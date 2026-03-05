WhatsApp Plus: Una suscripción con nuevas funciones exclusivas está en camino

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

WhatsApp podría estar preparando un cambio importante en su modelo de negocio. Tras más de una década ofreciendo todas sus funciones de forma gratuita, la popular aplicación de mensajería estaría explorando la posibilidad de lanzar una suscripción opcional con funciones adicionales, destinada a los usuarios que buscan una experiencia más personalizable.

Diversos indicios encontrados en versiones de prueba de la aplicación apuntan a la llegada de un nuevo nivel premium que podría llamarse “WhatsApp Plus”, que ofrecería opciones exclusivas de personalización, nuevos elementos visuales y mejoras en la gestión de chats.

WhatsApp podría lanzar una suscripción opcional

Según información revelada por el conocido portal especializado en filtraciones de WhatsApp, WABetaInfo, la compañía estaría trabajando en un plan de pago dentro de la aplicación que añadiría funciones exclusivas para quienes decidan suscribirse.

Este nuevo nivel premium coexistiría con la versión gratuita que todos conocemos. Es decir, las funciones básicas de WhatsApp seguirían siendo completamente gratuitas, incluyendo el envío de mensajes, llamadas de voz, videollamadas y el intercambio de archivos.

La suscripción estaría dirigida principalmente a usuarios que pasan mucho tiempo en la plataforma y que desean más opciones de personalización y herramientas adicionales para gestionar sus conversaciones.

WhatsApp Plus: más personalización para la app

Uno de los principales atractivos de este nuevo nivel premium sería la posibilidad de personalizar la apariencia de la aplicación de forma más profunda.

Según los datos encontrados en versiones preliminares de la app, los usuarios suscritos podrían acceder a alrededor de 14 nuevos iconos para la aplicación, permitiendo cambiar el aspecto del icono de WhatsApp en el escritorio del smartphone.

Además, el servicio incluiría nuevos temas de color para la interfaz, lo que permitiría modificar el aspecto visual de la aplicación más allá de las opciones actuales.

Este tipo de funciones recuerda al modelo que ya utilizan otras plataformas de mensajería, donde la personalización avanzada forma parte de las ventajas exclusivas para suscriptores.

Más chats fijados para los usuarios premium

La gestión de conversaciones también recibiría mejoras dentro de este posible plan de pago.

Actualmente, WhatsApp permite fijar hasta tres chats en la parte superior de la lista de conversaciones, una función muy útil para mantener accesibles los contactos o grupos más importantes.

Sin embargo, la suscripción premium ampliaría este límite de forma significativa: los usuarios de WhatsApp Plus podrían fijar hasta 20 conversaciones, facilitando la organización de chats cuando se manejan muchas conversaciones simultáneamente.

Stickers exclusivos y nuevas reacciones interactivas

Las filtraciones también apuntan a que WhatsApp podría añadir nuevos elementos interactivos exclusivos para suscriptores.

Entre ellos se incluirían paquetes de stickers exclusivos, que no estarían disponibles para los usuarios de la versión gratuita. Además, la compañía estaría explorando la introducción de reacciones interactivas más avanzadas, diseñadas para ofrecer experiencias más inmersivas dentro de los chats.

Por el momento, los detalles sobre estas funciones siguen siendo limitados, ya que todavía se encuentran en desarrollo. Sin embargo, todo apunta a que WhatsApp busca enriquecer la comunicación dentro de la app con elementos visuales y expresivos más avanzados.

Nuevos tonos exclusivos para llamadas

Otra de las novedades que podrían llegar con la suscripción sería la incorporación de tonos de llamada exclusivos para WhatsApp.

Los usuarios que paguen la suscripción tendrían acceso a nuevos ringtones diseñados específicamente para la aplicación, permitiendo diferenciar fácilmente las llamadas de WhatsApp de las notificaciones de otras apps o del propio sistema del teléfono.

Aunque pueda parecer una mejora menor, esta función puede resultar útil para quienes utilizan WhatsApp como principal herramienta de comunicación, tanto en el ámbito personal como profesional.

WhatsApp seguirá siendo gratis para la mayoría de usuarios

Uno de los puntos más importantes es que la llegada de esta suscripción no cambiaría el modelo gratuito de WhatsApp.

La aplicación continuaría ofreciendo sus funciones principales sin coste, exactamente igual que hasta ahora. El nuevo plan premium estaría pensado únicamente para quienes quieran ampliar las capacidades de personalización y obtener extras exclusivos.

Este enfoque recuerda al modelo adoptado por otras plataformas de mensajería como Telegram, que también ofrecen una versión gratuita junto a una suscripción opcional con funciones adicionales.

Cuándo llegará WhatsApp Plus

Por ahora, no existe una fecha oficial de lanzamiento para esta nueva suscripción.

Las pistas sobre WhatsApp Plus provienen principalmente del análisis de versiones beta de la aplicación, por lo que es posible que algunas funciones cambien antes de su lanzamiento o incluso que el servicio tarde todavía un tiempo en llegar.

Lo que parece claro es que WhatsApp está explorando nuevas formas de monetizar la plataforma sin comprometer su accesibilidad, ofreciendo extras para quienes quieran una experiencia más completa dentro de la app.

Si finalmente se confirma su lanzamiento, WhatsApp Plus podría convertirse en uno de los cambios más importantes en la historia de la aplicación, introduciendo por primera vez un modelo de suscripción para sus usuarios.