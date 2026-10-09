Samsung rectifica: SmartTag3 funciona con iPhone, pero sigue excluyendo a otros Android

El Samsung Galaxy SmartTag3 seguirá sin funcionar con móviles Android de otras marcas, pese a las declaraciones que habían apuntado a una apertura de su compatibilidad.

La situación resulta llamativa: el nuevo localizador admite dispositivos iOS, pero un Google Pixel u otro Android ajeno a la familia Galaxy continúa fuera de su lista de móviles compatibles.

Para quien utiliza etiquetas de localización en las llaves o el equipaje, el detalle importa tanto como la batería o el alcance. La tercera generación amplía las posibilidades de compartir objetos entre usuarios de Galaxy e iPhone, aunque esa apertura todavía deja fuera a una parte importante del ecosistema Android.

Samsung rectifica tras haber confirmado una apertura a otros Android

Según Android Authority, Samsung había afirmado que SmartTag3 funcionaría con otros Android capaces de descargar SmartThings y Samsung Find desde Google Play. La respuesta parecía confirmar una compatibilidad más amplia y el medio recibió inicialmente la misma explicación al solicitar una aclaración.

La prueba con un Pixel 11 Pro terminó, sin embargo, con un mensaje de incompatibilidad. Al volver a preguntar, Android Authority obtuvo una respuesta distinta: un portavoz señaló que, entre los smartphones Android, SmartTag3 solo se conecta y funciona con dispositivos Galaxy.

Samsung también indicó que actualmente no tiene planes de admitir otros Android. Por tanto, la ampliación no queda presentada como una función pendiente de una actualización inminente; quien contaba con utilizar el localizador desde un móvil de otra marca no tiene ahora una fecha a la que agarrarse.

La apertura a todos los Android tampoco formaba parte del anuncio inicial: apareció en respuestas posteriores a medios. La rectificación corrige esa información, mientras la compatibilidad con iPhone se mantiene; son dos cuestiones diferentes que habían quedado mezcladas durante los días posteriores a la presentación.

Tener SmartThings instalado no basta para usar SmartTag3

La diferencia entre una aplicación disponible y un accesorio compatible explica buena parte de la confusión. SmartThings puede utilizarse en móviles de otros fabricantes, aunque Samsung advierte de posibles limitaciones. Eso no garantiza que todos los dispositivos integrados en la plataforma funcionen con cualquier teléfono, incluido SmartTag3.

Samsung Find, la otra aplicación mencionada en aquella respuesta, mantiene un alcance más limitado. Su ficha de Google Play especifica disponibilidad para Galaxy con One UI 3 o posterior. La propia aplicación de localización, por tanto, tampoco respaldaba una apertura general a teléfonos Android de otras marcas.

Los requisitos del accesorio son más concretos que los de esa aplicación: la ficha de SmartTag3 enumera Galaxy con Android 12 o posterior y dispositivos con iOS 17 o posterior, con SmartThings. Vista de brújula requiere además un Galaxy compatible con UWB o Bluetooth 6.0 Channel Sounding.

Fuera del alcance directo del móvil, la ubicación se actualiza con ayuda de Galaxy cercanos que participan en la red de localización de Samsung. Los tiempos dependen de esos dispositivos y del entorno. Que el localizador pueda ser detectado por esa red no elimina los requisitos del teléfono desde el que su propietario quiere utilizarlo.

El iPhone sí es compatible, aunque la experiencia tiene limitaciones

La apertura a iOS permite consultar y compartir la ubicación de pertenencias entre plataformas compatibles. Samsung explica también que un usuario de iPhone puede registrar SmartTag3 directamente en SmartThings y utilizar las funciones admitidas de forma independiente, además de participar en etiquetas compartidas con familiares.

El catálogo de funciones cambia según el móvil. En iOS quedan fuera Vista de brújula, los avisos por dejar un objeto atrás y hacer sonar el teléfono pulsando el botón. La ficha también excluye la descarga del historial, su vista de carretera y el registro de paseos en el modo de mascotas.

El accesorio conserva sus mejoras de hardware: un volumen aproximadamente un 35 % menor y un peso un 33 % inferior al anterior, junto con hasta 550 días de batería en uso estándar y 790 en ahorro. En nuestra presentación del Galaxy SmartTag3 encontrarás el resto de características y las condiciones de esas cifras.

Para una familia que combina Galaxy e iPhone, las funciones compartidas pueden facilitar localizar una maleta o unas llaves. Si alguno utiliza un Android de otra marca, esa posibilidad no se extiende a su teléfono. SmartTag3 abre una puerta entre Samsung y Apple, pero mantiene una barrera dentro de Android que conviene conocer antes de dar por universal su compatibilidad.