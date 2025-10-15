Nuevo iPad Pro con chip M5: más potencia, IA avanzada y pantalla Ultra Retina XDR

🔊 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos hasta 60% en Echo, Fire TV y Kindle! [ Saber más ]

Apple ha presentado oficialmente su nuevo iPad Pro con el chip M5, un salto generacional que redefine el rendimiento, la eficiencia y las capacidades de inteligencia artificial en una tableta profesional.

Con mejoras en conectividad, pantalla y multitarea, este modelo promete convertirse en la referencia para usuarios creativos y profesionales.

Un salto en rendimiento gracias al chip M5

El corazón del nuevo iPad Pro es el chip M5, diseñado por Apple para ofrecer una potencia sin precedentes en un dispositivo ultrafino. Este procesador integra una GPU de última generación con un Neural Accelerator en cada núcleo, ofreciendo un rendimiento en inteligencia artificial hasta 3,5 veces superior al modelo con chip M4 y hasta 5,6 veces más rápido que el iPad Pro con chip M1.

El M5 también incorpora el nuevo módem C1X y el chip de conectividad N1, compatibles con las tecnologías inalámbricas más recientes, incluyendo Wi-Fi 7 y redes móviles 5G ultrarrápidas. Gracias a estas mejoras, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia fluida tanto en tareas de productividad como en entornos creativos exigentes.

Una CPU y GPU líderes en su categoría

El chip M5 cuenta con una CPU de hasta 10 núcleos —cuatro de rendimiento y seis de eficiencia—, junto con un motor de trazado de rayos de tercera generación que mejora el realismo en luces, reflejos y sombras. En pruebas internas, el iPad Pro con M5 ofrece un renderizado 3D hasta 6,7 veces más rápido que el modelo con chip M1 y hasta 1,5 veces más que la generación anterior.

La transcodificación de vídeo en Final Cut Pro es hasta 6 veces más rápida que en el modelo con M1, mientras que la generación de imágenes por IA en Draw Things se acelera hasta 4 veces. Además, DaVinci Resolve obtiene mejoras de hasta 3,7 veces en tareas de escalado de vídeo impulsadas por IA.

Velocidad de memoria y almacenamiento sin precedentes

El nuevo iPad Pro ofrece un ancho de banda de memoria unificada de más de 150 GB/s, lo que supone un incremento del 30 % respecto al modelo anterior. También duplica la velocidad de lectura y escritura de almacenamiento, y los modelos de 256 y 512 GB ahora incluyen 12 GB de memoria unificada, un 50 % más que antes.

Estas mejoras hacen que las tareas multitarea sean más rápidas y fluidas, especialmente con el sistema de ventanas mejorado de iPadOS 26. Además, la carga rápida permite alcanzar el 50 % de batería en apenas 30 minutos con un adaptador USB-C de 70 W.

Conectividad avanzada con el módem C1X y el chip N1

Los modelos Wi-Fi + Cellular del nuevo iPad Pro integran el módem C1X, diseñado por Apple, que ofrece un rendimiento móvil un 50 % superior y un consumo energético un 30 % menor. La compatibilidad con 5G, GPS y eSIM garantiza una conexión estable y rápida desde cualquier lugar.

Por su parte, el chip N1 introduce compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, mejorando la velocidad y fiabilidad en redes inalámbricas y optimizando funciones como AirDrop o Punto de Acceso Personal.

Diseño ultrafino y pantalla Ultra Retina XDR

Disponible en negro espacial y plata, el iPad Pro mantiene un diseño espectacularmente delgado: solo 0,53 cm de grosor en el modelo de 11 pulgadas y 0,51 cm en el de 13 pulgadas. Su pantalla Ultra Retina XDR con tecnología OLED en tándem alcanza hasta 1.000 nits de brillo a pantalla completa y 1.600 nits en picos HDR.

Para quienes trabajan en entornos con iluminación compleja, Apple ofrece una versión con vidrio nanotexturizado que reduce reflejos sin sacrificar contraste ni color. Además, el dispositivo puede conectarse a monitores externos de hasta 120 Hz, ofreciendo sincronización adaptativa para una menor latencia y animaciones más fluidas.

iPadOS 26: nuevas funciones y Apple Intelligence

El nuevo iPad Pro estrena iPadOS 26, que introduce un rediseño visual con el efecto Liquid Glass y un sistema de ventanas más avanzado. La nueva barra de menús facilita el acceso rápido a funciones dentro de cada app, mientras que la aplicación Archivos mejora la organización con nuevas vistas y carpetas personalizables.

La llegada de Apple Intelligence lleva la IA al siguiente nivel, con traducción en tiempo real en FaceTime, Teléfono y Mensajes, así como acciones inteligentes en Atajos y Recordatorios. Además, la app Vista Previa llega por primera vez al iPad, permitiendo editar y firmar PDF con Apple Pencil.

Accesorios que amplían la versatilidad

El ecosistema del iPad Pro se complementa con accesorios diseñados para potenciar la productividad. El Apple Pencil Pro ofrece mayor precisión y funciones hápticas, mientras que el Magic Keyboard presenta un diseño flotante con fila de teclas de función y reposamuñecas de aluminio. También se suma la funda Smart Folio, que permite ajustar el ángulo de visión fácilmente.

Precios y disponibilidad del nuevo iPad Pro

El iPad Pro con chip M5 ya se puede reservar en España y estará disponible en tiendas y distribuidores autorizados a partir del 22 de octubre. Los precios son los siguientes:

iPad Pro 11″ (Wi-Fi): desde 1.099 €

iPad Pro 11″ (Wi-Fi + Cellular): desde 1.349 €

iPad Pro 13″ (Wi-Fi): desde 1.449 €

iPad Pro 13″ (Wi-Fi + Cellular): desde 1.699 €

Los modelos para educación parten desde 969 € y 1.319 €, respectivamente. Se ofrecen capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB, además de la opción de vidrio nanotexturizado.