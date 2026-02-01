Samsung Galaxy S26 Ultra: Filtrada una imagen oficial antes del lanzamiento

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

A falta de menos de un mes para la presentación oficial de la nueva familia Galaxy S26, las filtraciones ya han entrado en una fase claramente acelerada.

En los últimos días han aparecido renders, detalles técnicos y ahora incluso lo que parece ser una imagen de marketing oficial del modelo más ambicioso de la gama: el Galaxy S26 Ultra.

Las filtraciones del Galaxy S26 entran en su fase decisiva

Cuando el lanzamiento de un flagship de Samsung se acerca, las filtraciones dejan de ser simples rumores para convertirse en adelantos muy concretos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con la serie Galaxy S26, de la que ya se han visto múltiples renders en alta calidad que permiten hacerse una idea bastante clara de su diseño.

Ahora, una nueva filtración va un paso más allá: una imagen que parece pertenecer al material promocional oficial del Galaxy S26 Ultra, lo que refuerza la sensación de que estamos ante información muy cercana al producto final.

Una imagen promocional filtrada del Galaxy S26 Ultra

La imagen ha sido compartida por @evleaks, un filtrador con un historial bastante sólido dentro de la industria móvil. Por ese motivo, muchos analistas y fans están dando a esta filtración un alto grado de credibilidad.

A simple vista, el Galaxy S26 Ultra muestra un diseño refinado y continuista, con líneas elegantes y una estética claramente premium. No hay cambios radicales, pero sí una evolución que busca pulir los detalles que han definido a los Ultra de generaciones anteriores.

Nuevo color Cobalt Violet y presencia del S Pen

Uno de los elementos más llamativos de la imagen es el color elegido para el dispositivo. Todo apunta a que Samsung introducirá un nuevo acabado denominado Cobalt Violet, un tono que aporta personalidad propia al modelo Ultra y lo diferencia visualmente del resto de la gama.

En la imagen también aparece el S Pen, un detalle nada casual. La compañía quiere dejar claro desde el primer vistazo que el stylus sigue siendo una seña de identidad del Galaxy S26 Ultra y una de sus principales ventajas frente a otros móviles de gama alta.

Diseño delgado y especificaciones de alto nivel

Según la información filtrada, el Galaxy S26 Ultra tendría un grosor de solo 7,9 mm, lo que lo convertiría en un dispositivo notablemente delgado para su tamaño y prestaciones.

En su interior encontraríamos el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más potente de Qualcomm, acompañado por una configuración base de 256 GB de almacenamiento. Todo ello se vería respaldado por una batería de 5.000 mAh, una cifra ya clásica en los Ultra, pensada para ofrecer autonomía de sobra incluso en usos intensivos.

Un sistema de cámaras pensado para dominar la fotografía móvil

El apartado fotográfico volvería a ser uno de los grandes reclamos del Galaxy S26 Ultra. Las filtraciones apuntan a un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado por un ultra gran angular de 50 megapíxeles.

El zoom también tendría un papel protagonista, con un teleobjetivo de 50 megapíxeles y zoom óptico 5x, además de un segundo teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico 3x. Para los selfies y las videollamadas, el dispositivo contaría con una cámara frontal de 12 megapíxeles.

Pantalla de 6,9 pulgadas y software de última generación

El Galaxy S26 Ultra incorporaría una pantalla Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas con resolución QHD+, pensada para ofrecer una experiencia visual sobresaliente tanto en consumo multimedia como en productividad y juegos.

En el apartado de software, llegaría al mercado con Android 16 y One UI 8.5 preinstalados, lo que garantizaría acceso inmediato a las últimas funciones del sistema operativo y a las novedades propias de la capa de Samsung.

Posible fecha y lugar del evento Unpacked

Por el momento, Samsung no ha confirmado oficialmente la fecha de su próximo evento Unpacked. Sin embargo, varios informes coinciden en señalar el 25 de febrero como el día elegido para la presentación, con San Francisco, California, como escenario del evento.

Si estas previsiones se cumplen, en pocas semanas saldremos de dudas y conoceremos todos los detalles oficiales de la nueva serie Galaxy S26 y, en especial, de su modelo más avanzado.