WhatsApp prepara mensajes de texto que desaparecen tras leerlos una sola vez

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WhatsApp sigue reforzando las opciones de privacidad dentro de los chats. Después de que hace unas semanas aparecieran indicios de una nueva configuración para que los mensajes desaparezcan justo después de ser leídos, ahora la aplicación estaría preparando otra función relacionada: los mensajes de texto de una sola visualización.

La novedad todavía no está disponible para los usuarios, ni siquiera dentro del programa beta, pero ya se encuentra en desarrollo. Su objetivo es llevar a los mensajes escritos una opción que WhatsApp ya ofrece desde hace tiempo en fotos, vídeos y notas de voz: permitir que el destinatario pueda abrir el contenido una única vez antes de que quede inaccesible.

WhatsApp prepara mensajes de texto que solo podrán leerse una vez

Según ha descubierto WABetaInfo, WhatsApp está trabajando en una nueva función que permitirá enviar mensajes de texto bajo el modo “ver una vez”. En la práctica, esto significa que el usuario podrá escribir un mensaje normal en la barra de chat y, antes de enviarlo, elegir que ese texto solo pueda ser abierto una vez por la otra persona.

El funcionamiento será bastante familiar para quienes ya han usado las fotos o vídeos de visualización única. Una vez enviado el mensaje, el destinatario podrá abrirlo, leerlo y, tras hacerlo, el contenido dejará de estar disponible.

Esta función estará pensada tanto para conversaciones individuales como para grupos. Sin embargo, no llegará a los canales de WhatsApp, algo lógico teniendo en cuenta que los canales funcionan como herramientas de difusión y no como conversaciones privadas tradicionales.

Así se enviarán los mensajes de texto de una sola visualización

De acuerdo con la información publicada, el proceso será sencillo. Después de escribir un mensaje en el cuadro de texto, el usuario podrá mantener pulsado el botón de enviar. Al hacerlo, aparecerá un menú desplegable con una nueva opción llamada “Enviar como ver una vez”.

Al seleccionar esta opción, el mensaje se enviará con esa protección adicional. El destinatario podrá consultarlo una sola vez y, después, ya no tendrá acceso al texto.

Este sistema evitará tener que recurrir a soluciones improvisadas. Hasta ahora, algunos usuarios que querían mandar texto de forma efímera escribían el mensaje sobre una imagen y la enviaban como foto de visualización única. Con esta nueva función, WhatsApp integrará esa posibilidad directamente en los mensajes escritos.

Otra capa más para los mensajes efímeros de WhatsApp

WhatsApp ya cuenta desde hace tiempo con mensajes temporales, aunque su funcionamiento es diferente. Actualmente, la aplicación permite configurar chats para que los mensajes desaparezcan automáticamente después de 24 horas, 7 días o 90 días.

Además, hace unas semanas se descubrió en una beta de WhatsApp para TestFlight una nueva opción llamada “Después de leer”. Esta configuración permitiría que los nuevos mensajes de un chat desaparecieran una vez que hubieran sido leídos, ampliando las posibilidades actuales de los mensajes temporales.

La nueva función de textos de una sola visualización iría un paso más allá, ya que permitiría decidir caso por caso qué mensaje concreto debe tener ese comportamiento. Es decir, no sería necesario activar una configuración general para todo el chat, sino que bastaría con elegir la opción antes de enviar un texto determinado.

Una función útil para información sensible

Los mensajes de texto de una sola visualización pueden resultar útiles en muchas situaciones. Por ejemplo, para compartir una clave temporal, una dirección, un dato personal, una nota privada o cualquier información que no queramos que permanezca visible en la conversación.

Eso sí, conviene recordar que este tipo de funciones no hacen que el contenido sea completamente invulnerable. Aunque WhatsApp limite el acceso al mensaje tras la primera lectura, siempre existe la posibilidad de que el destinatario lo copie de otra forma, lo recuerde o utilice otro dispositivo para capturar la pantalla. Aun así, la función añade una barrera extra y puede ayudar a reducir la exposición de información delicada.

Todavía no está disponible en la beta

Por ahora, la función sigue en desarrollo y no está disponible para los usuarios de la beta de WhatsApp. Esto significa que todavía no puede probarse, ni en iOS ni en Android, al menos de forma general.

Lo habitual en estos casos es que WhatsApp introduzca primero la novedad en versiones beta limitadas, como TestFlight en iPhone o el programa beta de Android, antes de activar la función para todos los usuarios. Sin embargo, no hay una fecha oficial para su lanzamiento.

En cualquier caso, el hecho de que WhatsApp esté trabajando al mismo tiempo en varias mejoras relacionadas con los mensajes efímeros deja claro que la compañía quiere ofrecer más control sobre lo que se comparte en los chats y durante cuánto tiempo permanece accesible.

WhatsApp quiere que cada mensaje tenga su propio nivel de privacidad

La llegada de los mensajes de texto de una sola visualización encaja con la evolución reciente de WhatsApp. La aplicación ya no se limita a proteger las conversaciones con cifrado de extremo a extremo, sino que está incorporando opciones más flexibles para decidir cómo se comporta cada contenido.

Fotos, vídeos y audios ya pueden enviarse para ser vistos o escuchados una sola vez. Ahora, todo apunta a que los textos serán los siguientes en recibir ese tratamiento.

Todavía habrá que esperar para ver cuándo empieza a llegar esta función a los primeros usuarios beta y, más adelante, a la versión estable de WhatsApp. Pero, si se confirma su funcionamiento, podría convertirse en una de esas pequeñas mejoras que muchos usuarios acabarán utilizando con frecuencia en conversaciones del día a día.