El Samsung Galaxy S26 FE queda al descubierto: una filtración revela casi todos sus secretos

Una filtración de grandes dimensiones acaba de dejar al descubierto buena parte de lo que Samsung estaría preparando para su próximo smartphone Fan Edition. El Samsung Galaxy S26 FE aparece en nada menos que 28 imágenes promocionales, que permiten conocer su diseño, colores y gran parte de sus especificaciones antes de que la compañía lo presente oficialmente.

La información dibuja un teléfono bastante continuista en algunos apartados, pero también con mejoras interesantes en rendimiento y funciones de cámara. Entre lo más destacado aparecen una pantalla de 6,7 pulgadas a 120 Hz, el procesador Exynos 2500, una batería de 4.900 mAh y carga rápida de 45 W.

También habría novedades importantes en el apartado fotográfico y de software. El futuro Galaxy S26 FE contaría con tres cámaras traseras, incluyendo un teleobjetivo, además de algunas de las nuevas funciones estrenadas recientemente por los plegables de Samsung.

Un Galaxy S26 FE que adopta el diseño de la familia Galaxy S26

Samsung parece decidida a seguir unificando el aspecto de sus smartphones. Según el material filtrado, el Galaxy S26 FE heredará buena parte del lenguaje de diseño de la actual familia Galaxy S26, con unas líneas bastante reconocibles para cualquiera que haya seguido los últimos lanzamientos de la compañía.

El cambio más visible estaría en la parte trasera. Las cámaras aparecerían agrupadas dentro de un módulo vertical con forma de píldora situado en la esquina superior izquierda, en lugar de apostar por objetivos completamente independientes sobre la superficie posterior.

Esta solución recuerda especialmente al diseño utilizado por otros modelos recientes de Samsung, incluyendo algunos integrantes de la familia Galaxy S26. No parece, por tanto, que Samsung vaya a utilizar la gama FE para experimentar con una estética radicalmente diferente.

La filtración menciona además tres acabados denominados Blueberry, Graphite y Pistachio. El primero apostaría por tonalidades azuladas, el segundo por un aspecto más sobrio y oscuro y el tercero ofrecería una alternativa verdosa bastante más llamativa.

Resistencia al agua y al polvo para un móvil pensado para durar

Otro detalle importante que aparece en la documentación filtrada es la presencia de certificación IP68 frente al polvo y el agua. Es una característica que ya esperamos encontrar en un smartphone de este nivel, pero que sigue siendo especialmente valiosa frente a algunos rivales más económicos.

La certificación IP68 debería permitir utilizar el dispositivo con bastante tranquilidad frente a salpicaduras, lluvia accidental o situaciones similares. Como siempre, eso no significa que sea recomendable utilizar deliberadamente el teléfono bajo el agua, especialmente porque este tipo de protección puede deteriorarse con el paso del tiempo.

Samsung lleva años diferenciando sus Fan Edition de buena parte de los móviles de gama media precisamente ofreciendo características heredadas de la gama alta. La resistencia IP68 es uno de esos pequeños detalles que ayudan a que el Galaxy S26 FE se acerque más a un flagship que a un Galaxy A convencional.

A falta de conocer los materiales exactos utilizados en el chasis y la protección de la pantalla, todo apunta a que Samsung volverá a poner bastante énfasis en la durabilidad. Es un aspecto especialmente relevante teniendo en cuenta que la compañía también ofrecería un periodo de actualizaciones excepcionalmente largo.

Una pantalla de 6,7 pulgadas y 120 Hz sin grandes sorpresas

En la parte frontal encontraríamos una pantalla de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Sobre el papel, se trata de una configuración muy similar a la utilizada por Samsung en la generación anterior.

La frecuencia de 120 Hz permitirá disfrutar de animaciones, desplazamientos por páginas web y juegos compatibles con una fluidez considerablemente superior a la de un panel tradicional de 60 Hz. Es algo que actualmente resulta prácticamente imprescindible en un teléfono situado en esta categoría de precio.

Samsung tampoco parece interesada en aumentar la resolución del panel. Una pantalla Full HD+ sigue ofreciendo una densidad de píxeles más que suficiente para este tamaño y, además, permite mantener bajo control tanto el consumo energético como la carga de trabajo de la GPU.

De confirmarse estas especificaciones, la pantalla no sería precisamente la mayor revolución del Galaxy S26 FE. Sin embargo, Samsung suele destacar por la calidad de sus paneles AMOLED, así que será interesante conocer parámetros todavía desconocidos como el brillo máximo, la gestión del HDR o la frecuencia mínima que podrá alcanzar el panel.

El Exynos 2500 sería una de sus principales armas

Uno de los cambios más interesantes estaría escondido bajo el chasis. El Galaxy S26 FE utilizaría el procesador Samsung Exynos 2500, un chip considerablemente más ambicioso que el que encontrábamos en el Galaxy S25 FE.

No sería precisamente un procesador desconocido. Samsung ya utilizó este chip en el Galaxy Z Flip7, por lo que su llegada al nuevo Fan Edition supondría trasladar una plataforma diseñada inicialmente para un dispositivo premium a un modelo más asequible.

Esta decisión podría convertir al Galaxy S26 FE en una opción particularmente interesante para quienes busquen potencia sin necesidad de llegar al precio de los Galaxy S26 superiores. El salto de rendimiento debería dejarse notar especialmente en aplicaciones exigentes, procesamiento fotográfico, inteligencia artificial y videojuegos.

La gran incógnita será comprobar cómo gestiona Samsung las temperaturas dentro de un cuerpo convencional y qué límites de potencia aplica al procesador. La refrigeración y el rendimiento sostenido pueden acabar siendo tan importantes como las cifras máximas obtenidas en pruebas sintéticas.

Una batería conocida acompañada de carga rápida de 45 W

La filtración apunta a una batería de 4.900 mAh, una cifra prácticamente idéntica a la que Samsung empleó en el Galaxy S25 FE. Quienes esperasen un aumento importante de capacidad tendrán, por tanto, que moderar sus expectativas.

Eso no significa necesariamente que la autonomía vaya a mantenerse sin cambios. Un procesador más eficiente, mejoras en el panel y las optimizaciones introducidas por Android y One UI pueden tener un impacto considerable incluso manteniendo exactamente la misma capacidad de batería.

Donde tampoco habría cambios relevantes sería en la potencia máxima de carga por cable. El Galaxy S26 FE admitiría carga rápida de 45 W, una velocidad bastante razonable aunque lejos de las cifras de tres dígitos que ofrecen determinados fabricantes chinos.

Samsung continúa siendo bastante conservadora en este apartado, posiblemente priorizando la temperatura, la degradación de la batería y la fiabilidad a largo plazo. Habrá que esperar para conocer los tiempos reales de carga y si el dispositivo mantiene también carga inalámbrica, algo que la filtración disponible no concreta.

Tres cámaras traseras con teleobjetivo dedicado

La fotografía volvería a ser otro de los puntos en los que Samsung pretende acercar su Fan Edition a los modelos superiores. El Galaxy S26 FE tendría una cámara principal de 50 MP, una cámara ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP.

La presencia de ese teleobjetivo dedicado continúa siendo especialmente importante. Muchos teléfonos de gama media recurren exclusivamente al recorte digital de la cámara principal para ofrecer zoom, mientras que Samsung mantiene una cámara específica para capturar sujetos alejados.

Sobre el papel, las resoluciones recuerdan bastante a las del modelo anterior, por lo que las mayores mejoras podrían llegar mediante el procesamiento de imagen y el nuevo procesador, más que mediante sensores completamente nuevos. Samsung lleva años apoyándose en fotografía computacional para mejorar detalle, color y rendimiento nocturno.

Todavía faltan detalles importantes por conocer, como la apertura de cada óptica, el tamaño de los sensores, la estabilización óptica o el nivel de zoom disponible. Estos datos serán esenciales para saber cuánto ha evolucionado realmente la cámara respecto al Galaxy S25 FE.

Nuevas funciones de vídeo heredadas de los plegables

La filtración también menciona algunas funciones de software específicas relacionadas con la cámara. Una de ellas sería My FanCam, una característica estrenada recientemente en la nueva generación de plegables Galaxy Z.

Samsung parece querer extender este tipo de herramientas de creación de contenido a una gama más amplia de dispositivos. Esto encaja con la estrategia de la compañía de reutilizar funciones desarrolladas inicialmente para sus teléfonos más caros en modelos posteriores de precio inferior.

Otra de las novedades mencionadas recibe el nombre de Horizontal Lock y estaría enfocada a la grabación de vídeo. Aunque todavía faltan detalles sobre su funcionamiento exacto, la denominación apunta a una herramienta destinada a mantener determinada orientación durante la captura.

Estas funciones pueden parecer secundarias frente a aspectos como el procesador o la batería, pero son precisamente las que Samsung suele utilizar para diferenciar la experiencia de uso de sus dispositivos. La integración entre hardware, cámara y One UI se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de la propuesta Galaxy.

Android 17 y One UI 9 desde el primer día

El Galaxy S26 FE llegaría al mercado con Android 17 y One UI 9 instalados de fábrica, convirtiéndose así en uno de los primeros dispositivos Samsung que ofrecerían directamente esta combinación de sistema operativo e interfaz.

Esto tendría una ventaja importante respecto a comprar un dispositivo lanzado meses atrás que posteriormente recibe la actualización. El Galaxy S26 FE comenzaría su vida comercial directamente con la nueva generación de software y todas las funciones que Samsung haya desarrollado alrededor de ella.

La compañía mantendría además una de sus mayores ventajas competitivas actuales: la promesa de siete años de actualizaciones del sistema operativo. Si finalmente se confirma, el dispositivo podría continuar recibiendo nuevas versiones de Android durante buena parte de la próxima década.

Este nivel de soporte cambia considerablemente la forma de valorar un smartphone. Un teléfono capaz de mantenerse actualizado durante tantos años puede resultar especialmente atractivo para quienes no cambian de dispositivo cada dos o tres generaciones.

El precio podría convertirse en la gran incógnita

Hay un dato importante que las 28 imágenes filtradas aparentemente no han conseguido revelar: el precio del Samsung Galaxy S26 FE. Y probablemente será una de las variables que determine hasta qué punto resulta atractivo frente al resto de la familia Galaxy.

Samsung tendrá que encontrar un equilibrio complicado. El Galaxy S26 FE debe situarse lo suficientemente por debajo de los Galaxy S26 para justificar su existencia, pero sin acercarse demasiado a modelos de la serie Galaxy A, que ocupan el escalón inmediatamente inferior.

La evolución del coste de determinados componentes, especialmente memoria y otros semiconductores, podría ejercer presión sobre el precio final. Por ese motivo, no sería extraño que Samsung aplicase algún incremento frente al Galaxy S25 FE, aunque por ahora no hay una cifra fiable que permita afirmarlo.

También será importante tener en cuenta las habituales promociones de lanzamiento de Samsung. La compañía suele acompañar sus nuevos teléfonos de descuentos, mejoras gratuitas de almacenamiento, programas de recompra o regalos que pueden alterar significativamente el coste efectivo del dispositivo.

Un Fan Edition continuista, pero con argumentos interesantes

A falta de presentación oficial, el Galaxy S26 FE empieza a dibujarse como una evolución bastante lógica de la fórmula Fan Edition. No parece que Samsung vaya a reinventar el dispositivo, sino a mejorar determinados componentes mientras conserva aquello que ya funcionaba.

La pantalla de 6,7 pulgadas y la batería de 4.900 mAh son buenos ejemplos de esa continuidad. En cambio, el Exynos 2500, las nuevas funciones fotográficas y la llegada de Android 17 con One UI 9 deberían proporcionar una experiencia sensiblemente más moderna.

También continúa siendo destacable la combinación de teleobjetivo, resistencia IP68 y siete años de actualizaciones, características que no siempre aparecen juntas en smartphones situados un escalón por debajo de la gama alta.

Ahora solo queda por conocer cuándo decidirá Samsung hacerlo oficial, cuáles serán sus configuraciones de memoria y almacenamiento y, sobre todo, cuánto costará. Si la compañía consigue mantener el precio bajo control, el Galaxy S26 FE podría convertirse nuevamente en una de las alternativas más equilibradas del catálogo Galaxy.