Ring amplía sus cámaras 4K desde 99,99 € y estrena una 2K que sigue el movimiento

No todas las zonas de una casa necesitan la misma cámara: una entrada pide buena iluminación, un jardín puede complicar la alimentación y una habitación plantea otras necesidades de privacidad. Ring amplía su catálogo con cinco nuevas cámaras que reparten esas prioridades entre modelos para interiores y exteriores.

La renovación incluye cuatro cámaras 4K y una interior 2K con giro y seguimiento inteligente, con precios desde 69,99 €. Hay opciones con batería, focos integrados y obturador físico de privacidad, aunque cada característica corresponde a modelos concretos; repasamos qué ofrece cada una.

Indoor Camera 4K: más detalle dentro de casa y privacidad física

La Ring Indoor Camera 4K lleva la calidad de imagen Retinal 4K al interior del hogar. Su propuesta es sencilla: ofrecer una vista detallada de una habitación con una cámara fija, para quien prioriza la nitidez sin necesitar que el dispositivo vaya girando.

Cuenta con un campo de visión de 115 grados, pensado para abarcar una parte amplia de la estancia desde su ubicación. La elección del lugar de instalación seguirá siendo importante: una cámara fija permite vigilar lo que entra en su encuadre, por amplio que sea.

En conectividad, incorpora Wi-Fi 6 de doble banda. También incluye un obturador físico de privacidad, un detalle especialmente interesante en una cámara que va a compartir espacio con nosotros dentro de casa y que permite tapar físicamente el objetivo.

Su precio anunciado es de 99,99 €, lo que la convierte en la opción de entrada a la resolución 4K dentro de esta nueva familia. Puedes consultar su ficha en Amazon; si buscas una cámara interior con movimiento, el siguiente modelo plantea una alternativa distinta.

Pan-Tilt Indoor Camera 2K: una cámara que gira y sigue la acción

La Ring Pan-Tilt Indoor Camera 2K cambia la prioridad: aquí el atractivo está en poder recorrer la habitación y seguir lo que sucede. Mantiene la resolución en 2K, por lo que conviene distinguirla de las cuatro novedades 4K que la acompañan.

Su mecanismo permite un giro horizontal de 360 grados y una inclinación de 175 grados. Esa combinación amplía las posibilidades de observación desde un único punto de instalación, aunque la visibilidad de cada zona dependerá también de los muebles y otros obstáculos de la estancia.

Además del movimiento, incorpora detección basada en visión artificial y seguimiento inteligente para seguir la acción por la habitación. Es una propuesta útil cuando el movimiento se desplaza fuera del encuadre inicial y queremos que la cámara pueda acompañarlo mientras estamos fuera de casa.

El precio anunciado es de 69,99 € y su ficha está en Amazon. Para conocer nuestra experiencia con una propuesta anterior de este tipo, puedes leer el análisis de la Cámara Interior Orientable de Ring, teniendo presente que se trata de otro modelo.

Outdoor Camera 4K Plus: cinco formas de alimentación para elegir dónde instalarla

Para el exterior, la Ring Outdoor Camera 4K Plus pone el foco en la flexibilidad de instalación. Ring la presenta como su cámara 4K más versátil hasta la fecha, una afirmación que se apoya sobre todo en la variedad de opciones para suministrarle energía.

Las cinco alternativas son batería, energía solar, conexión a la corriente, cableado y PoE+. Esto permite plantear instalaciones en lugares con necesidades muy diferentes, incluidos puntos donde no hay una toma de corriente cerca; las opciones disponibles facilitan adaptar la alimentación a cada ubicación.

En imagen, ofrece un campo de visión de 140 grados. Ring también destaca la precisión del color con cualquier iluminación, una promesa de la marca especialmente relevante para exteriores, donde las condiciones de luz cambian mucho a lo largo del día.

Su precio anunciado es de 149,99 € y puedes consultar la ficha en Amazon. Si quieres contexto sobre cámaras exteriores de la marca, nuestro análisis de la Ring Cámara Exterior Pro con Batería recoge la experiencia con un modelo anterior, con características diferentes.

Spotlight Camera 4K Plus: vídeo 4K y un foco de 550 lúmenes

La Ring Spotlight Camera 4K Plus combina la imagen Retinal 4K con iluminación integrada. Está diseñada específicamente para puertas principales, caminos de acceso y entradas laterales, zonas en las que interesa tanto observar lo que ocurre como aportar luz.

Su foco ofrece 550 lúmenes, de modo que la cámara añade iluminación al espacio que vigila. La propuesta reúne identificación visual y disuasión activa en un mismo dispositivo, sin tener que repartir esas dos funciones entre una cámara y un foco independiente.

Según Ring, es su primera cámara con foco que combina resolución 4K y alimentación por batería. Ese matiz la diferencia dentro de su catálogo y resulta interesante para quienes buscan esta combinación en un acceso donde prefieren una instalación alimentada por batería.

El precio anunciado es de 199,99 €, y tienes su ficha en Amazon. Si quieres comparar el enfoque con otro modelo 4K de la marca, puedes consultar nuestro análisis de la Ring Spotlight Cam Pro de segunda generación, que pertenece a una gama distinta.

Floodlight Camera 4K Plus: dos focos y 2.000 lúmenes para espacios grandes

La Ring Floodlight Camera 4K Plus es la novedad orientada a quienes necesitan iluminar una zona exterior más extensa. Combina el vídeo Retinal 4K con un sistema de doble foco, llevando la iluminación a un nivel superior al del modelo Spotlight.

El conjunto de sus dos focos ofrece 2.000 lúmenes. La idea es reunir vigilancia e iluminación en lugares como la entrada de vehículos, un jardín o el aparcamiento de un negocio, donde un punto de luz más modesto puede resultar menos adecuado.

En esta cámara, la iluminación es una parte central de la propuesta, junto a la calidad de vídeo. La diferencia práctica frente a la Spotlight está en ese planteamiento para espacios grandes: conviene elegir en función de la zona que queremos cubrir, además de fijarnos en la resolución.

Su precio anunciado es de 219,99 € y puedes consultar la ficha en Amazon. Son 20 € más que la Spotlight Camera 4K Plus, una diferencia que merece tener en cuenta si la prioridad es disponer de una iluminación más potente.

Precios de las nuevas cámaras Ring y cómo elegir entre ellas

La nueva familia reúne cinco cámaras con precios entre 69,99 € y 219,99 €. Cuatro ofrecen resolución 4K y la quinta apuesta por 2K con movimiento y seguimiento, así que el modelo más económico no es una entrada al 4K, sino una alternativa con otro enfoque.

Para interiores, la elección enfrenta dos prioridades bastante claras: más detalle y obturador físico de privacidad en la Indoor Camera 4K, o capacidad para girar y seguir la acción en la Pan-Tilt Indoor Camera 2K. El tipo de estancia y lo que queremos observar ayudan a decidir.

En exteriores, la Outdoor Camera 4K Plus destaca por sus cinco opciones de alimentación. La Spotlight añade un foco de 550 lúmenes, mientras que la Floodlight eleva la iluminación a 2.000 lúmenes con dos focos para zonas de mayor tamaño.

Los siguientes son los precios anunciados para cada modelo, junto con su característica principal y el enlace a la correspondiente ficha de Amazon. La comparación permite situar cada cámara dentro de la gama sin perder de vista que la instalación, la iluminación y el movimiento pesan tanto como la resolución.