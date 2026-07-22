Samsung Galaxy Z Flip8: Más delgado, más ligero y más inteligente

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Samsung renueva su plegable de tipo concha con el Galaxy Z Flip8 (a partir de 1.299€), un modelo que no busca reinventar por completo la fórmula, sino hacerla más práctica, ligera y conectada con la inteligencia artificial.

El nuevo dispositivo llega con un cuerpo más fino, una pantalla exterior más útil y varias mejoras pensadas para crear contenido sin necesidad de abrir el teléfono constantemente.

El Galaxy Z Flip8 también destaca en autonomía, rendimiento y fotografía. Samsung combina una batería de 4.300 mAh, el procesador Exynos 2600, 12 GB de RAM y una cámara principal de 50 MP dentro de un dispositivo que pesa solamente 180 gramos.

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Samsung Galaxy Z Flip8 apuesta por refinar una fórmula conocida

Samsung lleva varias generaciones desarrollando smartphones plegables y, con el Galaxy Z Flip8, adopta un enfoque claramente continuista. No estamos ante un cambio radical de concepto, sino ante una evolución centrada en corregir pequeños inconvenientes y aprovechar mejor las posibilidades del formato de concha.

El teléfono sigue plegándose por la mitad para ocupar mucho menos espacio en el bolsillo o el bolso. Una vez abierto, se comporta como un smartphone convencional de gran pantalla, mientras que cerrado permite acceder a notificaciones, aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial desde la cubierta.

La principal filosofía del Galaxy Z Flip8 consiste en reducir el número de veces que el usuario necesita abrir el teléfono. Samsung quiere que muchas consultas, respuestas rápidas y acciones cotidianas puedan completarse directamente desde la pantalla exterior.

Este planteamiento recuerda la evolución que ha seguido la familia desde el primer Galaxy Z Flip, cuya pequeña pantalla externa apenas servía para consultar la hora y algunas notificaciones. Con el paso de las generaciones, esa zona ha terminado convirtiéndose en una segunda interfaz casi independiente.

El Galaxy Z Flip más fino y ligero hasta la fecha

Uno de los datos que más llaman la atención es el peso. El Galaxy Z Flip8 se queda en 180 gramos, una cifra especialmente contenida para un teléfono plegable con dos pantallas, bisagra y una batería dividida en dos celdas.

Cuando está desplegado, el cuerpo mide 6,1 mm de grosor. Sus dimensiones completas son de 75,4 × 166,9 × 6,1 mm, por lo que resulta más fino que muchas generaciones anteriores y se acerca a la sensación de un smartphone tradicional.

Al cerrarlo, las dimensiones pasan a ser de 75,4 × 85,7 × 13,1 mm. El grosor aumenta inevitablemente al superponerse las dos mitades, pero el formato cuadrado permite guardarlo cómodamente en espacios donde un teléfono de casi siete pulgadas resultaría demasiado grande.

La reducción de peso y grosor puede parecer un cambio menor sobre el papel, pero se nota especialmente en un plegable. Este tipo de dispositivos se abre y cierra decenas de veces al día, por lo que cualquier mejora en comodidad, equilibrio y facilidad de transporte tiene un impacto real.

Un diseño creado para la expresión personal

Samsung continúa posicionando la gama Flip como la alternativa más orientada al diseño, la personalización y la creación de contenido. A diferencia de los Galaxy Z Fold, que buscan sustituir parcialmente a una tablet, el Flip8 apuesta por mantener la experiencia habitual de un móvil en un cuerpo mucho más compacto.

El exterior puede personalizarse con diferentes fondos, widgets y estilos visuales. La idea es que la cubierta no funcione únicamente como una pantalla de consulta, sino también como un elemento que refleje los gustos y la personalidad de su propietario.

El modelo estará disponible en Grafito, Blanco y Rosa. Samsung añadirá además un acabado Menta exclusivo de su tienda online, aunque la disponibilidad concreta de cada color puede variar dependiendo del mercado, el distribuidor o el operador.

El catálogo no resulta especialmente arriesgado, pero cubre distintos perfiles. Grafito y Blanco representan las opciones más sobrias, mientras que Rosa y Menta aportan un aspecto más llamativo a quienes buscan que el teléfono destaque cuando está cerrado.

La pantalla principal se quedan en las 6,9 pulgadas

Al abrir el teléfono aparece una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución FHD+ de 1.080 × 2.520 píxeles. La densidad alcanza los 400 píxeles por pulgada, suficiente para mostrar textos, fotografías y vídeos con un elevado nivel de nitidez.

El panel ofrece una tasa de refresco adaptativa que puede variar entre 1 y 120 Hz. Esta tecnología permite reducir la frecuencia cuando se muestra contenido estático y elevarla durante animaciones, desplazamientos o videojuegos.

Samsung incorpora además Vision Booster, una tecnología diseñada para mejorar la visibilidad en exteriores. El sistema adapta el brillo, el contraste y otros parámetros para que la imagen siga siendo legible bajo una iluminación intensa.

La FlexWindow de 4,1 pulgadas busca protagonismo

La pantalla exterior, denominada FlexWindow, utiliza un panel Super AMOLED de 4,1 pulgadas. Su resolución es de 948 × 1.048 píxeles, con una densidad de 342 píxeles por pulgada y una frecuencia que puede funcionar a 60 o 120 Hz.

El tamaño resulta suficientemente amplio para consultar información sin abrir el dispositivo. Samsung permite mostrar aplicaciones, accesos directos, notificaciones, controles multimedia y funciones vinculadas con Galaxy AI.

La FlexWindow deja de ser un simple complemento para convertirse en una parte esencial de la experiencia. La compañía pretende que el usuario pueda pasar de una consulta rápida a una acción concreta con el menor número posible de pasos.

También incluye Vision Booster para mejorar la visibilidad en exteriores. Esto resulta especialmente útil porque la pantalla externa se utiliza con frecuencia de pie, caminando o en lugares donde no siempre es cómodo abrir el teléfono por completo.

Now Brief convierte la cubierta en un centro de información

Now Brief llega directamente a la pantalla principal de FlexWindow. Esta función reúne información relevante para el usuario y muestra los siguientes pasos recomendados según la hora, la ubicación, las rutinas y la actividad reciente.

Por la mañana podría presentar una previsión meteorológica, recordatorios o el estado del tráfico. Más tarde puede mostrar próximas citas, información sobre bienestar, tareas pendientes o recomendaciones relacionadas con las aplicaciones utilizadas.

La gran diferencia es que la información no aparece como una colección estática de widgets. El sistema intenta priorizar aquello que puede resultar más útil en cada momento, reduciendo la necesidad de buscar manualmente entre aplicaciones.

Samsung también ha ampliado los escenarios compatibles y las tarjetas configurables. Now Brief puede incluir avisos de seguridad y privacidad, ayudando al usuario a detectar riesgos o revisar determinadas medidas de protección.

Gemini Intelligence llega directamente a FlexWindow

El Galaxy Z Flip8 permite acceder a Gemini Intelligence sin desplegar el teléfono. El asistente puede activarse mediante la tecla lateral o utilizando peticiones de voz naturales directamente desde la pantalla exterior.

El usuario puede pedir información, crear recordatorios o iniciar acciones conectadas entre distintas aplicaciones. La integración está diseñada para evitar que sea necesario abrir cada servicio por separado y repetir manualmente la misma información.

La automatización entre aplicaciones es compatible con más de 40 aplicaciones y servicios. Entre los ejemplos mencionados por Samsung se encuentran consultar entradas, localizar un restaurante cercano y realizar una reserva.

Gemini también puede utilizar el contenido que aparece en pantalla o una imagen como contexto. Esto permite formular peticiones más naturales, ya que no siempre es necesario describir desde cero aquello que el teléfono ya está mostrando.

Now Nudge intenta convertir las conversaciones en acciones

Now Nudge es otra de las novedades de Galaxy AI. Su objetivo es detectar cuándo una conversación está evolucionando hacia un plan concreto y mostrar acciones que puedan ayudar a completarlo.

Si durante un chat aparecen referencias a una comida, una reunión o un viaje, el sistema puede sugerir consultar la agenda, buscar una ubicación o guardar un lugar. El usuario sigue teniendo el control y decide si quiere ejecutar o ignorar la recomendación.

Samsung intenta que la inteligencia artificial deje de limitarse a responder preguntas. La compañía quiere que el teléfono pueda anticipar los pasos lógicos que normalmente realizaría una persona después de recibir determinada información.

Esta aproximación resulta especialmente interesante en un plegable compacto. Muchas sugerencias pueden revisarse desde FlexWindow, reservando la pantalla grande para tareas que realmente necesiten más espacio.

Gemini Notebook organiza archivos, notas e ideas

Gemini Notebook funciona como un espacio permanente para reunir notas, fotografías, grabaciones, archivos y documentos. En lugar de mantener la información repartida entre diferentes aplicaciones, el usuario puede concentrarla en un único proyecto.

La inteligencia artificial puede utilizar esos materiales para crear resúmenes de audio, informes, infografías o recapitulaciones de reuniones. También puede generar resúmenes visuales y documentos a partir de varias fuentes.

El Galaxy Z Flip8 no dispone de la gran pantalla de un Fold, pero Samsung quiere que también pueda participar en flujos de trabajo avanzados. La integración con servicios en la nube permite iniciar una tarea desde el móvil y continuarla posteriormente en otro dispositivo.

La función de arrastrar y soltar facilita añadir diferentes elementos al espacio de trabajo. Aunque el formato Flip está más orientado a la movilidad que a la productividad intensiva, estas herramientas amplían considerablemente sus posibilidades.

Una cámara principal de 50 MP para fotos y selfies

El Galaxy Z Flip8 incorpora una cámara principal de 50 MP con enfoque Dual Pixel, estabilización óptica y apertura f/1.8. El sensor utiliza píxeles de 1,0 μm y ofrece un campo de visión de 85 grados.

Samsung acompaña la cámara con ProVisual Engine, su conjunto de tecnologías de procesamiento fotográfico. El sistema busca ofrecer retratos detallados, tonos de piel naturales, efecto bokeh dinámico y mejores resultados en distintas condiciones de iluminación.

Una de las ventajas más claras del formato plegable es poder usar esta cámara para hacerse selfies. La FlexWindow actúa como visor, de modo que el usuario puede encuadrarse utilizando el sensor principal en lugar de depender de la cámara frontal.

La cámara también permite un zoom de calidad óptica 2x mediante recorte del sensor. No equivale a incorporar un teleobjetivo dedicado, pero ofrece mayor flexibilidad para retratos y encuadres más cerrados.

El ultra gran angular mantiene una resolución de 12 MP

La segunda cámara trasera es un ultra gran angular de 12 MP con apertura f/2.2. Su campo de visión de 123 grados permite capturar paisajes, edificios, fotografías de grupo y escenas en espacios reducidos.

Samsung mantiene una configuración familiar, probablemente porque considera que la combinación de 50 y 12 MP cubre las necesidades habituales del público al que se dirige el Flip.

La ausencia de un teleobjetivo continúa marcando una diferencia frente a algunos teléfonos de gama alta tradicionales. El espacio interno de un plegable de concha obliga a priorizar batería, bisagra y otros componentes.

Aun así, la cámara ultra gran angular aporta una perspectiva que resulta especialmente útil para vídeo y redes sociales. Su amplio encuadre facilita grabarse a uno mismo sin tener que alejar demasiado el teléfono.

FlexCam aprovecha los ángulos del teléfono plegable

FlexCam engloba las funciones que aprovechan la capacidad del teléfono para mantenerse abierto en diferentes posiciones. El dispositivo puede colocarse sobre una superficie para tomar fotografías o grabar vídeo sin utilizar un trípode.

Flex Mode permite realizar capturas manos libres desde ángulos bajos, elevados o intermedios. Esto puede resultar útil para fotografías de grupo, vídeos de cocina, grabaciones personales o contenidos destinados a redes sociales.

Camcorder Grip transforma la postura del teléfono para ofrecer un agarre más parecido al de una videocámara. El control Zoom Rocker permite ajustar el encuadre con mayor comodidad mientras se graba en movimiento.

La combinación del cuerpo plegable y la pantalla exterior ofrece además una vista previa en tiempo real. La persona situada delante de la cámara puede comprobar el encuadre antes de realizar la fotografía o comenzar la grabación.

Super Steady estrena bloqueo horizontal

El modo Super Steady ayuda a reducir las vibraciones cuando se graban escenas con movimiento. Samsung añade ahora Horizontal Lock, una opción que intenta mantener el horizonte correctamente nivelado incluso cuando el teléfono se inclina.

La función puede resultar útil al grabar caminando, corriendo o siguiendo a una persona. También facilita la creación de vídeos selfie más estables, uno de los usos promocionados para la familia Galaxy Z Flip.

El bloqueo horizontal no sustituye por completo a un estabilizador físico profesional, pero puede mejorar notablemente los vídeos cotidianos. La ventaja es que funciona directamente desde un dispositivo que cabe en cualquier bolsillo.

Samsung combina este sistema con la estabilización óptica de la cámara principal. El procesamiento electrónico y el movimiento físico de la lente trabajan juntos para reducir saltos y movimientos bruscos.

FlipShot y el espejo exterior refuerzan la personalización

FlipShot permite personalizar FlexWindow y crear selfies con un estilo similar al de una fotografía frente al espejo. La función está pensada para quienes utilizan el móvil como una herramienta habitual de expresión personal.

Samsung también incorpora Espejo en pantalla exterior. La imagen intenta comportarse como un espejo real para comprobar rápidamente el peinado, el maquillaje o la ropa antes de salir de casa.

Estas funciones pueden parecer anecdóticas, pero encajan con el público objetivo del dispositivo. El Galaxy Z Flip8 se presenta como un móvil que combina tecnología, moda y creación de contenido.

La pantalla externa también permite revisar las fotografías inmediatamente después de tomarlas. De este modo, no es necesario abrir el teléfono para comprobar el resultado o repetir una captura.

La cámara frontal de 10 MP sigue presente

Al abrir el Galaxy Z Flip8 encontramos una cámara selfie de 10 MP integrada en la pantalla. Cuenta con apertura f/2.2, píxeles de 1,12 μm y un campo de visión de 85 grados.

Esta cámara será la opción más cómoda para videollamadas y capturas rápidas mientras se utiliza la pantalla principal. Sin embargo, los usuarios que busquen la máxima calidad podrán recurrir a la cámara trasera de 50 MP y a FlexWindow.

La dualidad entre cámara frontal y cámara principal es una de las ventajas más particulares del formato Flip. El usuario puede elegir entre comodidad inmediata o una mayor calidad de imagen sin necesidad de accesorios.

Samsung no presenta un gran cambio de hardware en esta cámara interior. Las mejoras dependerán principalmente del procesamiento, las optimizaciones de software y las nuevas funciones de Galaxy AI.

El Exynos 2600 se encarga del rendimiento

En el interior encontramos el procesador Exynos 2600. Samsung reserva así su plataforma propia para el Galaxy Z Flip8, mientras que otros integrantes de la familia Galaxy Z utilizan procesadores Snapdragon.

El chip debe gestionar una pantalla principal de 120 Hz, una pantalla exterior avanzada, funciones de cámara y numerosas tareas de inteligencia artificial. Su rendimiento sostenido será especialmente importante debido al reducido espacio disponible para refrigeración.

El Exynos 2600 llega acompañado por 12 GB de memoria RAM. Esta cantidad debería permitir mantener varias aplicaciones abiertas, alternar con fluidez entre servicios y ejecutar funciones de IA sin comprometer la experiencia.

Samsung no detalla en la información facilitada todos los aspectos técnicos del procesador. Habrá que esperar a las pruebas de rendimiento y autonomía para comprobar cómo se comporta frente a sus principales rivales.

Dos versiones con 256 o 512 GB de almacenamiento

El Galaxy Z Flip8 estará disponible con 256 o 512 GB de almacenamiento interno. Ambas configuraciones incluyen los mismos 12 GB de memoria RAM, por lo que la diferencia se limita al espacio disponible.

La versión de 256 GB debería resultar suficiente para la mayoría de usuarios. Sin embargo, quienes graben mucho vídeo, almacenen numerosos juegos o utilicen archivos de gran tamaño pueden beneficiarse del modelo de 512 GB.

No existe ranura para tarjetas microSD. Como ocurre en la mayoría de teléfonos premium actuales, el usuario tendrá que elegir la capacidad adecuada en el momento de la compra o recurrir al almacenamiento en la nube.

La batería se mantiene en 4.300 mAh

Samsung incorpora una batería típica de 4.300 mAh dividida en dos celdas.La combinación de 4.300 mAh, refresco adaptativo y el nuevo procesador debería mejorar la autonomía. Aun así, el uso intensivo de la pantalla exterior, la cámara y las funciones de IA puede influir considerablemente en la duración real.

Samsung no ofrece en la hoja de especificaciones una cifra concreta de horas de uso. Como siempre, la autonomía dependerá de la cobertura, el brillo, las aplicaciones y el patrón de utilización de cada persona.

La carga por cable continúa limitada a 25 W

El Galaxy Z Flip8 admite carga por cable de 25 W mediante un adaptador compatible, que se vende por separado. Samsung indica que puede recuperar aproximadamente un 55% de batería en unos 30 minutos bajo condiciones controladas.

La potencia se mantiene por debajo de la ofrecida por algunos rivales. Sin embargo, Samsung suele priorizar la estabilidad térmica, la seguridad y la conservación de la batería a largo plazo.

La carga rápida utiliza tecnologías QC 2.0 y AFC. Para alcanzar la velocidad máxima será necesario utilizar un adaptador de 25 W y un cable USB-C de 3 A compatible.

Los resultados reales pueden variar si el teléfono está encendido, ejecuta aplicaciones o se encuentra en un entorno caluroso. La velocidad también disminuye progresivamente cuando la batería se acerca al 100%.

Carga inalámbrica de 15 W y PowerShare

El dispositivo admite carga inalámbrica rápida de hasta 15 W mediante cargadores compatibles con el estándar WPC. Esta opción permite dejar el teléfono sobre una base sin conectar físicamente ningún cable.

Samsung también mantiene Wireless PowerShare. Gracias a esta función, el Galaxy Z Flip8 puede compartir energía con auriculares, relojes u otros dispositivos compatibles con carga inalámbrica Qi.

PowerShare está pensado principalmente para resolver situaciones puntuales. No es la forma más eficiente de cargar otro dispositivo, pero puede resultar útil para recuperar algunos puntos de batería en unos auriculares o un reloj.

El funcionamiento puede verse afectado por fundas gruesas, accesorios metálicos o una colocación incorrecta. La carga inversa también consume parte de la autonomía del propio teléfono, por lo que conviene utilizarla con moderación.

Android 17 y One UI 9 llegan de fábrica

El Galaxy Z Flip8 se estrena con Android 17 y One UI 9. La interfaz de Samsung incluye adaptaciones específicas para las dos pantallas, el modo Flex y las nuevas funciones de inteligencia artificial.

One UI 9 introduce el panel Actividad del asistente de IA. Desde este apartado, el usuario puede revisar las automatizaciones que se han ejecutado en su nombre y acceder al agente responsable para consultar más información.

La transparencia se convierte en un elemento fundamental a medida que la IA gana autonomía. Samsung quiere evitar que las acciones automáticas queden repartidas y ocultas entre múltiples aplicaciones.

El sistema también incorpora Garantía y cuidado, un centro desde el que consultar información de cobertura, ejecutar herramientas de diagnóstico, solicitar reparaciones y acceder a asistencia remota.

Samsung Knox protege los datos y las funciones de IA

Samsung Knox continúa actuando como la base de seguridad del dispositivo. La protección comienza en el hardware y se extiende a las aplicaciones, los datos personales y las funciones conectadas.

Personal Data Engine procesa información contextual para ofrecer experiencias personalizadas. Samsung protege este motor mediante Knox Enhanced Encrypted Protection, que crea espacios cifrados específicos para cada aplicación.

Knox Vault añade una capa física resistente a manipulaciones. Su función es aislar y proteger información especialmente sensible frente a ataques que intenten acceder directamente al hardware.

La compañía también mantiene herramientas conocidas como Auto Blocker, Theft Protection, Private Sharing y Secure Wi-Fi. Estas funciones permiten bloquear amenazas, proteger archivos compartidos y reducir riesgos al utilizar redes públicas.

Alertas de privacidad y mayor control sobre la inteligencia artificial

El Galaxy Z Flip8 incorpora alertas de privacidad capaces de avisar de riesgos potenciales. Entre ellos se encuentran intentos innecesarios de acceder a permisos o servicios en segundo plano.

El panel de Inteligencia avanzada permite decidir cómo se procesan los datos. Dependiendo de la función, el usuario puede optar por procesamiento local, servicios en la nube o limitar determinadas capacidades.

Samsung insiste en que la inteligencia artificial debe funcionar con transparencia, elección y control. El teléfono no solo debe ofrecer recomendaciones útiles, sino explicar qué está haciendo y permitir detenerlo.

Este enfoque será cada vez más relevante conforme los asistentes sean capaces de reservar, organizar o ejecutar acciones entre aplicaciones. Cuanta más autonomía recibe la IA, mayor debe ser la visibilidad de sus decisiones.

Wi-Fi 7, 5G y Bluetooth 5.4

En conectividad, el Galaxy Z Flip8 es compatible con redes 5G y LTE. La disponibilidad y las velocidades máximas dependerán del operador, el mercado, la cobertura y las características de la red.

El teléfono incorpora Wi-Fi 7, aunque será necesario utilizar un router compatible para aprovechar sus ventajas. Esta generación puede mejorar la velocidad, reducir la latencia y gestionar con mayor eficiencia varios dispositivos conectados.

Bluetooth 5.4 completa el apartado inalámbrico. Esta conexión permite enlazar auriculares, relojes, mandos, accesorios y otros dispositivos con un consumo energético reducido.

La documentación también menciona funciones para compartir archivos con dispositivos Apple. Quick Share podrá interactuar con AirDrop en modelos y versiones compatibles, facilitando el envío de contenido entre los ecosistemas Galaxy e iOS.

Smart Switch facilita el cambio desde un iPhone

Samsung ha actualizado Smart Switch para simplificar la migración desde iOS. El usuario puede escanear un código QR en su dispositivo anterior e iniciar una transferencia inalámbrica sin descargar aplicaciones adicionales.

La herramienta puede trasladar contactos, fotografías, historial de llamadas y ajustes de accesibilidad. También amplía la compatibilidad con contraseñas, claves de acceso, datos de la eSIM y otros elementos que normalmente complican el cambio de plataforma.

El objetivo es reducir la fricción que supone abandonar un iPhone para pasar a Galaxy. Cuantos más datos se transfieran automáticamente, menos tiempo tendrá que dedicar el usuario a configurar el nuevo teléfono.

La compatibilidad concreta depende de las versiones de Android, One UI e iOS. Algunas funciones, como la migración de eSIM, también pueden variar según el operador.

Resistencia IP48 frente al agua y partículas

El Galaxy Z Flip8 cuenta con certificación IP48. La primera cifra indica una protección limitada frente a determinadas partículas sólidas, mientras que la segunda confirma resistencia frente a la entrada de agua bajo condiciones controladas.

Samsung ha probado el dispositivo en agua dulce hasta una profundidad de 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos. Esto aporta tranquilidad ante lluvia, salpicaduras o una caída accidental en agua limpia.

La certificación no significa que el teléfono sea apropiado para utilizarlo en la piscina o en la playa. El agua salada, el cloro, la arena y otros residuos pueden dañar la bisagra o afectar a las juntas.

La resistencia tampoco es permanente. El desgaste, los golpes y las reparaciones pueden reducir la protección con el paso del tiempo, por lo que conviene evitar exposiciones innecesarias.

Seis meses de Google AI Pro incluidos

Los compradores recibirán una prueba de seis meses de Google AI Pro. La suscripción incluye acceso ampliado a modelos avanzados de inteligencia artificial y 5 TB de almacenamiento en la nube.

La promoción encaja con el enfoque del teléfono en Galaxy AI y Gemini Intelligence. El almacenamiento adicional también puede resultar útil para guardar fotografías, vídeos, documentos y proyectos creados con Gemini Notebook.

Precio y Samsung Care+

Los precios del Galaxy Z Flip8 son los siguientes:

12 GB RAM / 256 GB almacenamiento: 1.299€

12 GB RAM / 512 GB almacenamiento: 2.499€

Samsung Care+ ofrece cobertura frente a daños accidentales, ampliación de garantía y asistencia mediante piezas originales. Algunas modalidades también incluyen protección frente a robo y pérdida.

Los clientes que compren un nuevo plegable en Samsung.com y contraten un plan mensual podrán recibir los tres primeros meses sin coste. Las condiciones concretas, franquicias y tipos de cobertura dependen de cada país.

One UI 9 integra las herramientas de soporte directamente en el teléfono. Desde Garantía y cuidado es posible comprobar el estado de la cobertura, ejecutar diagnósticos y solicitar una reparación.

El acceso centralizado puede simplificar los trámites en caso de avería. En un plegable, donde la pantalla y la bisagra son elementos especialmente complejos, contar con un servicio de reparación adecuado puede resultar importante.

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Tabla de especificaciones del Samsung Galaxy Z Flip8

Característica Samsung Galaxy Z Flip8 Pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, 1.080 × 2.520 píxeles, 400 ppp, tasa adaptativa de 1-120 Hz y Vision Booster Pantalla exterior Super AMOLED FlexWindow de 4,1 pulgadas, 948 × 1.048 píxeles, 342 ppp, 60/120 Hz y Vision Booster Procesador Samsung Exynos 2600 Memoria RAM 12 GB Almacenamiento 256 o 512 GB Cámara principal 50 MP, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, píxeles de 1,0 μm, campo de visión de 85° y zoom de calidad óptica 2x Cámara ultra gran angular 12 MP, f/2.2, píxeles de 1,12 μm y campo de visión de 123° Cámara frontal 10 MP, f/2.2, píxeles de 1,12 μm y campo de visión de 85° Batería 4.300 mAh típicos, sistema de doble batería Carga por cable 25 W; hasta aproximadamente el 55% en 30 minutos bajo condiciones de laboratorio Carga inalámbrica 15 W y Wireless PowerShare Dimensiones desplegado 75,4 × 166,9 × 6,1 mm Dimensiones plegado 75,4 × 85,7 × 13,1 mm Peso 180 gramos Resistencia Certificación IP48 Sistema operativo Android 17 con One UI 9 Conectividad 5G, LTE, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 Colores Grafito, Blanco, Rosa y Menta, este último exclusivo de Samsung.com Inteligencia artificial Galaxy AI, Gemini Intelligence, Now Brief, Now Nudge, Gemini Notebook y panel de actividad del asistente Seguridad Samsung Knox, Knox Vault, KEEP, Personal Data Engine, Auto Blocker y alertas de privacidad