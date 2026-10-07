Google abre SynthID Detector a todos para identificar imágenes, vídeos y audio creados con IA

Una imagen sorprendente o un vídeo demasiado perfecto pueden dejarte con dudas sobre su origen. Google ha abierto SynthID Detector al público para comprobar la presencia de marcas de agua de IA en archivos multimedia, con una herramienta dedicada a esa verificación.

La propuesta resulta útil para obtener una señal sobre la procedencia de un archivo, pero conviene entender su alcance desde el principio: busca marcas compatibles, no identifica automáticamente cualquier creación de IA. Estas son las posibilidades del detector y cómo interpretar lo que muestra.

Cómo acceder a SynthID Detector y qué contenido reconoce

El cambio anunciado el 7 de octubre de 2026 abre al público una herramienta cuya versión preliminar de 2025 estaba dirigida a profesionales de los medios. El acceso es global y en inglés, así que la interfaz conserva ese idioma.

El detector admite contenido de Google, OpenAI, NVIDIA y Kakao que incorpora esta tecnología. Apple aparece como próxima incorporación, un matiz importante para entender qué proveedores forman parte de la cobertura anunciada y cuáles todavía están por llegar.

Para empezar, puedes acceder a SynthID Detector y subir una imagen, un vídeo o un archivo de audio. La pantalla permite arrastrar el fichero o seleccionarlo mediante un botón, una entrada sencilla para comprobar un contenido concreto.

La propia interfaz recomienda utilizar el archivo de mayor calidad posible para favorecer la detección. Es un detalle práctico al elegir qué copia subir: conviene conservar el original disponible en lugar de trabajar con una versión que haya pasado por varias transformaciones.

Una marca invisible que ayuda a identificar el origen del archivo

SynthID introduce marcas digitales dentro del contenido generado por IA, imperceptibles para las personas pero reconocibles por su tecnología. En imágenes y vídeos, Google explica que se añaden al crear el contenido y están diseñadas para conservar su calidad visual.

Según la documentación de Google DeepMind sobre SynthID, las marcas están pensadas para resistir modificaciones habituales, como recortes, filtros o compresión. En audio son inaudibles y se diseñan para soportar cambios comunes como compresión MP3 o ruido añadido.

Las capturas muestran cómo se presenta un resultado positivo: el detector indica que el archivo fue creado o editado con IA de Google. El ejemplo de un perro dibujado sobre un café incluye también una advertencia: el contenido puede haber recibido modificaciones posteriores.

Esa información tiene un alcance concreto: encontrar una marca aporta contexto sobre el origen, pero su ausencia no demuestra que el archivo sea humano. Como aclara la interfaz, no es un detector general de IA; si un contenido no incorpora una marca compatible, esa vía de identificación queda limitada.

Más de 180.000 millones de imágenes y vídeos marcados

Desde el lanzamiento de SynthID en 2023, Google afirma haber marcado más de 180.000 millones de imágenes y vídeos, además de 240.000 años de contenido de audio. La segunda cifra expresa duración acumulada: permite apreciar la escala del material al que se ha aplicado la tecnología.

El nuevo portal complementa las verificaciones integradas en la Búsqueda, Gemini y Chrome, que gestionan habitualmente más de 1 millón de solicitudes diarias. Esa cifra corresponde a las funciones integradas citadas por Google, y no debe confundirse con el uso del portal recién abierto.

Entre los ejemplos proporcionados aparece un vídeo de un mapache sentado a una mesa, junto a una confirmación de detección y las pistas de vídeo y audio. La captura ayuda a entender qué recibimos: un resultado sobre la presencia de la marca, acompañado del archivo analizado.

Para quien intenta comprobar una publicación, conocer su procedencia es una pieza útil del contexto, aunque sigue siendo necesario valorar qué cuenta y de dónde viene. Puedes consultar el anuncio de Google y nuestro artículo sobre las marcas visibles e invisibles de los contenidos de Gemini para ampliar esa información.