Samsung SmartThings Now: una casa más intuitiva y control local un 30% más rápido

Una casa conectada resulta mucho más útil cuando encender una luz es inmediato y las automatizaciones que utilizas a diario están a mano.

Samsung quiere acercarse a esa experiencia con SmartThings Now, una nueva función que recomienda acciones según el contexto y tus hábitos, acompañada de una renovación de la interfaz y mejoras en la forma de comunicarse con los dispositivos.

Tras el reciente rediseño de la aplicación en Android, la compañía ha detallado qué hay detrás de esta actualización. Entre las novedades destacan un control local que, según Samsung, mejora los tiempos de respuesta aproximadamente un 30%, sugerencias para organizar tus favoritos y compatibilidad con Matter 1.6. Conviene distinguir, eso sí, entre lo que incorpora SmartThings y las funciones del estándar que todavía necesitan la participación de otros fabricantes.

Control local para que los dispositivos respondan antes

La mejora más interesante para el uso diario puede ser precisamente la menos visible. Cuando el móvil y un hub de SmartThings están conectados a la misma red WiFi, las órdenes pueden enviarse directamente del teléfono al hub, evitando el recorrido por la nube. Para una acción tan sencilla como encender una lámpara, ese camino más corto puede marcar la diferencia entre una respuesta inmediata y una espera perceptible.

Samsung cifra la mejora de los tiempos de respuesta en aproximadamente un 30% frente al control mediante la nube. Es un resultado obtenido por la compañía en condiciones controladas, por lo que el rendimiento real dependerá de cada instalación. La otra ventaja es mantener el control de los equipos compatibles cuando se producen interrupciones de la conexión a Internet, siempre que la comunicación local necesaria siga funcionando.

La aplicación alterna automáticamente entre el control local y el remoto a través de la nube, según estés en casa o fuera. Además, la página de diagnóstico de dispositivos desconectados permite actualizar la información de red de los equipos registrados de una sola vez. Esto puede ahorrar trabajo cuando toca recuperar varios aparatos después de cambiar la configuración de la conexión doméstica.

El control local está disponible en Android e iOS con hubs SmartThings Station, SmartThings V2, V3 y V4, además de televisores Samsung y frigoríficos Family Hub con funciones de hub. La compatibilidad del equipo sigue siendo relevante: tener instalada la aplicación, por sí solo, no convierte cualquier dispositivo conectado en un aparato capaz de recibir estas órdenes locales.

SmartThings Now propone acciones y pone orden en tus rutinas

La nueva función aparece como una fila de tarjetas en la parte superior de la pestaña Inicio. La idea es presentar controles útiles en el momento oportuno, reduciendo la necesidad de entrar en distintos menús para encontrarlos. En vez de ofrecer siempre los mismos accesos, SmartThings Now utiliza la situación del usuario para proponer qué podría interesarle hacer a continuación.

Uno de los ejemplos es la llegada a casa: cuando te aproximas a una ubicación doméstica registrada, la aplicación puede sugerir que enciendas las luces y el purificador de aire antes de entrar. Si ejecutas esas acciones, te propone convertirlas en una rutina que se repita automáticamente. Así, una operación que has realizado de forma puntual puede servir como punto de partida para configurar una automatización.

Las sugerencias también afectan a los Favoritos de Inicio, donde SmartThings analiza la actividad de la última semana para recomendar qué dispositivos, servicios o rutinas deberían estar más accesibles. Samsung pone como ejemplo retirar la tarjeta del aire acondicionado cuando disminuye su uso o añadir la de AirDresser cuando empieza a utilizarse con mayor frecuencia. Son recomendaciones para adaptar la pantalla a tus costumbres, en lugar de mantener una colección de accesos que apenas tocas.

Para revisar las automatizaciones existentes está Routine Insight, una tarjeta que permite consultar la actividad de las rutinas durante la semana anterior y eliminar las que ya no necesitas. También se accede desde Automatizaciones > Sugerencias. SmartThings Now contempla, además, tarjetas de Family Care: si un familiar registrado pasa un periodo prolongado sin actividad en sus dispositivos, puede mostrar opciones para contactar con él.

Una interfaz más cómoda y vistas de la casa en 2D y 3D

Samsung acompaña las nuevas sugerencias con una reorganización de la pantalla principal. Los paneles, las tarjetas de dispositivos y las tarjetas de servicios adoptan una presentación más ordenada, con elementos más compactos para aprovechar el espacio. El objetivo práctico es poder consultar el estado de los equipos y sus lecturas sin tener que desplazarse tanto por la pantalla.

La navegación incorpora una barra flotante en la zona inferior, que acerca las funciones frecuentes al pulgar y facilita el manejo con una mano. Es un cambio especialmente útil en móviles grandes, donde los controles situados arriba suelen obligar a recolocar el teléfono. Su aspecto también sigue la dirección visual de las versiones más recientes de One UI.

La experiencia se completa con la posibilidad de consultar el hogar mediante vistas en 2D o 3D, una alternativa visual a recorrer listas de aparatos. No se trata de una función que Samsung haya inventado con este anuncio: Map View ya formaba parte de SmartThings. Los fondos animados, por su parte, cambian a lo largo del día para dar un aspecto más dinámico a la pantalla.

La nueva experiencia de Inicio, incluido SmartThings Now, alcanza a dispositivos compatibles como móviles, televisores Samsung, frigoríficos Family Hub, equipos Windows y electrodomésticos Samsung con pantallas de 7 o 9 pulgadas.

Matter 1.6 amplía las posibilidades, pero requiere dispositivos compatibles

La actualización añade compatibilidad con Matter 1.6, la versión más reciente del estándar de conectividad para el hogar inteligente. Matter busca que dispositivos de distintas marcas puedan trabajar juntos, algo especialmente importante cuando combinas iluminación, climatización y sensores de diferentes fabricantes. Es la misma apuesta por la interoperabilidad que encontramos en productos como el termostato tado° X de segunda generación, compatible con Matter y Thread.

En esta actualización, SmartThings incorpora soporte para cuatro categorías adicionales de dispositivos: contadores energéticos para monitorizar la electricidad, sistemas de cierre para determinados tipos de puertas y portones, equipos de riego y sensores del suelo. Samsung también anuncia mejoras de estabilidad y rendimiento al controlar grupos de equipos. El matiz es que estas categorías amplían la cobertura de SmartThings; Matter 1.6 no las introduce como categorías nuevas del estándar.

Entre las novedades propias de Matter 1.6 está la configuración mediante NFC, que permite completar el proceso de incorporación de un dispositivo utilizando comunicación de corto alcance. La especificación contempla incluso hacerlo antes de que ciertos equipos estén completamente alimentados. En una instalación compatible, esto puede simplificar la preparación de aparatos que después quedarán en lugares poco accesibles.

También aparece Joint Fabric, un mecanismo para que varios controladores autorizados administren una misma red Matter compartida. Su propósito es facilitar que los dispositivos estén disponibles desde diferentes plataformas sin repetir una configuración independiente en cada una. Para quien utiliza varios ecosistemas en casa, supone una vía para reducir las complicaciones al compartir el control.

Ahora bien, el soporte para una versión de Matter no garantiza que todas sus funciones estén disponibles desde el primer día. Tanto la configuración NFC como la administración compartida requieren que los fabricantes y las plataformas implementen los componentes correspondientes. Samsung ha explicado las mejoras de SmartThings en su anuncio oficial, mientras que la Connectivity Standards Alliance detalla las novedades de Matter 1.6. Al actualizar la aplicación, conviene comprobar qué admite cada equipo de tu instalación.