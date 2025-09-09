Apple Watch SE 3: la nueva generación llega con más salud, fitness y conectividad

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Apple ha anunciado oficialmente el Apple Watch SE 3, un reloj que ofrece un salto importante en funciones de salud, rendimiento y conectividad. Con el chip S10 y un precio más accesible que los modelos avanzados, este reloj se convierte en la opción ideal para quienes quieren iniciar su experiencia con Apple Watch.

La pantalla del Apple Watch SE 3 ahora es siempre activa, lo que permite consultar la hora y notificaciones sin levantar la muñeca. El cristal de cubierta es hasta cuatro veces más resistente que la generación anterior, con vidrio Ion-X reforzado, el más duradero de la industria.

La autonomía alcanza 18 horas, pero gracias a la carga rápida ahora puede cargarse hasta dos veces más veloz: en solo 15 minutos se obtienen 8 horas de uso, y en 45 minutos llega al 80%. Además, el nuevo módem 5G es más eficiente y permite llamadas, mensajes, descargas y streaming sin necesidad de tener el iPhone cerca.

El Apple Watch SE 3 mantiene además las funciones clásicas de salud como notificaciones de ritmo cardíaco, seguimiento de ciclo, cardiofitness y alertas de seguridad como Detección de Caídas, Choques y Emergencia SOS.

Fitness inteligente con motivación personalizada

El reloj sigue siendo un aliado para el deporte con los tres anillos de Actividad y la app Entrenamiento, que permite monitorizar una amplia variedad de ejercicios. Con watchOS 26 llega Workout Buddy, un entrenador virtual impulsado por Apple Intelligence que ofrece motivación por voz en tiempo real, basándose en métricas como ritmo, frecuencia cardíaca o calorías.

El rediseño de la app Entrenamiento facilita crear rutinas personalizadas, ajustar vistas y comparar recorridos. También se integra mejor con la app Fitness del iPhone, permitiendo configurar sesiones personalizadas que luego se sincronizan automáticamente en el reloj.

Chip S10: más potencia, Siri en el dispositivo y nuevos gestos

El chip S10 da vida al Apple Watch SE 3 con funciones avanzadas como Siri en el propio dispositivo, capaz de registrar datos de salud sin conexión a internet. Además, permite usar gestos con una sola mano: el doble toque (unir pulgar e índice dos veces) activa acciones rápidas como contestar llamadas o pausar temporizadores, mientras que el gesto de giro de muñeca descarta notificaciones sin necesidad de tocar la pantalla.

También mejora la experiencia de llamadas con Voice Isolation, que filtra el ruido ambiente para que la voz se escuche clara en entornos ruidosos. El reloj puede incluso reproducir música o podcasts directamente desde su altavoz integrado.

Precio y disponibilidad

El Apple Watch SE 3 puede reservarse desde hoy y estará disponible a partir del 19 de septiembre. Se ofrece en cajas de aluminio de 40 mm y 44 mm en colores medianoche y starlight.