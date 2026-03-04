Las cerraduras Tedee GO y GO2 ya son compatibles con Matter

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

La compañía Tedee arranca 2026 con dos anuncios importantes dentro del mercado del hogar inteligente: la integración completa con el estándar Matter para sus cerraduras inteligentes Tedee GO y Tedee GO2, y el lanzamiento del Tedee Biometric Module, un lector de huellas dactilares diseñado para fabricantes y partners profesionales.

Con estas novedades, la marca refuerza su apuesta por un ecosistema de acceso inteligente más abierto, interoperable y preparado para integrarse en proyectos de vivienda conectada y puertas inteligentes de gama premium.

Compatibilidad total con Matter en las cerraduras Tedee

Uno de los anuncios más relevantes es la adopción plena del estándar Matter en las cerraduras inteligentes Tedee GO y Tedee GO2.

Gracias a esta integración, ambos modelos pueden añadirse de forma nativa a las principales plataformas de hogar conectado, incluyendo Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y Samsung SmartThings.

El estándar Matter está diseñado para mejorar la interoperabilidad entre dispositivos del hogar inteligente. En el caso de Tedee, la comunicación se realiza mediante la tecnología Thread, lo que aporta varias ventajas técnicas importantes.

Entre ellas destacan la transmisión local de comandos dentro de la red doméstica, una mayor rapidez en la respuesta de los dispositivos, mayor estabilidad del sistema y menor dependencia de servicios en la nube. Además, se mantiene un alto nivel de compatibilidad entre distintos ecosistemas de smart home.

Para utilizar esta funcionalidad es necesario disponer de un Thread Border Router compatible dentro del entorno domótico del usuario.

Una cerradura compatible con múltiples plataformas al mismo tiempo

Una de las características más interesantes de la integración con Matter es que las cerraduras Tedee pueden funcionar simultáneamente en varias plataformas domóticas.

Por ejemplo, un mismo dispositivo puede estar integrado al mismo tiempo en Apple Home y Google Home, manteniendo la sincronización de los parámetros definidos por el estándar. Ajustes como el tiempo de cierre automático se almacenan directamente en el propio dispositivo y se actualizan automáticamente en todas las plataformas conectadas.

Esto significa que cualquier modificación realizada desde una aplicación se refleja inmediatamente en las demás, facilitando la gestión centralizada del hogar inteligente.

Dos formas de integrar las cerraduras Tedee

Tedee ofrece dos métodos para integrar sus cerraduras dentro del ecosistema Matter.

El primero consiste en añadir el dispositivo directamente desde la aplicación de la plataforma domótica mediante el Matter Setup Code. Esta opción está pensada para usuarios que no utilizan una cuenta Tedee.

La segunda opción, recomendada en escenarios más avanzados, es realizar la integración desde la app oficial de Tedee. Este método resulta especialmente útil cuando se utilizan accesorios adicionales como Tedee Bridge, Tedee Keypad PRO o Tedee Door Sensor, o cuando se gestionan distintos roles de usuario como propietario, administrador o invitado.

En este caso, la cerradura puede operar tanto dentro del ecosistema Matter como dentro de la app Tedee. Ambos sistemas gestionan de forma independiente aspectos como los códigos PIN o la configuración del cierre automático.

Automatizaciones y control por voz en el hogar inteligente

Una vez añadida a una plataforma compatible con Matter, la cerradura puede formar parte de escenas y automatizaciones del hogar conectado.

Por ejemplo, es posible encender automáticamente las luces cuando se desbloquea la puerta, desactivar el sistema de alarma al entrar en casa o recibir notificaciones cuando la batería está baja.

También se pueden generar alertas si el mecanismo detecta bloqueos o atascos. Además, la cerradura es compatible con el control por voz de cada ecosistema domótico, siempre respetando sus protocolos de seguridad.

Tedee Biometric Module: biometría integrada en el tirador

La segunda gran novedad anunciada por la compañía es el Tedee Biometric Module, un lector inalámbrico de huellas dactilares diseñado para integrarse de forma discreta en el tirador exterior de la puerta.

Este módulo está orientado principalmente a fabricantes de puertas premium y socios profesionales que desean ofrecer una solución de acceso inteligente completamente integrada desde fábrica.

En combinación con una cerradura Tedee instalada en la cara interior de la puerta, el sistema permite crear una auténtica smart door.

El concepto detrás del Biometric Module es integrar la tecnología directamente en el diseño de la puerta. Desde el exterior, el usuario únicamente ve un tirador elegante con un sensor de huella discreto. En el interior se encuentra la cerradura inteligente integrada, sin teclados visibles, sin lectores externos ni cableado aparente.

Este enfoque permite a los fabricantes ofrecer puertas inteligentes completamente preparadas de fábrica, sin necesidad de modificar la estructura del panel ni realizar instalaciones eléctricas complejas.

Características del Tedee Biometric Module

El módulo biométrico ofrece funciones pensadas tanto para uso doméstico como profesional.

Puede almacenar hasta 100 huellas dactilares y permite gestionar permisos de acceso individuales. Estos permisos pueden configurarse como permanentes, temporales o recurrentes, con programación por fechas, días o franjas horarias.

El sistema ofrece hasta diez años de autonomía gracias a un pack de batería dedicado. Funciona mediante Bluetooth y también admite alimentación de baja tensión en proyectos especiales.

En cuanto a seguridad, los datos biométricos no se almacenan como imágenes ni como información recuperable. Las huellas se convierten en tokens irreversibles que se utilizan únicamente para verificar la identidad dentro del sistema.

El Tedee Biometric Module es compatible con las cerraduras Tedee PRO, Tedee GO y Tedee GO2, y puede combinarse con accesorios como Tedee Bridge o Tedee Door Sensor.