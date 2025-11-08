WhatsApp para Apple Watch se cierra y da fallos en algunos modelos

📱 ¡Promo 11.11! ¡Códigos descuento y las mejores ofertas en móviles en AliExpress! [ Saber más ]

Hace solo unos días, WhatsApp lanzó su esperada aplicación oficial para Apple Watch, una novedad que permite leer y responder mensajes directamente desde la muñeca.

Sin embargo, el estreno no ha sido perfecto: varios usuarios han informado de cierres inesperados y fallos de funcionamiento en ciertos modelos de reloj, especialmente los más antiguos.

Desde Meta, empresa propietaria de WhatsApp, han reconocido los problemas y aseguran que el equipo de desarrollo ya trabaja en una actualización que los solucionará pronto.

La llegada oficial de WhatsApp al Apple Watch

Después de años de espera, WhatsApp debutó oficialmente en el ecosistema del Apple Watch, ofreciendo funciones muy esperadas por los usuarios del reloj de Apple. La app permite leer mensajes completos, responder con texto o voz, recibir llamadas, acceder al historial de chats e incluso visualizar imágenes y stickers sin depender del iPhone.

Sin embargo, no todos los usuarios han podido disfrutar de la experiencia completa, ya que algunos modelos del Apple Watch están experimentando errores críticos que impiden abrir la aplicación correctamente.

Los modelos afectados por los fallos

Según los reportes publicados en foros y redes sociales como Reddit, los problemas afectan principalmente a los Apple Watch Series 4, Series 5 y SE de primera generación, todos ellos compatibles oficialmente con watchOS 10.

En estos relojes, los usuarios informan que la app se abre y se cierra inmediatamente, sin llegar a cargar la interfaz. Incluso después de desinstalar y reinstalar WhatsApp, el fallo persiste, lo que sugiere un problema de compatibilidad entre la nueva versión del software y los modelos más antiguos del reloj.

Por el momento, no existe una solución manual o parche temporal que permita resolver el fallo.

Meta confirma el problema y promete una actualización

Un portavoz de Meta ha confirmado que el equipo de WhatsApp es consciente del problema y que “está trabajando rápidamente para solucionarlo”.

Aunque no se ha anunciado una fecha concreta, todo apunta a que el error se corregirá mediante una próxima actualización de la app o del sistema operativo watchOS.

Mientras tanto, los usuarios de modelos más recientes, como los Apple Watch Series 6, 7, 8 y 9, así como el Apple Watch Ultra, pueden usar la aplicación con normalidad.

Compatibilidad oficial y requisitos

Según la información publicada por WhatsApp, la aplicación requiere un Apple Watch Series 4 o posterior y watchOS 10 o superior para funcionar correctamente. Esto significa que los modelos que apenas cumplen esos requisitos mínimos son precisamente los que más incidencias están reportando.

Al parecer, los relojes con watchOS 11 o la futura versión watchOS 26 no sufren estos errores, y algunos usuarios que ya han actualizado afirman que la app funciona con normalidad aunque de forma algo inestable.

Qué funciones ofrece WhatsApp en el Apple Watch

Cuando la aplicación funciona correctamente, los usuarios pueden acceder a una experiencia bastante completa desde la muñeca:

Notificaciones de llamadas entrantes.

Lectura de mensajes completos, incluso los más extensos.

Envío de respuestas escritas o de mensajes de voz .

. Reacciones con emojis y acceso al historial reciente de chats.

Visualización de imágenes y stickers directamente en la pantalla del reloj.

Todo esto sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo, lo que hace que el uso del Apple Watch sea mucho más práctico para quienes utilizan WhatsApp a diario.

Sin solución temporal por el momento

A pesar de los intentos de algunos usuarios, no existe un método eficaz para evitar los cierres inesperados.

La reinstalación de la app, la sincronización con el iPhone o el reinicio del reloj no solucionan el problema, y Meta recomienda esperar a la próxima actualización oficial.

Los errores parecen estar relacionados con la gestión de memoria y compatibilidad del sistema watchOS 10 en los relojes más antiguos.

Lo que se espera en futuras actualizaciones

La llegada de watchOS 26, anunciada durante la WWDC 2025, introducirá importantes mejoras de estabilidad y rendimiento, además de optimizaciones específicas para aplicaciones de mensajería.

Es probable que esta versión corrija de manera definitiva los problemas de compatibilidad con WhatsApp y otros servicios de terceros.

Por su parte, Meta continúa ampliando las funciones del ecosistema de WhatsApp, integrando su app con servicios de Meta AI, nuevos modos de privacidad y soporte multidispositivo, lo que podría extenderse también a wearables.