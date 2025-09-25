Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max oficial: innovación con doble pantalla y máxima potencia

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

iaomi ha presentado oficialmente los Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max, dos smartphones que destacan por incluir una pantalla secundaria a todo lo ancho en la parte trasera, una característica que abre nuevas posibilidades creativas y los convierte en referentes dentro de la gama premium.

Los Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max marcan un antes y un después en la gama alta: doble pantalla, cámaras de nivel profesional con colaboración Leica, baterías enormes con cargas ultrarrápidas y resistencia extrema. Dos modelos que no solo buscan competir, sino redefinir lo que significa un smartphone premium.

Xiaomi 17 Pro: compacto pero muy potente

El Xiaomi 17 Pro se posiciona como el flagship compacto de la marca. Su punto diferencial es la pantalla trasera de 2,7 pulgadas, con resolución de 904 x 572 píxeles, tasa de refresco de hasta 120Hz y brillo máximo de 3.500 nits con atenuación DC. Esta pantalla permite:

Usar la cámara principal para selfies de alta calidad.

Controlar el reproductor de música.

Consultar notificaciones, mensajes y llamadas entrantes.

Usar temporizadores y fondos de pantalla animados.

Convertirse en una mini consola retro gracias a su funda especial.

En la parte frontal, el terminal monta un panel LTPO de 6,3 pulgadas con refresco variable de 1 a 120Hz y hasta 3.500 nits de brillo, protegido por Xiaomi Dragon Crystal Glass.

El Xiaomi 17 Pro incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de 12GB o 16GB de RAM LPDDR5X y opciones de almacenamiento de 256GB, 512GB o 1TB UFS 4.1. Para mantener el rendimiento bajo control integra una cámara de vapor de 4.637mm².

La batería sorprende con 6.300mAh, con carga rápida de 100W por cable, 50W inalámbrica y carga inversa de 22,5W. El chip Surge G2 garantiza una vida útil prolongada, manteniendo al menos el 80% de capacidad tras 2.000 ciclos.

El sistema fotográfico está compuesto por:

Sensor principal de 50MP Light Fusion 950L de 1/1,28”, con lente Leica Summilux f/1.67 y OIS .

de 1/1,28”, con lente . Teleobjetivo periscópico de 50MP con zoom óptico 5x, OIS y apertura f/3.0, capaz de realizar fotos macro a 20 cm.

Ultra gran angular de 50MP con campo de visión de 102°.

Cámara frontal de 50MP con lente f/2.2 y 90°.

Sensor ToF 3D en la parte trasera.

Xiaomi 17 Pro Max: la bestia de gran formato

El Xiaomi 17 Pro Max lleva la experiencia un paso más allá. Su pantalla principal es de 6,9 pulgadas LTPO, con 12 bits de color, 1-120Hz de refresco y hasta 3.500 nits de brillo. La trasera crece hasta las 2,9 pulgadas con resolución de 976 x 596 píxeles.

En el interior, comparte procesador con su hermano menor, pero añade una cámara de vapor más grande de 5.533mm² y arranca en 512GB de almacenamiento.

La batería es aún más sorprendente: 7.500mAh, con carga rápida de 100W HyperCharge, 50W inalámbrica y carga inversa de 22,5W, lo que lo convierte prácticamente en un powerbank de bolsillo.

La configuración es similar al 17 Pro, pero el teleobjetivo periscópico da un salto notable:

Sensor de 50MP ISOCELL GN8 de 1/2” con lente f/2.6, zoom óptico 5x y OIS.

de 1/2” con lente f/2.6, zoom óptico 5x y OIS. Sensor principal de 50MP Light Fusion 950L con tecnología LOFIC HDR .

con tecnología . Ultra gran angular de 50MP con 102°.

Cámara selfie de 50MP.

Este modelo sacrifica un poco en las capacidades macro, que pasan a 30 cm en lugar de 20 cm.

Ambos dispositivos cuentan con certificación IP68. El 17 Pro resiste inmersiones en agua dulce hasta 4 metros y el 17 Pro Max hasta 6 metros.

Precios y disponibilidad

Los Xiaomi 17 Pro y Pro Max ya están disponibles en China. Estos son los precios:

Modelo RAM/Almacenamiento Precio (CNY) Precio aprox. (€) Xiaomi 17 Pro 12GB/256GB 5.000 600 Xiaomi 17 Pro 12GB/512GB 5.300 636 Xiaomi 17 Pro 16GB/512GB 5.600 672 Xiaomi 17 Pro 16GB/1TB 6.000 720 Xiaomi 17 Pro Max 12GB/512GB 6.000 720 Xiaomi 17 Pro Max 16GB/512GB 6.300 756 Xiaomi 17 Pro Max 16GB/1TB 7.000 840