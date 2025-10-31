Tim Cook anuncia que Apple abrirá su ecosistema a más modelos de IA

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

Tim Cook anuncia que Apple abrirá su ecosistema a más modelos de IAApple continúa avanzando en su estrategia de inteligencia artificial (IA) con nuevos planes para integrar herramientas de terceros directamente en sus sistemas operativos.

Según declaraciones recientes de Tim Cook, CEO de la compañía, el objetivo es colaborar con más socios tecnológicos y ampliar el alcance de las capacidades de Apple Intelligence, el ecosistema de IA que la compañía presentó este año.

📱 ¡vivo X300 / X300 Pro! ¡Las mejores ofertas con descuentos y regalos! [ Saber más ]

Más integración con modelos de IA externos

Durante una entrevista con CNBC, Cook confirmó que Apple tiene la intención de “integrarse con más personas con el tiempo”.

Actualmente, la empresa ya ha incorporado ChatGPT dentro de Siri, y trabaja en una futura integración con Google Gemini, según varios informes. Además, circulan rumores sobre posibles colaboraciones con Anthropic (creadora de Claude) y Perplexity AI, una plataforma emergente de búsqueda conversacional.

Estas alianzas marcan un cambio significativo en la estrategia de Apple, que tradicionalmente ha priorizado el desarrollo interno de sus tecnologías. Sin embargo, el enfoque actual busca combinar la seguridad y privacidad de iOS con la potencia de los modelos de IA más avanzados del mercado.

El futuro de Siri: una versión potenciada por IA

Tim Cook adelantó que Apple está en camino de lanzar una versión renovada de Siri impulsada por inteligencia artificial el próximo año. “Estamos haciendo grandes progresos con Siri”, aseguró durante la conferencia de resultados financieros del cuarto trimestre, destacando que la compañía sigue abierta a adquisiciones estratégicas que refuercen su hoja de ruta en IA.

La nueva Siri aprovechará modelos generativos para ofrecer respuestas más contextuales, naturales y personalizadas, con integración profunda en todo el ecosistema Apple, desde el iPhone y el iPad hasta el Mac y el Vision Pro.

Resultados récord impulsan la confianza en la IA de Apple

El anuncio de estos planes coincidió con la publicación de los resultados financieros del cuarto trimestre fiscal de 2025, en los que Apple alcanzó unos ingresos récord de 102.500 millones de dólares, un 8 % más que el año anterior.

Esta cifra refuerza la posición de la compañía de cara a futuras inversiones en inteligencia artificial y desarrollo de producto.

Rumores de colaboración entre Apple y Google

De acuerdo con un informe de Bloomberg, Apple estaría negociando una asociación con Google para incorporar un motor de búsqueda basado en IA dentro de Siri.

Por su parte, el CEO de Google, Sundar Pichai, confirmó que su compañía trabaja en compatibilidad de Gemini con el iPhone, lo que sugiere una alianza tecnológica sin precedentes entre ambos gigantes.

Si se concreta, esta colaboración podría convertir a Siri en una herramienta mucho más potente, capaz de combinar la precisión de Gemini con la privacidad y optimización del ecosistema Apple.