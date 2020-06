Huawei se queda sin opciones: Samsung tampoco fabricará sus chips

Recientemente, el Departamento de Comercio de Estados Unidos cambió la ley de exportación para que las fundiciones que fabrican chips utilizando tecnología estadounidense no pudieran suministrar productos a Huawei.

En la práctica, esto significa que la fundición más importante del mundo, TSMC, no podría seguir fabricando para Huawei los chips Kirin que utiliza la compañía china en sus propios smartphones y equipamiento de red.

TE INTERESA: El altísimo precio a pagar por Huawei: Ceder cuota de mercado de móviles a Samsung a cambio de sus chips

Esto supone un gran revés para la compañía, que debe buscar rápidamente una alternativa ya que, a partir de septiembre, dejará de recibir pedidos de TSMC. Aunque el suministro para le Huawei Mate 40 parece asegurado, los smartphones lanzados el año que viene podrían no contar con un chip de la propia marca.

Hace unos días, escuchamos que Huawei estaba en conversaciones con Samsung para que fabricase sus chips Kirin a cambio de renunciar a parte del mercado de smartphones. Aunque era un precio alto, aún es peor la perspectiva de no poder seguir fabricando equipamiento de red 5G.

Sin embargo, la última información que nos llega indica que Samsung podría haber decidido no colaborar con Huawei después de todo.

Fundición de chips de Samsung

No se conocen las razones exactas que han llevado a que no haya acuerdo, pero hay varias posibilidades sobre la mesa. La más probable es que Samsung no quiera verse involucrada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ya que podría acabar sufriendo represalias en sus propias carnes.

Aunque el gobierno de EE.UU. no puede impedir a Samsung hacer negocios con Huawei, podría reaccionar con nuevas sanciones o normas que perjudicasen en última instancia la posición del gigante coreano como primer fabricante de smartphones.

Huawei se está quedando sin opciones para seguir fabricando sus propios chips. Aunque la compañía evaluó pedir a MediaTek que fabricase sus chips Kirin en la fundición de TSMC y luego se los vendiera, MediaTek se ha mostrado contraria a entrar en ese juego, de nuevo por temor a posibles represalias estadounidenses.