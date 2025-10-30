📸 vivo X300 Pro: Así es el sistema de cámaras más ambicioso con sello ZEISS

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

El vivo X300 Pro ha llegado hoy a España y lo hace con una propuesta fotográfica que mezcla hardware de primera, algoritmos propios y colaboración con ZEISS, apuntando a liderar la fotografía y el vídeo móvil en Android.

A continuación desgranamos de forma exhaustiva todo lo que aporta su módulo de cámaras, funciones avanzadas y accesorios para creadores.

vivo X300 PRECIO: 1.099€ 🎁 Ver 1 oferta vivo

vivo X300 Pro PRECIO: 1.399€ 🎁 Ver 1 oferta vivo store

Sistema fotográfico: tres sensores y una meta clara

El conjunto arranca con un teleobjetivo ZEISS APO de 200 MP (sensor exclusivo HPBlue) con apertura f/2,67, estabilización OIS y revestimiento ZEISS T***. Presume además de certificación **APO y CIPA 5,5 para estabilización profesional.

Le acompaña un sensor principal Sony LYT-828 de 50 MP con estabilización de grado cardán (±1,5°), f/1,57 y óptica 7P; se completa con un cámara ultra gran angular de 50 MP (sensor Samsung ISOCELL JN1, f/2,0, AF) y una cámara frontal de 50 MP con 92° y enfoque automático. Un conjunto pensado para ofrecer detalle, rango dinámico y control en todos los escenarios

Cámara principal Sony LYT-828: rango dinámico y ruido bajo

La LYT-828 llega con un motor X-Track propio, Hybrid Frame-HDR y tecnología Loss-Less Exposure (LLE) para mantener el HDR activo desde la previsualización hasta el vídeo, elevando el rango dinámico por encima de 100 dB y reduciendo el ruido de forma visible en baja luz.

El objetivo: fotos limpias, con detalle y luces/sombras realistas.

Ultra gran angular y cámara frontal de 50 MP

El ultra gran angular de 50 MP (15 mm eq.) ofrece AF y conserva geometrías en los bordes, mientras que la frontal de 50 MP (sensor Samsung ISOCELL JN1) con 92° captura fotos de grupos sin deformaciones y mantiene detalles finos (pelo, pestañas) con ayuda de NICE + Natural Beauty, cuidando tono de piel y textura natural.

Teleobjetivo ZEISS de 200 MP: claridad y alcance real

La óptica estrella es el tele de 200 MP con sensor HPBlue co-desarrollado con Samsung y MediaTek, optimizado para mayor alcance, nitidez y captura de movimiento. Soporta macro tele hasta 20×, reduce dominantes gracias a vidrio azul de alta transmisión y, junto al revestimiento ZEISS T*** y la **certificación APO, minimiza reflejos y aberraciones cromáticas para un color más puro.

Para escenas complejas, el teléfono combina “Stagger Dual-Exposure” para ampliar el rango dinámico, DCG para evitar rostros “fantasma” en retratos nocturnos y una NPU de imagen en el Dimensity 9500 que acelera el enfoque de seguimiento y congela el movimiento a distancia.

Para deporte y conciertos, el vivo X300 Pro refina la captura de sujetos en 480 mm+, con ráfagas de hasta 12 fps/216 fotogramas y combinación de exposición dual para escenas con contraste extremo.

El sistema reconoce y sigue sujetos en disciplinas como running, patinaje o bádminton, y mejora la nitidez en nocturnas y tele a larga distancia.

En fotografía de aves y flores, el móvil detecta el motivo entre 10× y 30× y activa el estilo ZEISS Mirotar Telephoto Bokeh, que separa al sujeto y recrea un desenfoque suave y natural incluso en fondos recargados. Ideal para aves grandes y macros lejanos con textura y detalle en plumas.

Estabilización y enfoque: gimbal en la principal y CIPA 5,5

La estabilización es uno de los pilares: CIPA 5,5 (*) en principal y tele, con ±1,5° para mantener elevadas tasas de acierto en fotos nocturnas y tele largo.

(*) La estabilización CIPA 5,5 significa que una cámara o sistema de lente puede lograr una estabilización equivalente a un aumento de 5,5 pasos en la velocidad de obturación, según los estándares establecidos por la Camera & Imaging Products Association (CIPA).

El X-Track Engine se apoya en hardware DX-5 y una base de 1 millón de entradas para un enfoque automático más rápido, preciso y estable, con baja latencia a lo largo de todo el proceso de captura.

Retrato con zoom completo y flash adaptativo

El flash de rango focal completo ajusta la luz en 24 mm, 50 mm y 85 mm, fusionando puntos de luz para cubrir desde grupos a tele retrato, con un aumento de brillo >60 % respecto al X200 Ultra.

A ello se suman retrato de movimiento con cero retardo, bokeh ZEISS de alto realismo y una estrategia de exposición IA que equilibra el ambiente sin lavar el rostro.

El algoritmo Sombras y Luz de estilo Fotógrafo ataca los tres grandes retos del retrato nocturno: luces superiores duras, mezclas de luz y contraluces; además, el Electronic Softbox y GTR-Night Clarity elevan la definición facial sin artificialidad.

El modo Retrato con fuegos artificiales combina flash dual, DCG-HDR y filtros creativos (LUT de luces en primer plano) para mantener nítido tanto al sujeto como los fuegos artificiales, con recomendaciones de focal entre 23–35 mm y 50–85 mm según escena

Live Photo y edición mediante IA

El modo Live Photo sube el listón con estabilización mejorada, reencuadre inteligente, selección del frame de portada con mejora de piel y efecto de zoom cinematográfico.

La función AI Passerby Erase permite rodear a un intruso o borrarlo con un toque y el sistema lo elimina en toda la secuencia, conservando un Live Photo limpio y dinámico. También admite convertir un clip 4K en Live Photo con un toque.

El AI Cinematic Storyboard crea historias multicapa a partir de una sola toma, con reencuadre inteligente, collages 16:9 o 1:1 y One-Shot Multi-Crop a 200 MP para mantener detalle al ampliar.

Además, el modo Natural Light & Shadow (añadido vía OTA) desactiva HDR y ayudas agresivas para entregar tonos naturales y nitidez mejor calibrada “directo de cámara”.

Vídeo profesional: 4K 120 fps, Dolby Vision y Log 10-bit

En vídeo, el vivo X300 Pro graba 4K 120 fps HDR Dolby Vision tanto con la principal como con el tele, con OIS+EIS, y permite editar y exportar 4K 120 fps directamente en CapCut.

Ofrece Log 10-bit de extremo a extremo con soporte ACES para un flujo profesional desde el álbum a software de color. El modo Retrato 4K 60 fps (todas las lentes) añade belleza + bokeh con estilos Cool Tone y Negative Film.

La función foto durante el vídeo a nivel 4K captura imágenes superiores a un fotograma extraído, y el 4K Dual-View Video (vía OTA) deja combinar dos cámaras —por ejemplo, plano general y primer plano del artista— o frontal+trasera en una misma toma.

Kit de Fotógrafo: teleextensor ZEISS 2,35× y grip pro

Para ir más allá, vivo ofrece el Kit de Fotógrafo con teleextensor ZEISS 2,35× (arquitectura tipo Kepler con 13 elementos de alta transmisión y vidrio de ultra-baja dispersión), grip profesional, anillos adaptadores y correa.

Compatible con foto y vídeo de escenario, extiende de forma óptica el 85 mm, manteniendo gran apertura y claridad.

Conclusión: Un módulo de cámara hecho para dominar

El vivo X300 Pro combina tele de 200 MP, principal gimbal LYT-828, ultra gran angular y frontal de 50 MP, enfoque X-Track, CIPA 5,5, algoritmos de luz y sombra, Live Photo con IA y vídeo 4K 120 fps con Log 10-bit para entregar un paquete completo para foto y cine móvil.

Si buscas alcance real, retrato natural y herramientas de nivel pro, el vivo X300 Pro se posiciona como una de las propuestas más completas del año.

La nueva serie vivo X300 está disponible en España desde hoy, 30 de octubre de 2025, y se puede adquirir a través de vivoonlinestore y distribuidores oficiales.

Modelo Precio Promoción en vivoonlinestore hasta el 18/01/26 vivo X300 1.099€ Incluye cupón de descuento de 100€, financiación al 0%, cargador de 90W y cargador inalámbrico de 50W vivo X300 Pro 1.399€ Incluye cupón de descuento de 150€, financiación al 0%, cargador de 90W y cargador inalámbrico de 50W vivo X300 Pro + Photokit 1.599€ Incluye cupón de descuento de 150€, financiación al 0%, cargador de 90W, cargador inalámbrico de 50W y Photokit

También está disponible en tiendas como MediaMarkt, Carrefour, FNAC y Worten, consolidando su presencia en el mercado español de gama alta.