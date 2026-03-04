vivo X200 Ultra y vivo X300 Pro serán compatibles con los nuevos accesorios de teleobjetivo

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

La marca china vivo continúa desvelando información sobre su próximo smartphone insignia, el vivo X300 Ultra, un dispositivo que está generando gran expectación entre los amantes de la fotografía móvil.

Durante el Mobile World Congress 2026 celebrado en Barcelona, la compañía ha mostrado nuevos detalles sobre uno de los elementos más llamativos del dispositivo: sus accesorios de teleobjetivo externos, diseñados para ampliar las capacidades fotográficas del terminal.

Además, el fabricante ha confirmado que el smartphone ofrecerá grabación de vídeo 4K a 120 FPS en Dolby Vision, estabilización óptica en todas las cámaras traseras y carga rápida de 100 W, lo que refuerza su posición dentro de la gama premium.

Un enfoque modular para mejorar la fotografía móvil

Una de las novedades más interesantes del vivo X300 Ultra es su sistema de accesorios para cámara.

El smartphone puede acoplarse a una estructura tipo “camera cage” que permite montar diferentes teleconvertidores, ampliando significativamente el alcance óptico del dispositivo.

Este concepto recuerda más al mundo de la fotografía tradicional que al de los smartphones, ya que permite modificar las capacidades del sistema de cámaras mediante accesorios intercambiables.

Durante la feria, vivo mostró un vídeo teaser en el que destacaba precisamente esta capacidad modular, acompañado posteriormente por demostraciones prácticas que revelaron nuevos detalles sobre el funcionamiento de estos accesorios.

Dos teleconvertidores disponibles: 2,35x y 4,7x

Inicialmente se especulaba con que el accesorio incluiría un sistema de doble lente. Sin embargo, la realidad es diferente.

vivo ha presentado dos teleconvertidores independientes:

Un teleconvertidor con zoom 2,35x

Otro con zoom 4,7x

El modelo 2,35x destaca por su tamaño relativamente compacto, siendo incluso más pequeño que los accesorios que la compañía comercializa actualmente para la generación anterior.

Esto facilita su uso en movilidad y lo convierte en una opción interesante para quienes desean mejorar la capacidad de zoom sin añadir demasiado volumen al dispositivo.

Compatibilidad entre generaciones de smartphones

Uno de los aspectos más interesantes del sistema es su compatibilidad entre distintos modelos de la marca.

Según ha confirmado la compañía, el teleconvertidor 2,35x será compatible no solo con el nuevo vivo X300 Ultra, sino también con dispositivos anteriores como el vivo X200 Ultra y el vivo X300 Pro.

Además, el sistema de montaje utilizado por el X300 Ultra permite utilizar accesorios teleobjetivo existentes, lo que protege la inversión de los usuarios que ya poseen equipos compatibles.

Por el momento, no está claro si el nuevo teleconvertidor 4,7x también funcionará con los modelos anteriores, algo que vivo aún no ha confirmado oficialmente.

Un sistema de cámara con estabilización óptica completa

En el apartado fotográfico, el vivo X300 Ultra mantiene la estrategia de su predecesor y apuesta por un sistema de cámaras con estabilización óptica de imagen (OIS) en todos los sensores traseros.

Esta característica resulta especialmente relevante en fotografía con zoom y grabación de vídeo, donde la estabilización óptica ayuda a reducir vibraciones y mejorar la nitidez de las imágenes.

El enfoque recuerda al de otros dispositivos de gama alta como el Samsung Galaxy S26 Ultra, uno de sus principales competidores dentro del segmento premium.

Vídeo avanzado con 4K a 120 FPS y Dolby Vision

Otro de los puntos fuertes del vivo X300 Ultra será su capacidad de grabación de vídeo.

La compañía ha confirmado que el smartphone permitirá capturar vídeo 4K a 120 fotogramas por segundo, una característica que facilita la grabación de escenas de acción o la creación de vídeos a cámara lenta de alta calidad.

El dispositivo también soportará Dolby Vision y grabación en D-Log de 10 bits, un formato pensado para creadores de contenido y profesionales que desean mayor flexibilidad en la edición y corrección de color.

Estas prestaciones sitúan al dispositivo entre los smartphones más avanzados para vídeo móvil.

Carga rápida de 100 W certificada

Más allá de la fotografía, vivo también ha confirmado un aspecto importante en el apartado de batería.

El vivo X300 Ultra contará con carga rápida por cable de hasta 100 W, una característica que ha sido certificada por TÜV Rheinland.

Esta potencia de carga permitirá recuperar gran parte de la batería en pocos minutos y representa una ventaja frente a algunos rivales directos del mercado.

Presentación global aún sin fecha confirmada

Aunque vivo continúa mostrando avances del dispositivo en eventos tecnológicos como el MWC, la compañía todavía no ha confirmado la fecha oficial de lanzamiento del X300 Ultra en el mercado global.

Todo apunta a que el dispositivo se posicionará como el smartphone fotográfico más ambicioso de la marca, combinando sensores avanzados, estabilización óptica en todas las cámaras y accesorios ópticos intercambiables.

Si finalmente llega al mercado internacional con estas características, el vivo X300 Ultra podría convertirse en uno de los dispositivos más interesantes del año para los entusiastas de la fotografía móvil.