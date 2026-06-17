Samsung permitirá revisar la salud de tu mascota con una foto desde el móvil

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Las mascotas forman parte esencial de millones de hogares, y cada vez más usuarios buscan soluciones tecnológicas que les ayuden a controlar su bienestar de forma sencilla. Samsung quiere entrar de lleno en este terreno con una nueva función pensada para detectar posibles señales de problemas de salud en perros y otros animales de compañía desde casa.

La compañía ha anunciado una nueva solución de cuidado para mascotas que permitirá analizar imágenes tomadas con teléfonos Galaxy. La idea es que el usuario pueda capturar una foto de su mascota y recibir una evaluación preliminar basada en inteligencia artificial sobre determinados indicadores de salud.

Una solución presentada en VivaTech 2026

Samsung ha dado a conocer esta novedad durante VivaTech 2026, una de las ferias tecnológicas y de startups más importantes de Europa. En el evento, la compañía presentó su Connected Care Ecosystem Zone, un espacio dedicado a mostrar cómo sus dispositivos Galaxy y la plataforma Samsung Health pueden integrarse en experiencias de bienestar más proactivas.

Dentro de ese ecosistema, Samsung mostró una nueva propuesta enfocada en el cuidado de mascotas. El objetivo es que los usuarios puedan hacer un seguimiento más cómodo de ciertos problemas potenciales sin necesidad de acudir inmediatamente a una consulta veterinaria para cada duda menor.

Colaboración con Lifet

Esta función ha sido desarrollada en colaboración con Lifet, una solución especializada en la gestión de salud para mascotas. El análisis de las imágenes se realizará mediante inteligencia artificial a través de Lifet by Elevenliter.

El funcionamiento será sencillo: el usuario tomará una fotografía con su dispositivo Galaxy y el sistema analizará la imagen en busca de posibles señales asociadas a diferentes condiciones de salud.

Entre los problemas que podrá identificar se mencionan algunas afecciones dentales, la luxación rotuliana y las cataratas. Estas son condiciones habituales en muchas mascotas, especialmente en perros de determinadas razas o edades, por lo que una herramienta de detección temprana podría resultar útil para los propietarios.

Integración con SmartThings y Pet Care

Para utilizar esta nueva solución será necesario contar con la aplicación SmartThings y el servicio Pet Care instalados. Samsung no ha indicado que todas las funciones estarán disponibles de forma universal desde el primer día, ya que la disponibilidad podrá variar según el país, la región y el modelo del dispositivo.

Esto significa que algunos usuarios podrían recibir la función antes que otros, dependiendo del mercado en el que se encuentren y del teléfono Galaxy que utilicen.

La integración con SmartThings también refuerza la estrategia de Samsung de convertir su ecosistema de dispositivos en una plataforma de cuidado más amplia, no solo para las personas, sino también para el hogar y los animales de compañía.

No sustituye al veterinario

Aunque la función puede ser útil para detectar posibles señales de alerta, Samsung aclara que el análisis realizado por inteligencia artificial no sustituye un diagnóstico veterinario profesional.

La herramienta está pensada como una ayuda complementaria para los dueños de mascotas, no como una solución médica definitiva. En caso de detectar síntomas, cambios de comportamiento o cualquier problema visible, lo recomendable seguirá siendo acudir a un veterinario.

Este punto es importante, ya que las soluciones de salud basadas en inteligencia artificial pueden facilitar la prevención y el seguimiento, pero no reemplazan la valoración clínica de un especialista.

La tecnología también mira hacia las mascotas

Con esta novedad, Samsung se suma a una tendencia creciente: el uso de inteligencia artificial y dispositivos conectados para mejorar el cuidado de los animales domésticos. Cámaras inteligentes, comederos automáticos, collares con seguimiento de actividad y aplicaciones de salud para mascotas son cada vez más comunes.

La propuesta de Samsung destaca porque aprovecha algo que los usuarios ya tienen en el bolsillo: el teléfono móvil. Al utilizar la cámara de un Galaxy y combinarla con análisis de IA, la compañía busca ofrecer una experiencia accesible y rápida para revisar posibles problemas de salud.

Una función con potencial dentro del ecosistema Galaxy

La llegada de esta solución podría reforzar el valor de los dispositivos Galaxy como herramientas de bienestar integral. Samsung ya ha trabajado durante años en funciones de salud para personas a través de Samsung Health, relojes Galaxy Watch y sensores de seguimiento físico.

Ahora, con esta nueva función para mascotas, la compañía amplía ese enfoque hacia un segmento con gran potencial. Para muchos usuarios, poder revisar el estado de salud de su mascota desde el móvil puede convertirse en una función práctica, especialmente si ayuda a detectar señales tempranas que podrían pasar desapercibidas.

Un primer paso hacia el cuidado animal asistido por IA

La nueva solución de Samsung y Lifet apunta a un futuro en el que la inteligencia artificial tendrá un papel cada vez más relevante en el cuidado preventivo de las mascotas. Aunque todavía dependerá de la disponibilidad por región y dispositivo, la función muestra cómo los teléfonos inteligentes pueden ir más allá de la comunicación, el entretenimiento o la productividad.

En definitiva, Samsung quiere que sus móviles Galaxy también sirvan para ayudar a cuidar mejor de los animales de compañía. Con solo una fotografía, los usuarios podrán obtener una primera orientación sobre posibles problemas de salud, siempre teniendo claro que el diagnóstico final debe quedar en manos de un veterinario.