [ Saber más ]

Roborock ha presentado en España sus nuevas aspiradoras de mano Roborock H60 y Roborock H60 Hub Pro, dos modelos que combinan potencia, autonomía y comodidad para ofrecer una limpieza completa en cualquier rincón del hogar. Con esta incorporación, la marca amplía su catálogo con soluciones más versátiles y avanzadas para el mantenimiento diario del hogar inteligente.

Ambos modelos están disponibles en España a un precio especial de lanzamiento hasta el 9 de noviembre, con descuentos que los sitúan en 209 € para la H60 y 329 € para la H60 Hub Pro.

Roborock H60: limpieza eficaz, cómoda y sin esfuerzo

La Roborock H60 ha sido diseñada para acabar con las zonas de difícil acceso. Su tubo flexible permite limpiar sin esfuerzo esquinas, zonas bajas o espacios estrechos, incluso de solo 5,6 cm. Además, incorpora iluminación LED verde que mejora la visibilidad en áreas oscuras y una barra flexible de hasta 90°, ideal para alcanzar el polvo bajo los muebles sin necesidad de agacharse.

Con una potencia de succión máxima de 115 AW y certificación TÜV Rheinland, garantiza una limpieza profunda en menos tiempo. Dispone de tres modos de limpieza, un cepillo anti enredos y un motor digital de alto rendimiento, capaz de eliminar el polvo, los pelos o las migas en todo tipo de superficies, desde alfombras hasta el interior del coche.

La autonomía de hasta 50 minutos permite realizar limpiezas completas sin interrupciones, posicionando a la H60 como una opción práctica, ligera y eficiente para el día a día.

Roborock H60 Hub Pro: limpieza automatizada con vaciado inteligente

El modelo Roborock H60 Hub Pro eleva la experiencia a otro nivel al incorporar una base de vaciado automático que se encarga de eliminar el polvo en apenas 10 segundos. Basta con acoplar la aspiradora para que la base vacíe el depósito en una bolsa sellada y antibacteriana, mientras recarga automáticamente la batería.

La base está diseñada con una altura ergonómica que facilita el acoplamiento sin esfuerzo, evitando levantar objetos pesados. Además, ofrece una tasa de eliminación de bacterias del 99%, gracias a sus bolsas de polvo herméticas y un avanzado sistema de filtración HEPA que captura incluso las partículas más finas.

Al igual que el modelo estándar, el H60 Hub Pro incluye tres modos de limpieza, cepillo principal anti-enredos, iluminación LED verde y un sistema de filtrado de 5 capas con eficiencia del 99,95% en la retención de partículas. Su potencia de succión alcanza los 170 AW, y la batería extraíble ofrece hasta 70 minutos de autonomía, con una recarga completa en 3,5 horas mediante la estación de carga.

Diseño ergonómico y almacenamiento inteligente

Roborock ha cuidado cada detalle del diseño de la gama H60. La base de los modelos Ultra y Pro incluye espacio interno para almacenar accesorios y cabezales, manteniendo todo ordenado y accesible. Este enfoque “todo en uno” simplifica las tareas domésticas, integrando funciones de vaciado automático, filtración antialérgica, recarga y almacenamiento, sin necesidad de intervención manual.

El resultado es una experiencia de limpieza más cómoda, higiénica y completamente automatizada, ideal para hogares que buscan eficiencia y bienestar.

Potencia, autonomía y cuidado del hogar

La serie H60 representa un equilibrio entre potencia y comodidad. El modelo estándar, con sus 115 AW y 50 minutos de autonomía, está pensado para limpiezas rápidas y cotidianas, mientras que la versión Hub Pro ofrece 170 AW y 70 minutos de autonomía, junto con las ventajas del vaciado automático.

Ambas versiones garantizan una limpieza a fondo en suelos, alfombras, sofás o vehículos, asegurando un entorno libre de polvo, ácaros y bacterias.

Precio y disponibilidad en España

Las nuevas Roborock H60 y H60 Hub Pro ya se encuentran disponibles en España con precios de lanzamiento válidos hasta el 9 de noviembre de 2025:

Roborock H60: 209 € (precio habitual: 249 €)

209 € (precio habitual: 249 €) Roborock H60 Hub Pro: 329 € (precio habitual: 449 €)

Ambas pueden adquirirse a través de Amazon España y distribuidores oficiales de Roborock.

La nueva Roborock F25 Ultra: limpieza con vapor a 150 °C

Junto a estos modelos, Roborock ha presentado también la F25 Ultra, la primera aspiradora de alta gama en España que limpia con vapor a 150 °C. Este modelo combina potencia, desinfección y eficiencia, eliminando bacterias y suciedad persistente sin necesidad de productos químicos.

La F25 Ultra garantiza suelos impecables y hogares más saludables, consolidando a Roborock como referente absoluto en innovación para la limpieza del hogar.