Apple Watch Ultra 4 es oficial: más batería, sensores renovados y Siri AI en la muñeca

Apple ha presentado el Apple Watch Ultra 4, la nueva generación de su reloj más resistente y avanzado. Aunque exteriormente mantiene la identidad robusta de la familia Ultra, las principales mejoras se concentran en la salud, el seguimiento deportivo, la autonomía y las funciones de inteligencia artificial.

El nuevo modelo estrena el chip S11 y un sistema de sensores completamente rediseñado, con el que Apple promete ofrecer la medición de frecuencia cardiaca más precisa entre los dispositivos wearables. También incorpora una puntuación diaria de preparación física, mediciones más frecuentes y nuevas herramientas destinadas a entender mejor el estrés y la recuperación.

La autonomía también da un salto importante, con hasta 50 horas de uso convencional y modos especiales capaces de registrar entrenamientos al aire libre durante un máximo de 45 horas. A ello se suman novedades como Siri AI, reconocimiento de sonidos, resúmenes de conversaciones y una aplicación Salud renovada.

El Apple Watch Ultra 4 estará disponible en acabados de titanio natural y negro, acompañado por una nueva colección de correas. Las reservas comienzan hoy en España y su llegada a las tiendas está prevista para el viernes 18 de septiembre.



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Un sistema de salud que mide el corazón durante todo el día

Uno de los cambios más importantes del Apple Watch Ultra 4 está en la parte que normalmente no vemos. Apple ha rediseñado la arquitectura de sus sensores mediante un nuevo Health Sensing System, formado por sensores cardiacos ópticos y eléctricos que trabajan junto al chip S11.

Según la compañía, esta combinación permite conseguir la medición de frecuencia cardiaca más precisa disponible actualmente en un wearable. Apple afirma haber comparado sus resultados con los de otros dispositivos destacados en un estudio científico realizado con una muestra diversa de más de 1.000 participantes, aunque conviene recordar que estamos ante datos comunicados por la propia marca.

El sensor óptico incorpora ahora LED verdes más grandes y eficientes, lo que permite tomar una lectura de la frecuencia cardiaca cada cinco segundos durante todo el día. Al aumentar tanto la frecuencia de muestreo, el reloj puede ofrecer una imagen más detallada del estado fisiológico del usuario, además de calcular con mayor precisión los anillos de Ejercicio y Movimiento.

Apple también añade una nueva complicación para la esfera desde la que se puede consultar el pulso en tiempo real. No es una función revolucionaria por sí sola, pero evita tener que abrir una aplicación cada vez que queremos comprobar cómo está respondiendo el corazón durante una jornada exigente o después de realizar ejercicio.

La variabilidad de la frecuencia cardiaca, conocida habitualmente como HRV, se medirá hasta 24 veces más a menudo. Esta métrica puede ayudar a detectar cambios relacionados con el descanso, la recuperación o el estrés, aunque los valores deben interpretarse atendiendo a la evolución personal y no comparándolos directamente con los de otras personas.

El Apple Watch Ultra 4 diferencia entre dos formas de interpretar la HRV. La denominada HRV de recuperación busca identificar señales cotidianas de estrés y descanso, mientras que la HRV general está pensada para observar tendencias más amplias relacionadas con el estado de salud, incluido el sistema cardiovascular.

Los datos nocturnos incorporan ahora la HRV de recuperación y la comparan con la referencia personal de cada usuario. Además, una nueva vista de constantes vitales diurnas permite alternar entre los registros del día y de la noche, lo que podría ayudar a descubrir determinadas variaciones antes de que aparezcan reflejadas durante el sueño.

La puntuación de preparación ayuda a decidir cuánto exigirnos

Otra de las grandes novedades recibe el nombre de Readiness o preparación. Su objetivo es resumir en una sola cifra la capacidad que tiene el cuerpo para afrontar un entrenamiento, una jornada de trabajo intensa o simplemente las actividades habituales del día.

Para calcularla, el Apple Watch Ultra 4 analiza la actividad reciente, la carga de entrenamiento, las constantes vitales y la puntuación del sueño. Con toda esa información genera cada día un resultado situado entre 0 y 10, acompañado por una recomendación fácil de entender.

El usuario puede recibir cuatro tipos de sugerencias: recuperarse, tomarse el día con calma, entrenar con normalidad o aprovechar que se encuentra especialmente preparado. De esta manera, Apple trata de convertir un conjunto complejo de datos en una indicación que resulte útil incluso para quienes no están familiarizados con las métricas deportivas.

La puntuación no permanece inmóvil hasta el día siguiente. Readiness se actualiza conforme el reloj recibe nueva información y puede cambiar, por ejemplo, después de un entrenamiento especialmente duro o si las constantes vitales se alejan de los valores habituales durante el día.

Apple mostrará también qué factores están influyendo positiva o negativamente en el resultado. La compañía explica que el algoritmo se ha desarrollado utilizando datos del Apple Heart and Movement Study, con la colaboración de médicos y especialistas en ciencias del ejercicio.

Esta función recuerda a las puntuaciones de recuperación que ofrecen desde hace tiempo algunos relojes deportivos y anillos inteligentes. La diferencia estará en la forma en la que Apple integre el resultado con Actividad, Entreno, Sueño y la aplicación Salud, creando una visión más completa para quienes ya viven dentro de su ecosistema.

Hasta 50 horas de autonomía y entrenamientos de 45 horas

El Apple Watch Ultra 4 promete más de dos días de uso convencional, con una autonomía oficial de hasta 50 horas. Es una mejora importante para un reloj que registra continuamente numerosas métricas y que ahora aumenta la frecuencia con la que mide el pulso y la variabilidad cardiaca.

Al activar el modo de bajo consumo, la autonomía puede alcanzar las 84 horas. Como siempre, la cifra real dependerá del brillo de la pantalla, la cobertura móvil, las aplicaciones utilizadas, las notificaciones y el número y duración de los entrenamientos registrados.

La carga también es más rápida. Según Apple, conectar el reloj durante solo 15 minutos proporciona energía suficiente para otras 18 horas de funcionamiento. Esta mejora puede resultar especialmente práctica para quienes utilizan el dispositivo para monitorizar el sueño y no quieren dejarlo cargando durante toda la noche.

Para las actividades al aire libre aparece el nuevo modo de entrenamiento extendido, capaz de registrar hasta 25 horas manteniendo activas las lecturas completas de GPS y frecuencia cardiaca. Esto representa un incremento del 25 % respecto al modelo anterior.

Los usuarios que necesiten todavía más autonomía podrán recurrir al modo de entrenamiento extendido máximo. En este caso, el Apple Watch Ultra 4 puede registrar carreras, rutas a pie y excursiones durante un máximo de 45 horas, manteniendo una lectura GPS cada segundo.

Apple considera que esa duración debería ser suficiente para completar una carrera de 100 millas, equivalentes a unos 161 kilómetros. Además, la compañía vuelve a asegurar que su reloj ofrece el GPS integrado más preciso dentro de la categoría de relojes deportivos, aunque esa afirmación tendrá que comprobarse en comparativas independientes.

El seguimiento de pasos también se ha rediseñado con nuevos algoritmos de aprendizaje automático. El chip S11 mejora el cálculo de distancias durante carreras o caminatas en interiores y promete un recuento de pasos más preciso durante todo el día. Una nueva complicación permite, además, consultar ese número directamente desde la esfera.

La aplicación Salud estrena edad biológica, análisis y pruebas médicas

Apple prepara una importante renovación de la aplicación Salud del iPhone. La nueva interfaz no se limitará a recopilar gráficas, sino que empleará Apple Intelligence para destacar los datos que pueden resultar más relevantes en cada momento.

Una nueva pestaña de información ofrecerá resúmenes dinámicos relacionados con el corazón, el sueño, la preparación física, la actividad, las constantes vitales y el seguimiento del ciclo. La intención es que el usuario no tenga que recorrer múltiples menús para entender qué ha cambiado y por qué debería prestarle atención.

También se añadirá una sección denominada Longevidad, que analizará la evolución de los datos de salud a lo largo del tiempo. Dentro de ella aparecerá Health Age o Edad de salud, una función que compara determinadas métricas con la edad real para mostrar si el organismo sigue una evolución más favorable o menos favorable de lo esperado.

La aplicación incorporará evaluaciones de movimiento destinadas a medir flexibilidad, fuerza, equilibrio y otros aspectos físicos. Estas pruebas combinarán modelos de inteligencia artificial visual ejecutados en el iPhone con los datos de frecuencia cardiaca recogidos por el Apple Watch.

En Estados Unidos, los usuarios podrán solicitar desde Salud análisis de laboratorio con más de 50 biomarcadores. El servicio costará 119 dólares (unos 102 euros) y estará disponible en aproximadamente 2.000 centros de Quest Diagnostics.

Esta función médica comenzará estando disponible en inglés de Estados Unidos, por lo que no cabe esperar un lanzamiento inmediato y completo en España. La aplicación Salud rediseñada llegará más adelante este año y su despliegue probablemente variará según el idioma, la región y las autorizaciones sanitarias necesarias.

Como sucede con el ECG, las alertas cardiacas y otras prestaciones relacionadas con la salud, estos datos pueden servir para descubrir tendencias o avisar de posibles anomalías. Sin embargo, el Apple Watch no sustituye una evaluación médica profesional ni debe utilizarse por sí solo para realizar un diagnóstico.

Audio Intelligence convierte el reloj en una memoria auxiliar

El chip S11 no solo se utiliza para mejorar el rendimiento y las mediciones. También hace posible una nueva categoría de funciones agrupadas bajo el nombre Audio Intelligence, que combina los micrófonos del reloj con los modelos de Apple Intelligence del iPhone y la infraestructura Private Cloud Compute.

Reconocimiento de sonidos podrá identificar sirenas, alarmas, timbres o el llanto de un bebé. La función está especialmente pensada para usuarios sordos o con dificultades auditivas y podrá enviar avisos desde el Apple Watch aunque el iPhone no se encuentre cerca.

Live Rewind permitirá recuperar los últimos 15 segundos de una conversación. Al pulsar dos veces la Digital Crown, el reloj mostrará un fragmento de texto con lo que se acaba de decir, algo útil cuando no hemos entendido una frase o hemos perdido momentáneamente la atención.

El usuario podrá preguntar a Siri por el contenido mostrado o guardarlo en la nueva aplicación del asistente para consultarlo posteriormente. Cuando se active Live Rewind, el reloj reproducirá una señal audible incluso si está en silencio y mostrará una animación a pantalla completa junto a un indicador del micrófono.

Siri Recap irá un paso más allá al generar un título y un resumen con los puntos principales de una conversación. La idea no es crear una transcripción literal, sino conservar un recordatorio general que permita permanecer atento durante una reunión o charla sin tener que tomar notas constantemente.

Estas prestaciones plantean preguntas evidentes sobre la privacidad. Apple asegura que no se crean ni almacenan grabaciones de audio y que el sonido sin procesar queda aislado dentro de Secure Exclave, una zona protegida por hardware incluida en el chip S11. Una vez analizada la información, el audio se elimina inmediatamente.

Los sistemas operativos, las aplicaciones, Apple y el propio usuario no pueden acceder supuestamente a ese audio original. Además, el sistema no trata de identificar quién está hablando, mientras que Siri Recap está diseñado para excluir información delicada, como datos financieros o identificadores oficiales.

Los fragmentos de Live Rewind y los resúmenes de Siri Recap se almacenarán con cifrado de extremo a extremo en la aplicación Siri y podrán sincronizarse mediante iCloud. Ambas funciones llegarán en fase beta más adelante este año y será necesario activarlas voluntariamente.

Audio Intelligence incluye igualmente una integración automática con Shazam. Cuando el reloj detecte música en el entorno, podrá mostrar el título de la canción y el nombre del artista mediante un widget situado en la Smart Stack.

watchOS 27, Siri AI, nuevos gestos y más opciones deportivas

El Apple Watch Ultra 4 llegará acompañado por watchOS 27 y la nueva Siri AI. El asistente podrá comprender mejor el contexto personal del usuario, mantener conversaciones más naturales y recurrir a conocimientos generales, convirtiendo el reloj en un punto de acceso permanente a Apple Intelligence.

Una nueva aplicación Siri permitirá continuar desde la muñeca conversaciones iniciadas en otros dispositivos. Apple también estrenará una esfera Siri Modular destinada a mostrar información relacionada con el asistente y facilitar el acceso a sus funciones durante el día.

La pantalla de aplicaciones adoptará una cuadrícula dinámica que sitúa en primer plano cinco apps sugeridas por Siri. La selección tendrá en cuenta las aplicaciones utilizadas con mayor frecuencia y las que se hayan abierto recientemente, reduciendo el tiempo necesario para localizarlas.

watchOS 27 añade un gesto de toque realizado al juntar una vez los dedos índice y pulgar. Este movimiento permitirá abrir un widget de la Smart Stack con una mano, mientras que el doble toque seguirá utilizándose para desplazarse por los diferentes widgets.

La Smart Stack mostrará sugerencias contextuales cuando puedan resultar útiles. Podría ofrecer, por ejemplo, la ubicación del coche aparcado al terminar un trayecto o proponer el envío de una felicitación cuando sea el cumpleaños de un contacto cercano.

El seguimiento del ciclo incorporará información sobre perimenopausia y menopausia. Workout Buddy también podrá funcionar sin que el iPhone esté cerca, utilizará más datos deportivos para crear mensajes motivadores y estará disponible en español, además de en inglés.

Siri AI se estrenará como beta en inglés el 14 de septiembre. Apple tiene previsto añadir compatibilidad con español, francés, japonés, coreano y portugués durante octubre, aunque determinadas funciones podrían no estar disponibles desde el primer momento en todos los países.

Acabados, correas, sostenibilidad, precio y disponibilidad

El Apple Watch Ultra 4 se venderá con caja de titanio natural o titanio negro. Apple no ha anunciado un rediseño exterior radical, por lo que el reloj conserva el aspecto reconocible, la gran pantalla luminosa y la construcción preparada para actividades deportivas y aventuras al aire libre.

La colección Trail Loop incorpora los colores marrón oscuro, arena y burdeos, mientras que la Alpine Loop estará disponible en desierto, verde oliva oscuro y burdeos. La Ocean Band pasa a fabricarse con una silicona translúcida ofrecida en gris, verde alga y negro.

También habrá un Apple Watch Hermès Ultra 4 en titanio natural. Esta edición podrá combinarse con la nueva correa Grand H de titanio, que integra un mecanismo de extensión para ajustarla cómodamente sobre un traje de neopreno.

La edición Hermès añade las esferas Fathom y Wonder, inspiradas en las profundidades oceánicas. Al girar la Digital Crown se podrá escoger entre cuatro representaciones, desde la superficie hasta el fondo marino, cada una con una tonalidad azul y animaciones diferentes.

Apple afirma que el reloj contiene un 45 % de materiales reciclados. La caja de titanio impresa en 3D utiliza titanio reciclado al 100 %, mientras que el cobalto de la batería procede igualmente al 100 % de material reciclado.

La electricidad utilizada durante su fabricación procede, según la compañía, de fuentes renovables como la energía solar y eólica. El embalaje está fabricado completamente con fibras y Apple asegura haber financiado suficiente producción renovable para compensar la electricidad utilizada por los clientes al cargar el reloj.

El Apple Watch Ultra 4 llegará a las tiendas el viernes 18 de septiembre. En España, el precio parte de 899 euros.

watchOS 27 llegará gratuitamente el lunes 14 de septiembre al Apple Watch Series 9 y modelos posteriores, Apple Watch SE 3 y Apple Watch Ultra 2 o posterior. Será necesario utilizar un iPhone 11 o más reciente, o un iPhone SE de segunda generación o posterior, actualizado a iOS 27.

Los nuevos suscriptores que compren un Apple Watch Series 12, Apple Watch SE 3 o Apple Watch Ultra 4 podrán conseguir tres meses de Apple Fitness+ y Apple Music en los mercados participantes. También se ofrecerán las coberturas AppleCare+ y, en Estados Unidos, AppleCare One para proteger varios dispositivos mediante un único plan.

El Apple Watch Ultra 4 no rompe con el diseño de sus predecesores, pero sí supone una actualización ambiciosa en su interior. Sus sensores más frecuentes, la puntuación de preparación, el aumento de autonomía y las herramientas de inteligencia artificial parecen pensadas para reforzar su posición tanto entre deportistas como entre usuarios preocupados por su salud.